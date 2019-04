'Juego de tronos' (8x01): El invierno (por fin) ha llegado

Atención, el siguiente artículo es un análisis del último capítulo de Juego de Tronos, así que está repleto de spoilers. Si no quieres saber qué ha pasado, no sigas.

Un año y medio después de la emisión del último capítulo de la séptima temporada, en el que el Rey de la Noche y su ejército de caminantes blancos derruían el muro, el invierno (por fin) ha llegado a Poniente. Todo ello a través de un nuevo capítulo, de 54 minutos de duración, en el que hemos sido testigos de hechos tan importantes como el reencuentro de la familia Stark, la primera vez de Jon sobre Rhaegal y, sobre todo, la revelación de Samwell Tarly al Rey en el Norte, quien descubre su auténtico linaje.

El capítulo comienza con una nueva intro que nos advierte de que el muro ya ha caído y de que el invierno se dirige a Invernalia. A continuación vemos al ejército de los Inmaculados llegando al bastión de los Stark. Pero no están solos. Junto a ellos Jon (ahora Aegon Targaryen) y Daenerys, el Perro, Gendry Tyrion, Varys, Missandei, Davos, Sir Davos Brienne de Tarth y los dragones Drogon y Rhaegal. Todo ello bajo la atenta mirada de Arya, Bran y Sansa Stark, quienes ven cómo el grupo de aliados se reúne en el Norte para hacer frente a la gran alianza.

El reencuentro y los primeros reproches

Tras la pertinentes presentaciones, Bran nos recordará que los caminantes blancos han acabado con el Muro y que se dirigen a conquistar Poniente. Por esa misma razón, las distintas familias preparan un consejo para determinar la estrategia con la que tratarán de hacer frente al temido invierno. Será allí donde personajes como Lyanna Mormont le recriminarán a Snow su viaje hacia Rocadragón y el hecho de haber dejado el Norte desprotegido.

Cersei recibe la visita de Euron Greyjoy. / HBO

Después del emotivo reencuentro entre Jon y Arya, la trama nos dirige hacia Desembarco del Rey. Será allí donde Cersei recibirá la visita que Euron GreyJoy quien, tal y como había prometido, vuelve a Poniente de la mano de un ejército de la Compañía Dorada. Cuando el día cae, y todo el mundo está durmiendo, Theon Greyjoy se adentra en el barco de su tío Euron y salva a su hermana Yara, presa desde la última temporada. Tras volver a casa, Yara le pedirá que combata junto a los aliados en el Norte para salvar así a Poniente :"Lo que está muerto no puede morir". Por lo tanto, se confirma que los Greyjoy lucharán al lado de los aliados en la gran batalla.

Jon monta por primera vez a Rhaegal y descubre el gran secreto

Después de que Varys, Sir Davos y Tyrion valoren la alianza entre Daenerys y Jon, y determinen que la paz puede al fin llegar a Poniente gracias a su alianza, la trama nos muestra al Rey en el Norte montando por primera vez al dragón Rhaegal. Y no lo hace del todo mal. Después de un primer vuelo que entusiasma al todavía Snow, quien dice que no va a echar de menos montar en caballo, Jon trata de convencer a Sansa de que Daenerys es la reina ideal para el nuevo orden.

Jon monta por primera vez en dragón. / HBO

Por otro lado, Daenerys conoce a Samwell Tarly, quien descubre que tanto su padre como su hermano han sido ejecutados tras no reconocer a Daenerys como su reina. A pesar de no tratarse con ellos, el Tarly no digiere nada bien la noticia. Por esa misma razón, tras conocer la noticia, Sam corre en busca de Jon Snow, quien se encuentra en la cripta de los Stark, para contárselo. Una conversación en la que Sam acaba explicándole a Jon que no se trata de un bastardo, sino del hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen y, por lo tanto, Rey legítimo de los Siete Reinos, Aegon Targaryen.

Por último, la trama nos muestra a Beric Dondarrion y a Tormund, quienes han sobrevivido al ataque de los caminantes blancos al muro, y el reencuentro entre Jaime Lannister y Bran, quienes vuelven a verse las caras después de que el primero dejara inválido al segundo después de defenestrarlo. En definitiva, un capítulo de introducción en el que el Norte reúne a las casas principales para hacer frente a lo caminantes blancos.