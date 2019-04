El debate alrededor del debate electoral

A poco más de una semana de las elecciones generales no se sabe si habrá debate electoral, si habrá uno, dos o quiénes participarán en ellos. Atresmedia mantiene, tras el veto de la Junta Electoral a Vox, su intención de celebrar el debate a cuatro el próximo martes aunque Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles su intención de acudir al de TVE.

Televisión Española ha dejado en manos de los cuatro principales partidos la elección de una fecha para el debate entre sus candidatos. De momento solo Pedro Sánchez ha confirmado su presencia en el debate de RTVE poniendo fecha: el día 23, el mismo que tendría lugar el de Atresmedia.

Anoche, el único debate confirmado –el de Atresmedia– quedaba suspendido tras la decisión de la Junta Electoral Central de excluir a Vox al considerar que no se respetaba así la proporcionalidad, tal y como habían denunciado otras formaciones que representación parlamentaria. Atresmedia maniobró para anunciar un debate a cuatro en la misma fecha sin incluir al grupo de Santiago Abascal. Algo que han confirmado todas las formaciones menos Pedro Sánchez. La cadena asegura que no aceptarán a otro representante del PSOE y que si el presidente no acude dejarán el martes un atril vacío.

Mientras, Pedro Sánchez ha anunciado su intención de participar en el debate a cuatro de RTVE. "Para el presidente del Gobierno será un honor debatir en TVE, la televisión pública española de todos", a la que según dice el comunicado, le "han devuelto la independencia y neutralidad". El PSOE ha explicado que desea que ese debate tenga la mayor difusión y audiencia posible y recuerda que RTVE ha ofrecido la señal gratuita a todos los medios que deseen emitirlo y que el ente público fue el primero en ofrecer ese debate a cuatro.

Posteriormente el PSOE ha asegurado que solo podrán acudir al debate de TVE el día 23, el mismo que se celebraría el de Atresmedia aunque la cadena pública está abierta a estudiar otras fechas. Y ahí están a la espera de la respuesta de los otros partidos, que ya han asegurado que ellos, Casado y Rivera, estarían dispuestos a acudir a ambos debates. Incluso Casado ha demando un cara a cara con Pedro Sánchez ya que el próximo presidente del Gobierno será uno de ellos, según el líder del PP.