DIRECTO | Las defensas exponen sus informes finales

Alberto Pozas El abogado de Junqueras y Romeva acaba de cuestionar toda la investigación realizada, sobre todo, por el coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena. 11/06/2019 09:55

Alberto Pozas "Tenemos dos coches rotos y ellos hablan del apocalipsis, porque no les gusta la realidad, les gusta el ruido", dice Andreu van den Eynde sobre los informes de la Guardia Civil. "Sesgo y exageración, y eso les quita credibilidad". 11/06/2019 09:55

Alberto Pozas "¿Alguien ha visto prueba de las estructuras de Estado?", pregunta Van den Eynde sobre las acusaciones iniciales de la Fiscalía y la Guardia Civil. "De esto no se ha probado nada, pero es la base de las tesis de la acusación", añade. 11/06/2019 09:46

Alberto Pozas "Esta causa se inicia como una causa general y prospectiva, con una nulidad radical", denuncia el abogado. Y recuerda que Vox "no tiene la patente" de esta investigación, sino una circular de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 11/06/2019 09:43

Alberto Pozas Destaca el abogado de Junqueras y Romeva que hay un "desacuerdo monumental" entre Fiscalía, que acusa por rebelión, y Abogacía del Estado, que lo hace por sedición. La acusación sobre los Mossos en un "tratamiento eskizoide" ha "desaparecido", explica. 11/06/2019 09:40

Alberto Pozas "Es el caso que generará el código penal aplicable a la disidencia política, se va a dar la respuesta a cómo se ejerce la opción política de mis clientes", sigue Van den Eynde. 11/06/2019 09:39

Alberto Pozas "Aquí ha habido mucho ruido, estridencias, exageraciones, pero ese ruido ensordecedor de la exageración que nos ha apartado de la melodía de los hechos", dice, apuntando a las acusaciones. 11/06/2019 09:37

Alberto Pozas El primer abogado será Andreu van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Anuncia que dividirá su discurso en "diez capítulos". 11/06/2019 09:36

Alberto Pozas En unos minutos empieza la sesión número 51 del juicio al procés independentista. Hoy las defensas de los doce acusados empezarán a exponer sus informes finales, solicitando la absolución. Puedes consultar aquí sus principales argumentos: http://cort.as/-JTrR 11/06/2019 09:13

Alberto Pozas Antes de acabar la sesión, la letrada Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, asegura que la semana que viene no será capaz de combatir todas las acusaciones en una hora, como han establecido. "No sería correcto", dice Marchena, ampliar ahora los plazos. 04/06/2019 18:47

Alberto Pozas Termina Pedro Fernández (Vox) agradeciendo su trabajo a la "heroica" Guardia Civil y Policía Nacional y retoma Javier Ortega-Smith para justificar la acusación por organización criminal. 04/06/2019 18:25

Alberto Pozas Los acusados provocaron "dos situaciones de violencia concreta determinada" el 1-O y el 20-S, explica Fernández. 04/06/2019 18:14

Alberto Pozas Fernández empieza su discurso acusando a los imputados de haber puesto en marcha "el más sofisticado y novedoso proceso golpista" en España. 04/06/2019 18:06

Alberto Pozas Pedro Fernández, diputado de Vox por Zaragoza, empieza su informe final. Después tomará la palabra el también diputado Javier Ortega-Smith, anunciando que no entrarán a valorar la malversación y la desobediencia por adherirse a lo que han dicho la Fiscalía y la Abogacía del Estado. 04/06/2019 18:04

Alberto Pozas Termina su exposición la abogada del Estado, Rosa Seoane. Después de un descanso cerrará la jornada la acusación popular del partido ultraderechista Vox. 04/06/2019 17:37

Alberto Pozas Seoane se apoya en la declaración de las peritos de Hacienda, como ha hecho la fiscal Consuelo Madrigal, para reforzar su acusación por malversación de caudales públicos. 04/06/2019 17:32

Alberto Pozas "La prueba practicada a lo largo del juicio no podemos considerar probado que el elemento de la violencia, como un medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza, la resistencia activa o pasiva,no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados para alcanzar sus fines". 04/06/2019 17:23

Alberto Pozas "No se puede equiparar violencia con el uso de la fuerza", explica Seoane para defender su acusación por sedición frente a la que hace la Fiscalía por rebelión. 04/06/2019 17:20

Alberto Pozas "El orden público que protege el delito de sedición está relacionado con el orden social y el cumplimiento de la legalidad y el ordenamiento jurídico", explica, reconociendo que tiene sus similitudes con el de rebelión. "La distinción no viene dada sólo por el bien jurídico protegido, la fundamental distinción es los medios empleados para la perpetración del delito". 04/06/2019 17:18

Alberto Pozas El 1-O "hemos visto manifestaciones de la utilización de fuerza y de métodos fuera de las vías legales". En cuanto a la fuerza alude cómo los votantes impidieron la acción de "ejercieron una resistencia en ocasiones pasiva y en ocasiones activa, produciéndose incidentes de gravedad". En otro número de centros, al haber sólo Mossos d'Esquadra, mostraban "una desobediencia manifiesta". 04/06/2019 17:15

Alberto Pozas El 1-O hubo "un movimiento reactivo, masivo y público" con "concentraciones masivas de personas dotadas de cierta organización" para impedir la acción de la Justicia. 04/06/2019 17:11

Alberto Pozas Empieza Rosa Seoane a defender su acusación por sedición, y no por rebelión. 04/06/2019 17:07

Alberto Pozas Para la abogada del Estado existió un "despliegue administrativo" por parte de la Generalitat para preparar el proceso de desconexión. 04/06/2019 16:43

Alberto Pozas Por ahora Rosa Seoane explica la tramitación "torticera y sorpresiva" de las leyes de desconexión en el Parlament de Catalunya. 04/06/2019 16:24

Alberto Pozas La representante de la Abogacía del Estado también destaca el valor probatorio de las hojas de ruta, el Libro Blanco y la agenda intervenida a Josep María Jové. 04/06/2019 16:13

Alberto Pozas "En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución", empieza Rosa Seoane. Niega que puedan acogerse al eximente del artículo 20.7 del Código Penal de cumplimiento del deber o ejercicio del cargo. 04/06/2019 16:05

Alberto Pozas En unos minutos el tribunal retoma la fase de informes con Rosa Seoane, la abogada del Estado, que tendrá que defender su acusación por sedición. 04/06/2019 16:03

Alberto Pozas Termina el fiscal Fidel Cadena y el tribunal suspende la sesión hasta las 16:00, turno entonces para la Abogacía del Estado. 04/06/2019 14:08

Alberto Pozas "La pasividad de los Mossos no es irrelevante, fue planificada por el poder político", explica Cadena sobre el papel de la policía autonómica catalana en esta supuesta rebelión. 04/06/2019 13:48

Alberto Pozas El fiscal Cadena saca a colación la sentencia del Supremo que condenó a varios implicados en el 'asalto al Parlament' de 2011. Algunos acusados de esta sala, como Jordi Turull o Santi Vila, testificaron en ese juicio. 04/06/2019 13:42

Alberto Pozas Esta es "una rebelión distinta, en la que ya se ejerce el poder público", explica Fidel Cadena. 04/06/2019 13:22

Alberto Pozas Cadena se centra en la calificación de los hechos como rebelión. Recuerda que no es necesario el uso de armas para considerar la comisión de este delito. "La violencia física no es requisito indispensable". 04/06/2019 13:17

Alberto Pozas Termina Madrigal y empieza su turno el último de los cuatro fiscales del caso: Fidel Cadena. 04/06/2019 13:09

Alberto Pozas La electricidad se ha ido momentáneamente en el Tribunal Supremo mientras la fiscal Consuelo Madrigal acusa a los acusados que formaban parte del Govern de haber asumido "solidariamente" los gastos del procés. 04/06/2019 13:00

Alberto Pozas Explica Madrigal que calculan "en torno a tres millones de euros" la malversación a falta de poder cuantificar otras partidas. La Fiscalía no pide en este juicio que los acusados pongan de su dinero lo que supuestamente se gastó en el 1-O: eso lo deja en manos del Tribunal de Cuentas. 04/06/2019 12:56

Alberto Pozas La fiscal carga con dureza contra la Generalitat por no reclamar por el perjuicio causado a las arcas públicas con la celebración del referéndum. "Es una evidencia que el control que los acusados siguen ejerciendo sobre la administración catalana, es un encubrimiento del expolio perpetrado en sus fondos". 04/06/2019 12:51

Alberto Pozas Se apoya mucho la fiscal, Consuelo Madrigal, en la declaración de las peritos del Ministerio de Hacienda y de la Intervención General del Estado: http://cort.as/-J95K 04/06/2019 12:49

Alberto Pozas Explica la fiscal que algunos de estos contratos "podrán ser anulados, pero eso no exime a la Generalitat de indemnizar a los contratistas". 04/06/2019 12:47

Alberto Pozas Acusa a la Generalitat de poner en marcha "argucias para ocultar el origen del encargo" que hizo a UNIPOST de cara al referéndum. 04/06/2019 12:45

Alberto Pozas Sobre la internacionalización del procés, explica Madrigal que "no fue una misión internacional de observación internacional", pero "tampoco fueron los científicos que aquí se han pretendido que eran, todo desmiente la existencia de un trabajo científico" pagado con más de cien mil euros de dinero público. El objetivo era generar "la falsa apariencia de una observación objetiva de esta consulta ilegal". 04/06/2019 12:30

Alberto Pozas "Hubo un coste que hemos asumido en última instancia todos los contribuyentes", dice Madrigal sobre el gasto público en la promoción del referéndum. 04/06/2019 12:25

Alberto Pozas Explica Madrigal que los acusados usaron la administración catalana como "su particular cortijo". 04/06/2019 12:24

Alberto Pozas Madrigal repasa, uno por uno, los conceptos en los que cree que el Govern dilapidó dinero público, por ejemplo la campaña 'Civisme' de promoción del referéndum. 04/06/2019 12:22

Alberto Pozas La fiscal Consuelo Madrigal habla de una "organización criminal para encubrir" a sus jefes a modo de ejemplo para explicar cómo se financió la logística del referéndum. 04/06/2019 12:20

Alberto Pozas La siguiente fiscal en exponer sus argumentos es Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, para explicar su acusación por malversación de caudales públicos. 04/06/2019 12:11

Alberto Pozas El tribunal anuncia un parón de media hora hasta el siguiente fiscal. 04/06/2019 11:36

Alberto Pozas Cierra el fiscal Jaime Moreno con una reflexión: "Ha sido probado que desde el 19 de septiembre hubo violencia, fue la suficiente para los objetivos que se habían trazado, sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos de esa hoja de ruta, sabían que eso comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abortar la vía unilateral y llamaron a la ciudadanía a enfrentarse". 04/06/2019 11:36

Alberto Pozas Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, fue "el auténtico bastión desde la Mesa" para aprobar las leyes de desconexión, ha dicho el fiscal. 04/06/2019 11:31

Alberto Pozas El presidente del tribunal, Manuel Marchena, recuerda al fiscal Jaime Moreno de que le quedan diez minutos para terminar su exposición. 04/06/2019 11:30

Alberto Pozas Raül Romeva, exconseller de Exteriores, niega con la cabeza mientras el fiscal Moreno lee sus tuits. 04/06/2019 11:28

Alberto Pozas El fiscal Moreno está listando todas las declaraciones públicas de los acusados alentando a la gente, según su criterio, a enfrentarse a la Guardia Civil y la Policía Nacional. 04/06/2019 11:27

Alberto Pozas Recuerda el fiscal que "no bastaba con convocar, se ha exigido un punto más, que es incitar a enfrentarse, exaltar a defender los colegios", recordando que hay miembros del Govern no procesados por rebelión. 04/06/2019 11:22

Alberto Pozas "Todos ellos eran conscientes de que era seguro que iba a haber enfrentamientos", explica el fiscal Moreno a modo de conclusión. "No estamos ante un dolo eventual, es un dolo directo, es que para que no se aborte el referéndum me enfrentaré", dice. 04/06/2019 11:20

Alberto Pozas El fiscal Moreno carga ahora contra los Jordis, y en particular contra Jordi Sànchez, por su actitud durante el 20-S y recuerda lo que dijo el jefe de antidisturbios de la policía autonómica catalana: http://cort.as/-J8ti 04/06/2019 11:18

Alberto Pozas "Habían convertido en ley su propia voluntad", zanja Moreno. 04/06/2019 11:15

Alberto Pozas "El juicio de inferencia está servido", dice el fiscal sobre la fase atribuída a Carles Puigdemont tres días antes del 1-O cuando aseguró que declararía la independencia si había violencia ese día: http://cort.as/-J8sb 04/06/2019 11:11

Alberto Pozas El fiscal Jaime Moreno, como ha hecho también antes Zaragoza, destaca la declaración de los comisarios de Mossos sobre las advertencias que lanzaron a Puigdemont, Junqueras y Forn en torno al referéndum ilegal: http://cort.as/-FVN1 04/06/2019 11:06

Alberto Pozas "Esa fue la violencia, la que se usó fue nada desdeñable, no hizo falta más ni menos", dice Moreno. Y explica que existe un nexo causal entre la violencia y el proyecto de independencia. 04/06/2019 11:02

Alberto Pozas El fiscal Moreno destaca que los "eslóganes de civismo y pacifismo" de los acusados esos días no se corresponden con "la realidad". "Son terminologías de actos de exaltación que se produjeron, era un mero eslogan pacifista". 04/06/2019 10:58

Alberto Pozas La primera demostración de fuerza fue el 20-S y la segunda fue el "hostigamiento" a guardias civiles y policías nacionales. Destaca las palabras del guardia civil Daniel Baena cuando dijo que esos días Catalunya era "un polvorín". 04/06/2019 10:57

Alberto Pozas "No se puede disfrazar de protesta estos hechos, no era sólo una protesta", dice el fiscal Moreno sobre las concentraciones del 20-S. "Era un acto de obstaculización intimidante y violenta" contra los registros de la operación Anubis. 04/06/2019 10:55

Alberto Pozas "Era un pequeño barco, una comunidad autónoma, que necesitaba cortar las amarras con el buque", dice Moreno. 04/06/2019 10:51

Alberto Pozas Aborda el fiscal Moreno uno de los debates jurídicos principales: la suficiencia de la violencia. "Se entiende por suficiente cuando es la necesaria para lograr el fin propuesto", recuerda. 04/06/2019 10:50

Alberto Pozas "No creo que tras lo visto en este juicio pueda negarse que hubo violencia", explica Moreno. Cita entre otras cosas las pedradas a la Policía y los coches de la Guardia Civil el 20-S, por ejemplo. 04/06/2019 10:45

Alberto Pozas "La idea es más sencilla: la democracia no es posible sin un respeto escrupuloso a la Ley", añade Moreno. "Aquí no se enjuicia la conducta de votar, se enjuicia a unos dirigentes del Gobierno, del Parlamento y asociaciones que mediante un golpe a la legalidad constitucional se sirvieron de la violencia para impedir la actuación de quienes se oponían". 04/06/2019 10:43

Alberto Pozas "No existe un derecho indiscriminado a votar, tiene una serie de cauces y de límites", explica el fiscal Moreno. Cita precisamente la sentencia de varios de estos jueces del Supremo que confirmó la condena a Artur Mas por el 9N. El ponente, Antonio del Moral, está sentando en esta sala. 04/06/2019 10:42

Alberto Pozas Termina el fiscal Javier Zaragoza y empieza el fiscal Jaime Moreno para hablar sobre el factor violento del procés. Es el fiscal que ya ejerció la acusación contra Francesc Homs en el juicio por la consulta del 9-N. 04/06/2019 10:38

Alberto Pozas "No les pido que renuncien a sus convicciones, los pueden defender pero no los pueden imponer, no nos impongan proyectos políticos por métodos ilegales", espeta el fiscal a los acusados. "Les exijo que respeten las leyes, la convivencia y los derechos de los demás". 04/06/2019 10:37

Susana Elguea El fiscal Javier Zaragoza interviene en las conclusiones de la Fiscalía. 04/06/2019 10:36

Alberto Pozas Para el fiscal es "increíble" que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueran "dueños y señores del orden público en Barcelona". En Catalunya "había un estado de excepción de facto" esos días. 04/06/2019 10:34

Alberto Pozas El fiscal Zaragoza va repasando punto por punto las acusaciones contra cada uno de los imputados. Ha acusado a Oriol Junqueras de ser el "motor principal" de la rebelión, y ahora carga contra Joaquim Forn por el dispositivo "trampa" de los Mossos d'Esquadra el 1-O. 04/06/2019 10:32

Alberto Pozas El diseño de los Mossos para el 1-O fue "un montaje, una trampa", dice, al priorizar la convivencia ciudadana por encima de las órdenes de impedir el referéndum. 04/06/2019 10:29

Alberto Pozas El fiscal pone encima de la mesa las declaraciones "muy expresivas" de los comisarios de Mossos sobre la reunión que mantuvieron con Junqueras, Forn y Puigdemont: "Fueron informados de que debían desconvocar el referéndum por la altísima probabilidad" de incidentes violentos, explica. 04/06/2019 10:21

Alberto Pozas Oriol Junqueras toma notas mientras el fiscal le acusa de ser el líder, junto con Carles Puigdemont, de la rebelión. 04/06/2019 10:19

Alberto Pozas "Junqueras es uno de los más importantes promotores de la ejecución de estos hechos, yo diría que es el motor principal de la rebelión, quien ha venido empujando para que esta situación llegara a producirse", acusa el fiscal al exvicepresident. 04/06/2019 10:17

Alberto Pozas El fiscal, como ya hicieron en sus conclusiones provisionales, explica que el procés tuvo tres patas principales: la política, la parlamentaria y la social. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, die, fueron los "dinamizadores" del procés en la calle. 04/06/2019 10:15

Alberto Pozas "No están todos los que son, pero sí son todos los que están", dice Zaragoza sobre los que participaron en las reuniones de la cúpula independentista que reflejan, entre otros documentos, la agenda intervenida a Josep María Jové. Hace referencia por ejemplo a dos imputados que no fueron procesados: Artur Mas. Ellos eran, dice, el "Estado mayor del procés". 04/06/2019 10:11

Alberto Pozas El fiscal cita las pruebas documentales que, para él, demuestran el plan seguido: el Libro Blanco del independentismo, la 'Hoja de Ruta', la propuesta de acuerdo para la independencia de JxSí y el documento #EnfoCATs. 04/06/2019 10:09

Alberto Pozas La prueba del concierto entre todos los acusados es que "todos los hechos, como si fuera la crónica de una rebelión anunciada, lo han conocido todos los españoles a través de las televisiones hemos visto todo lo que ha pasado". 04/06/2019 10:07

Alberto Pozas "La sedición es un acto contra el orden público", dice el fiscal Javier Zaragoza, y "esto es un ataque contra el orden constitucional", asegura para justificar la acusación por rebelión y no por sedición. "No hace falta armas ni militares". 04/06/2019 10:05

Alberto Pozas Existió, dice Zaragoza, una "situación de grave riesgo para el orden constitucional" a partir de la aprobación de las leyes de desconexión. 04/06/2019 10:03

Alberto Pozas El fiscal acusa a los líderes independentistas de no querer responsabilizarse del procés: parece "una ficción o un mal sueño, ninguno ha querido asumir responsabilidades". 04/06/2019 09:57

Alberto Pozas "Nadie puede cuestionar que es un juicio con todas las garantías", explica el fiscal. Lleva un rato combatiendo las acusaciones que hacen las defensas sobre la vulneración de sus derechos a lo largo de este proceso. 04/06/2019 09:56

Alberto Pozas "Han desobedecido todas y cada una de los autos y sentencias del Tribunal Constitucional", acusa Zaragoza. 04/06/2019 09:55

Alberto Pozas "No hay presos políticos, no son presos políticos", dice Javier Zaragoza sobre los acusados. 04/06/2019 09:52

Alberto Pozas "Lo que se persigue es incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales", no el voto, añade Zaragoza. "Eso siempre ha sido delito". Eso "ha sido, es y será delito" aunque celebrar un referéndum no sea delito. 04/06/2019 09:47

Alberto Pozas "La democracia española, y lo saben, no es una democracia militante", dice Zaragoza. 04/06/2019 09:44

Alberto Pozas "Lo que existe es la obligación cívica de defender la Constitución, que es la más abierta, moderna e inclusiva que ha tenido España", explica Zaragoza. "La única violación de derechos civiles que se esta produciendo en Catalunya es la que están sufriendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución". 04/06/2019 09:43

Alberto Pozas Contundente Javier Zaragoza explicando que los acusados pusieron en marcha su plan"utilizando la violencia cunado ha sido necesaria, al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de apoyo normativo". Tampoco existe, dice, un "derecho a decidir". 04/06/2019 09:40

Alberto Pozas Anuncia el fiscal Javier Zaragoza que su intervención se va a dividir en cuatro bloques. "El objeto de este juicio nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política, no se persiguen ideas políticas, opiniones políticas, ni tiene que ver con la represión de proyectos políticos no compatibles con los fundamentos del orden constitucional. La razón es haber intentado liquidar la Constitución española de 1978". 04/06/2019 09:39

Alberto Pozas Empieza la sesión, Marchena introduce la fase de informes explicando que van a ser "especialmente estrictos" con los tiempos. 04/06/2019 09:36

Alberto Pozas Hoy se escucharán los argumentos de la Fiscalía, que acusa por rebelión, y los de la Abogacía del Estado, que lo hace por sedición: http://cort.as/-J8bX 04/06/2019 08:48

Alberto Pozas Los nueve presos acaban de ser trasladados al Tribunal Supremo. Hoy se celebra la sesión 50 del juicio al procés con las acusaciones exponiendo sus informes finales. 04/06/2019 07:59

Alberto Pozas Termina la sesión de hoy tras la elevación a definitivas de las conclusiones de las partes. 29/05/2019 18:34

Alberto Pozas Los abogados de varios acusados piden que, en caso de ser considerados culpables, sean eximidos de responsabilidad penal por el artículo 20.7 del Código Penal: "El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo". 29/05/2019 18:32

Alberto Pozas El fiscal Jaime Moreno anuncia también que pide la aplicación de un artículo concreto del Código Penal que implica que, en caso de ser condenados, no podrán acceder al tercer grado penitenciario hasta que no cumplan la mitad de la condena. 29/05/2019 18:31

Alberto Pozas La Fiscalía y la Abogacía del Estado han hecho definitivas sus peticiones de cárcel para los acusados, la primera por rebelión y la segunda por sedición: http://cort.as/-Ists 29/05/2019 17:48

Alberto Pozas Termina la exhibición de los vídeos propuestos por las partes. 29/05/2019 17:42

Alberto Pozas Salellas, uno de los tres abogados del presidente de Òmnium Cultural, anuncia que pedirá la libertad de Cuixart hoy mismo por escrito en base a ese dictamen. 29/05/2019 16:05

Alberto Pozas El abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, pone encima de la mesa el dictamen de un grupo de trabajo de la ONU que insta su puesta en libertad. Realiza una petición de libertad y Marchena le recuerda que debe hacerlo por escrito y "si lo desea, cuanto antes". 29/05/2019 16:05

Alberto Pozas En unos minutos el tribunal retoma la prueba documental con la exhibición de más vídeos propuestos por las defensas. Está previsto que hoy se acaben los vídeos y las partes eleven sus conclusiones a definitivas. 29/05/2019 15:59

Alberto Pozas La voz de Carles Puigdemont suena en el Tribunal Supremo. 29/05/2019 12:51

Alberto Pozas Uno de los vídeos exhibidos por la defensa de Joaquim Forn como ejemplo de protesta violenta son del 'asalto en Parlament'. El juez Marchena, que hoy presidente este tribunal, fue el ponente de la sentencia que ordenó condenar a ocho acusados de esos hechos a tres años de cárcel: http://cort.as/-Is2k 29/05/2019 12:51

Alberto Pozas Turno ahora para Jordi Pina, abogado que exhibirá un vídeo propuesto por Jordi Sànchez. La comparecencia de Carles Puigdemont el 16 octubre de 2017, anunciando entonces si tras la aplicación del artículo 155 no iba a convocar elecciones en Catalunya. 29/05/2019 12:47

Alberto Pozas La defensa de Forn exhibe primero varios vídeos de lo que considera "manifestaciones violentas de los últimos años", entre ellas las manifestaciones de 'Rodea el Congreso' en Madrid en 2012 o el 'asalto al Parlament' en Barcelona, las protestas en Madrid contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, las 'Marchas de la Dignidad' de Madrid o las protestas en el barrio burgalés de Gamonal. 29/05/2019 12:38

Alberto Pozas El tribunal empieza a examinar los vídeos propuestos por Xavier Melero, abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn. 29/05/2019 12:34

Alberto Pozas Termina el tribunal de exhibir los vídeos de las acusaciones y empiezan los de las defensas. Los primeros vídeos serán los propuestos por Andreu van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. 29/05/2019 10:34

Alberto Pozas El siguiente vídeo es el acto de cierre de campaña del referéndum ilegal el 29 de septiembre, con la participación entre otros de Jordi Cuixart. 29/05/2019 10:32

Alberto Pozas Otros vídeos muestran a los votantes organizando la "resistencia pacífica" en los colegios y centros de votación antes de la llegada de las Fuerzas de Seguridad del Estado el 1-O. 29/05/2019 10:20

Alberto Pozas Son declaraciones como éstas las que llevaron a los comisarios de Mossos a mostrar su descontento con la actuación de Forn a lo largo del juicio. 29/05/2019 10:19

Alberto Pozas El segundo vídeo es una entrevista del entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, en la emisora Rac1 con Jordi Basté. Una entrevista en la que acusó a la Guardia Civil y la Policía Nacional de venir a Catalunya a alterar el orden público. 29/05/2019 10:19

Alberto Pozas El primer vídeo de los propuestos por la Abogacía del Estado que ayer no fueron exhibidos es de los 'Jordis' y Neus Lloveras, presidenta de la AMI, en un acto de promoción del referéndum. 29/05/2019 10:10

Alberto Pozas En unos minutos empieza la 49ª jornada de juicio al procés independentista. El tribunal, tras examinar algunos vídeos de la Abogacía del Estado que ayer se quedaron sin exhibir, empezará con los vídeos de las defensas. 29/05/2019 10:06

Alberto Pozas El tribunal interrumpe la sesión hasta mañana y anuncia que el jueves no habrá sesión. 28/05/2019 19:35

Alberto Pozas La Abogacía del Estado exhibe varios vídeos de votantes del 1-O jaleando a los Mossos d'Esquadra al grito de "aquesta és la nostra policia". 28/05/2019 19:17

Alberto Pozas La sala retoma la exhibición de vídeos con las imágenes propuestas por la Abogacía del Estado. Su escrito de acusación entiende que no hubo violencia en Catalunya y les atribuye un delito de sedición, no de rebelión como la Fiscalía. 28/05/2019 18:26

Alberto Pozas Otro vídeo, éste del 20-S, muestra a Jordi Sànchez el 20-S dirigéndose a los concentrados. "Os pedimos máxima tranquilidad, siempre actitud no violenta, nos van a provocar". 28/05/2019 16:31

Alberto Pozas La Fiscalía exhibe un vídeo grabado en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). La Guardia Civil llega, empieza a apartar a la gente de la puerta y en los disturbios un agente cae al suelo y se lleva una patada en la cabeza. 28/05/2019 16:27

Alberto Pozas El tribunal retoma la exposición de vídeos del 20-S y del 1-O. En estos momentos ven uno grabado en Sant Cebrià de Vallalta. 28/05/2019 16:11

Alberto Pozas En el Tribunal Supremo otorgan un valor relativo a estos vídeos, al entender que muchos de ellos están cortados y dejan muchas cosas sin mostrar. El propuesto hoy por la Fiscalía sobre Sant Martí Sesgueioles, por ejemplo, termina justo antes de empezar la intervención de la Guardia Civil. 28/05/2019 14:16

Alberto Pozas Por el momento, el tribunal ha visto imágenes propuestas por la Fiscalía: del 20-S en Barcelona y del 1-O en diversas localidades catalanas como la capital, Fonollosa, Castellbisbal, Castellgalí, Sant Andreu de la Barca, Dosrius o Sant Martí Sesgueioles. 28/05/2019 14:04

Alberto Pozas "Queremos entrar, venimos a hacer nuestro trabajo, coger lo que hay dentro y nos vamos", dice un guardia civil. "Yo tengo mi familia también", explica el guardia civil y le gritan los concentrados que "¡No lo parece!". "Todo pacífico, quitar las barricadas e ir quitando a la gente", es la instrucción del guardia civil que lidera el operativo. 28/05/2019 13:40

Alberto Pozas El tribunal empieza ahora a examinar vídeos también grabados por policías y guardias civiles el 1-O. El primero es sobre su actuación en Sant Martí Sesgueioles. 28/05/2019 13:37

Alberto Pozas "Sense violència", se escucha también gritar a muchos manifestantes en los vídeos mientras se suceden los disturbios. 28/05/2019 12:49

Alberto Pozas Las imágenes muestran a decenas de votantes impidiendo la entrada de agentes de la Guardia Civil en los colegios, y a los mismos agentes empleando la fuerza contra ellos para abrirse paso, incluso usando un ariete para abrir la puerta. 28/05/2019 11:41

Alberto Pozas Son imágenes sacadas de diversos medios de comunicación, por ejemplo de TV3, de El Mundo o de EuropaPress entre otros. 28/05/2019 11:36

Alberto Pozas La Fiscalía exhibe vídeos de algunos de los puntos más conflictivos del 1 de octubre, por ejemplo el centro de Barcelona o la localidad de Sant Joan de Vilatorrada. 28/05/2019 11:35

Alberto Pozas En otro vídeo, decenas de personas aporrean el capó de un coche en uno de los registros del 20-S mientras agentes de la Guardia Civil intenta impedirlo. En estas imágenes se ven agentes de Mossos d'Esquadra colaborando con la Guardia Civil. 28/05/2019 11:24

Alberto Pozas El tribunal anuncia formalmente que tiene intención de dejar el juicio visto para sentencia el 11 de junio. Su previsión es escuchar los informes de las acusaciones el 3 de junio y escuchar a las defensas y la última palabra los días 10 y 11. 28/05/2019 11:22

Alberto Pozas El juez Marchena insta a las partes a avisar si creen que dos vídeos son de los mismos hechos pero desde distinto ángulo. Acaban de ver las mismas imágenes de los 'Jordis' subidos en coches de la Guardia Civil desde dos ángulos distintos. 28/05/2019 11:19

Alberto Pozas "Desde este altar tan majestuoso", gritó Jordi Cuixart desde lo alto del coche de la Guardia Civil destrozado. 28/05/2019 11:18

Alberto Pozas "No sortiran", grita la gente en este vídeo grabado ya por la noche, cuando los 'Jordis' desconvocaron la concentración. "Boti, boti, boti, espanyol qui no boti", se escucha también. 28/05/2019 11:14

Alberto Pozas Este vídeo es una de las pruebas clave para que la Fiscalía incluya las protestas masivas del 20-S en la acusación por rebelión contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Sus defensas entienden que demuestran que en todo momento llamaron a manifestarse pacíficamente y no interrumpir el trabajo de la comitiva judicial. 28/05/2019 11:09

Alberto Pozas Se observa en este vídeo cómo los 'Jordis', con un megáfono, alentan las protestas desde lo alto de un coche de la Guardia Civil, convocan para el 21 de septiembre una protesta frente al TSJC y piden una actitud "tranquila". Se escuchan los pitidos de la gente cuando desconvocan la manifiestación de ese 20-S al grito de "ni un pas enrere". 28/05/2019 11:06

Alberto Pozas Muchos de estos vídeos han sido aportados al sumario y emitidos cientos de veces por televisión y diversas redes sociales. 28/05/2019 11:04

Alberto Pozas El primer vídeo es del 20 de septiembre, de las protestas frente a la Consellería de Economía de Barcelona. Se puede ver a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart encima de un coche de la Guardia Civil grabado por TV3. 28/05/2019 11:01

Alberto Pozas El tribunal anuncia que empezará a ver los vídeos propuestos por la Fiscalía. 28/05/2019 10:58

Alberto Pozas El juez Marchena explica que verán los vídeos pero nadie comentará su contenido, ni siquiera si ese comentario sale en el propio vídeo. "Los vídeos no van a admitir valoraciones personales, ni de profesionales que grabaron los vídeos ni de ciudadanos que narran lo que vamos a ver, ni de representantes políticos que hacen una valoración, nos interesa el tratamiento jurídico". 28/05/2019 10:53

Alberto Pozas El juez Marchena está excluyendo de la fase documental muchos informes de la Guardia Civil que han sido claves para la fase de instrucción y para la acusación que ejerce la Fiscalía. Acaba de apuntar a uno en torno a los hechos del 1-O, por ejemplo. 28/05/2019 10:28

Alberto Pozas El tribunal rechaza las valoraciones de la Guardia Civil en torno a algunos aspectos clave para la Fiscalía: el documento #EnfoCATs, la agenda Moleskine, informes sobre escraches a la Guardia Civil en Catalunya, personalidades que acudieron el 20-S a la Consellería, etcétera. 28/05/2019 10:19

Alberto Pozas Es un movimiento relevante del tribunal: explica que no acepta como prueba las valoraciones que hace la Guardia Civil de algunos documentos clave del caso, como #EnfoCATs o la agenda de Jové. Sólo estudiará los documentos sin tener en cuenta las valoraciones que hicieron los investigadores, que han comparecido en este juicio. El objetivo, explica Marchena, es "rechazar informes valorativos que no pueden sustituir la aportación que podrían haber ofrecido a la sala los que suscriben ese informe". 28/05/2019 10:15

Alberto Pozas Lo mismo sucede, explica Marchena, con el informe "valorativo" de lo que viene en la agenda intervenida a Josep María Jové. Solo estudiará la transcripción, igual que con el documento #EnfoCATs. 28/05/2019 10:14

Alberto Pozas El presidente si explica que excluye algunos documentos propuestos, por ejemplo un informe de la Guardia Civil sobre llamamientos públicos de Oriol Junqueras a participar en el referéndum. "Se excluye expresamente", aunque permite los anexos documentales. No aceptan las valoraciones realizadas por tanto por los investigadores. 28/05/2019 10:13

Alberto Pozas Explica también Marchena que no interpreta el "error" de la Fiscalía al formular su prueba documental en el juicio como "una renuncia". Admitirá por tanto las pruebas documentales propuestas por la Fiscalía para esta fase del juicio. 28/05/2019 10:08

Alberto Pozas Explica Marchena que el tribunal ha detectado "contradicciones que se han apreciado en numerosísimos testigos de acusaciones y defensas, de lo que se trata es de someter esas declaraciones a las reglas generales de valoración". 28/05/2019 10:06

Alberto Pozas El juez Manuel Marchena anuncia que no habrá un careo entre el coronel Diego Pérez de los Cobos y el mosso Ferrán López. Explica que un careo es algo "excepcional" y que "esas contradicciones, si se advierten, serán objeto de apreciación" en la sentencia. 28/05/2019 10:05

Alberto Pozas La Fiscalía ya ha decidido que mantendrá la acusación por un delito de rebelión contra los líderes independentistas. Las partes tendrán que confirmar o modificar sus conclusiones provisionales de cara al final del juicio: http://cort.as/-IoAN 28/05/2019 10:03

Alberto Pozas En unos minutos empieza la sesión número 48 del juicio al procés independentista. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, debe anunciar si acepta alguna impugnación realizada por las defensas contra la documental propuesta por la Fiscalía. 28/05/2019 10:03

Alberto Pozas Será uno de los momentos clave del juicio: saber por ejemplo si la Fiscalía mantiene en los términos provisionales la acusación por rebelión. 27/05/2019 17:06

Alberto Pozas El presidente del tribunal anuncia que en cuanto acaben de ver los vídeos, lo que podría suceder esta semana, las partes tendrán que entregar sus conclusiones definitivas. "Inmediatamente después de la práctica documental pasaríamos a la formulación de conclusiones, elevación de conclusiones definitivas". Pide que se haga también por escrito. 27/05/2019 17:06

Alberto Pozas La defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva, el abogado Andreu van den Eynde, aligera los trámites explicando que da por reproducidos sus escritos de solicitud de prueba documental. Lo mismo hace Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn. Ambos explican dos documentos que solicitan que se reproduzcan ante la sala. 27/05/2019 16:06

Alberto Pozas En unos minutos el tribunal retoma la fase documental del juicio. Las defensas todavía tienen que exponer su propia documental. 27/05/2019 16:04

Alberto Pozas Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, impugna también la aportación de buen número de los correos electrónicos intervenidos a los acusados. "No consta el modo en que se hizo el volcado". Judith Gené, abogada de Meritxell Borràs, critica que la Abogacía del Estado llegó a proponer toda la causa como prueba documental. 27/05/2019 13:25

Alberto Pozas Las defensas vuelven a impugnar toda la documentación llegada del juzgado 13 de Barcelona y de la Audiencia Nacional a esta causa. 27/05/2019 13:22

Alberto Pozas Melero, abogado de Joaquim Forn, explica que no impugnan ningún documento propuesto por las acusaciones ya que les pueden incluso beneficiar: "Apuntalan suficientemente la tesis de la defensa", explica 27/05/2019 13:01

Alberto Pozas Marchena anuncia que responderá estas alegaciones cuando acabe la prueba documental. "Abrimos el turno de impugnaciones", explica, aclarando que no es necesario que Rosa Seoane siga leyendo los 70 folios restantes de documentación. 27/05/2019 12:49

Alberto Pozas El abogado de Joaquim Forn se queda solo, el resto exigen que la Fiscalía no tenga una segunda oportunidad para proponer la documental. 27/05/2019 12:47

Alberto Pozas El abogado de Forn explica que en ningún caso ha entendido que la Fiscalía renunciase a la documental. El abogado de Junqueras y Romeva explica que él sí ha entendido eso. 27/05/2019 12:44

Alberto Pozas La fiscal Consuelo Madrigal reitera que el no haber citado todos los documentos solicitados no implica que renuncie a ellos. 27/05/2019 12:40

Alberto Pozas El abogado Xavier Melero (Joaquim Forn) interrumpe a Marchena antes de retomar la documental. "Me doy por instruido" dice, con la esperanza de no tener que escuchar el resto de 70 folios de documental de la Abogacía del Estado. 27/05/2019 12:39

Alberto Pozas Solicita también que se exhiban numerosos tuits y también correos electrónicos intervenidos durante la investigación y contenidos en el sumario. 27/05/2019 11:35

Alberto Pozas La Abogacía del Estado solicita la exhibición de numerosos documentos relacionados con la posible malversación de caudales públicos, como por ejemplo facturas que acreditan los pagos de algunos encargos relacionados con la logística del referéndum ilegal. 27/05/2019 11:14

Alberto Pozas Rosa Seoane, Abogada del Estado, empieza a leer los noventa documentos que quiere que se exhiban en la fase documental del juicio. El juez Marchena explica que no puede limitarse a remitirse al escrito presentado al comienzo del juicio. 27/05/2019 10:52

Alberto Pozas "Yo no le puedo decir al fiscal lo que tiene que hacer", explica Marchena a Consuelo Madrigal, pasando el turno a la Abogacía del Estado. 27/05/2019 10:48

Alberto Pozas La fase documental empieza con las pruebas que propone la Fiscalía. La fiscal Consuelo Madrigal explica la lista, que recoge entre otras cosas entrevistas concedidas por Joaquim Forn durante el otoño de 2017 o el acuerdo de Govern firmado para hacerse cargo de los gastos del referéndum ilegal de forma solidaria. También propone estudiar el contenido del documento #EnfoCATs o la agenda intervenida a Josep María Jové. 27/05/2019 10:30

Alberto Pozas Las defensas podrán impugnar "aquellos documentos que consideren que o bien no responden al documento que maneja la sala o su autenticidad", explica. "No se trata de abrir un debate de lo que el documento prueba", añade, dejando claro que no será posible debatir, por ejemplo, sobre si un vídeo demuestra una u otra cosa. 27/05/2019 10:24

Alberto Pozas El presidente del tribunal, Manuel Marchena, rechaza que algunos testigos que comparecieron en este juicio envíen los vídeos que grabaron el 1-O. "La sala va a poder obtener una convicción acerca de lo que allí sucedió" con los "numerosísimos vídeos" que ya hay aportados, dice. 27/05/2019 10:21

Alberto Pozas En unos minutos empieza la 47ª sesión del juicio al procés independentista. Una vez finalizadas las fases testifical y pericial llega la documental con decenas de vídeos propuestos por las partes del 20-S y del 1-O. 27/05/2019 09:56

Alberto Pozas Toni Baños y Eulàlia Reguant, por no contestar a las preguntas de Vox cuando declararon como testigos en febrero: Hoy también el tribunal del procés ha decidido confirmar las multas de 2.500 euros que impuso a los exdiputados de la CUP,, por no contestar a las preguntas de Vox cuando declararon como testigos en febrero: http://cort.as/-Ibc_ 23/05/2019 18:11

Alberto Pozas El Tribunal Supremo, los jueces de lo contencioso, han decidido avalar la decisión del ejecutivo central de destituir a Carles Puigdemont en 2017 en aplicación del artículo 155: http://cort.as/-Ibbc 23/05/2019 18:09

Alberto Pozas Termina la prueba pericial, el presidente del tribunal anuncia que el próximo lunes empezará la fase documental del juicio con el visionado de vídeos propuestos por las partes en torno al 20-S y el 1-O. 23/05/2019 17:34

Alberto Pozas Comparecen los dos últimos peritos informáticos del día: José Navarro y Rubén Pujol, solicitados por las defensas de Jordi Cuixart y Dolors Bassa. 23/05/2019 17:15

Alberto Pozas Alguno de los abogados no puede aguantar la risa ante las explicaciones lingüísticas que está ofreciendo la perito Rigau. La defensa de Forn busca combatir una frase que se atribuye al exconseller aparentemente dando por hecho que el referéndum ilegal debía celebrarse a costa de cualquier cosa. 23/05/2019 17:08

Alberto Pozas Forn cuestiona la traducción que hace un informe de la Guardia Civil: "El día 1 de octubre se ha de celebrar el referéndum", atribuyen los agentes a Forn. La perito explica que tendría que haberse traducción al castellano por "se va a celebrar" o "se puede celebrar". 23/05/2019 17:04

Alberto Pozas La siguiente perito es Gemma Rigau, propuesta por el abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero. Una pericial sobre traducción. 23/05/2019 17:00

Alberto Pozas Se va la luz en el Tribunal Supremo. 23/05/2019 16:55

Alberto Pozas Explica que algunas de estas lesiones declaradas por agentes proceden, por ejemplo, de golpes con puertas al intentar derribarlas. 23/05/2019 16:51

Alberto Pozas "La totalidad de las lesiones son leves", explican los dos médicos. "No hemos encontrado ningún caso grave", añaden. "En 32 casos no consta ningún tratamiento recomendado". 23/05/2019 16:48

Alberto Pozas El siguiente perito ha sido propuesto por Oriol Junqueras y Raül Romeva: Xavier Crusí y Ferrán Caballero, que han analizado las heridas y lesiones de los agentes de Policía y Guardia Civil durante el 1-O. Son médicos y han analizado el caso de 101 policías y 60 informes. 23/05/2019 16:43

Alberto Pozas El fiscal anuncia que renuncia a esta declaración. El juez Marchena informa al agente de que "puede usted marcharse". 23/05/2019 16:41

Alberto Pozas Las defensas y el juez cortan constantemente al fiscal Javier Zaragoza por entender que pide unas valoraciones a este guardia civil que van más allá de su condición actual de testigo. 23/05/2019 16:40

Alberto Pozas El juez Marchena explica que el otro guardia civil comparece como testigo, no como perito. Empieza a declarar en torno al documento #EnfoCATs que según la Fiscalía demuestra la organización de los líderes soberanistas y que todos los acusados rechazan reconocer. 23/05/2019 16:34

Alberto Pozas "Le agradecemos su presencia pero tiene que marcharse", le dice. Estima así la petición de, entre otras, la defensa de Jordi Cuixart. 23/05/2019 16:28

Alberto Pozas El juez Marchena anuncia que la sala rechaza la pericial de uno de los guardias civiles por haber declarado ya como testigo en el pasado. "Corremos el riesgo de que un testigo de la acusación tenga la oportunidad de insistir sobre hechos de los que ya ha sido interrogado". 23/05/2019 16:27

Alberto Pozas En su declaración como testigo el juez Marchena tuvo que recordarle su obligación de decir la verdad. "La permanente coletilla de 'no lo recuerdo' nos sitúa a nosotros en la obligación de recordarle que está bajo juramento". 23/05/2019 16:14

Alberto Pozas El tribunal se da un plazo de diez minutos para decidir si aceptan o no la pericial de este agente de la Guardia Civil. Declaró en torno a los hechos del 20-S el pasado mes de marzo por haber estado dentro de la Consellería de Economía. Reveló que una agente de Mossos les dijo que "si salís con las cajas os matan". 23/05/2019 16:12

Alberto Pozas Las defensas de varios acusados piden que no se acepte la pericial de uno de estos guardias civiles por haber comparecido ya como testigo. El fiscal Javier Zaragoza explica que la pericial tiene por objeto algo distinto de su testifical. 23/05/2019 16:10

Alberto Pozas La siguiente pericial, propuesta por la Fiscalía, consiste en dos guardias civiles que declararán en torno al material intervenido a Josep María Jové y Lluís Salvadó. Entre otras cosas, sobre la agenda de Jové. Uno de estos agentes ya declaró el 25 de marzo. 23/05/2019 16:08

Alberto Pozas El agente ratifica la traducción de esa entrevista. Finaliza la pericial. 23/05/2019 16:06

Alberto Pozas El tribunal retoma las pruebas periciales con un sargento de la Guardia Civil propuesto por la Fiscalía para declarar en torno a la traducción de una entrevista prestada por el exconseller de Interior, Joaquim Forn, en otoño de 2017, en Vilaweb. 23/05/2019 16:04

Alberto Pozas "Ojalá me los prestaran gratis, pero no es el caso", dice uno de los peritos de la Fiscalía sobre el valor de los locales. 23/05/2019 12:55

Alberto Pozas "Los edificios públicos de la Generalitat no están en el mercado de alquiler", asegura un perito propuesto por Dolors Bassa. "Y no existe lucro cesante, eso invalida toda la tasación", añade el otro. 23/05/2019 12:41

Alberto Pozas La Abogacía del Estado empieza a preguntar a los cuatro peritos en torno al valor de los locales públicos usados como centros de votación durante el referéndum ilegal. 23/05/2019 12:32

Alberto Pozas Los testigos de la defensa y de la acusación enfrentan sus dictámenes en torno a los locales públicos usados el 1-O como centros de votación. 23/05/2019 11:24

Alberto Pozas Los peritos propuestos por Bassa rechazan que se pueda cuantificar el valor de un uso de unas dependencias públicas. Los propuestos por la Fiscalía cifran en 900.906,7€ el gasto que supuso el uso de locales públicos para el referéndum ilegal. 23/05/2019 11:18

Alberto Pozas El primer testigo, el 27 de febrero de este año, fue el exdiputado de ERC Joàn Tardà. El último ha sido el trabajador del departamento de Empresa de la Generalitat, Josep Solá. Han pasado 38 sesiones del juicio entre ambos. 23/05/2019 11:14

Alberto Pozas A continuación declaran conjuntamente los peritos de las acusaciones y de la exconsellera de Treball, Dolors Bassa, en torno al uso de locales públicos del departamento en el referéndum ilegal. 23/05/2019 11:09

Alberto Pozas Josep Solá también ha sido solicitado por la defensa de Santi Vila. 23/05/2019 10:54