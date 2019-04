Las propuestas de los partidos contras las agresiones sexuales: del "solo sí es sí" a la prisión permanente revisable

La violencia sexual contra las mujeres y las posibles reformas para atajar este tipo de delitos se han convertido asuntos destacados durante esta campaña, especialmente tras el debate a seis de RTVE, eclipsado por la polémica entre la popular Cayetana Álvarez de Toledo y sus contrincantes María Jesús Montero, del PSOE, e Irene Montero, de Unidas Podemos, a cuenta de una medida para atajar los delitos sexuales que plantean los socialistas en su programa.

Concretamente, el PSOE plantea modificar la tipificación de estos delitos impulsando una reforma del Código Penal por la que "si una mujer no dice que sí, todo lo demás sea no". Con ello, explica el texto de la propuesta, "la falta de consentimiento de la víctima será clave en los delitos sexuales". Los de Pedro Sánchez quieren también suprimir el delito de abuso sexual, "que no transmite adecuadamente el carácter coactivo inherente a todo comportamiento sexual que se impone a otra persona" explican, sustituyéndolo por una tipificación "más clara y específica para cada caso".

Espíritu similar al que recoge el programa de Unidas Podemos, que propone pasar del "no es no" al "solo sí es sí" y que esta sea "la pauta que se siga en cualquier relación" colocando el consentimiento, reza el texto, "en el centro del debate político". La formación morada quieren aprobar una ley "para la protección de la libertad sexual de todas las personas y la erradicación de las violencias sexuales", con la que garantizar "que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas".

Desde Ciudadanos también recurren una nueva norma "para la prevención, asistencia y protección de la mujer frente a la violencia sexual" ampliando además las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer "para que juzguen todos los delitos que supongan violencia machista, entre las que se incluyen los de violencia sexual". Los de Albert Rivera también señalan que garantizarán "el cumplimiento íntegro de las penas" ampliando así mismo la prisión permanente revisable "para que ningún delincuente quede impune".

El PP, el partido de Álvarez de Toledo, ya planteó en el Congreso de los Diputados hace unos meses una reforma del Código Penal para añadir dos supuestos más, junto a la violencia o la intimidación, en los tipos de agresión sexual. Ambos relacionados con "la conducta deliberada y directa" de anular la voluntad de la víctima. De momento, en su programa, aparece un cambio en el mismo Código Penal para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable, añadiendo a "violadores reincidentes" además de la elaboración "desde Ayuntamientos y Comunidades autónomas" de protocolos específicos "para la prevención, información y actuación contra el acoso callejero y la violencia sexual" en las fiestas populares.