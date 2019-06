Los títulos más aclamados durante el E3, la cita mundial del videojuego

A partir de este martes, y hasta el próximo jueves, el Centro de Convenciones de Los Ángeles (Estados Unidos) acoge la Electronic Entertainment Expo, popularmente conocida como E3. Una feria, la más relevante del sector, en la que las distintas compañías relacionadas con el mundo de los videojuegos presentan sus novedades de cara a los próximos meses. Desde EA o Microsoft hasta Ubisoft, Square Enix o Nintendo, entre otras.

Una edición marcada por la ausencia de Sony, que anunciaba que no participaría en el E3 para presentar sus videojuegos en una conferencia propia, o por la presentación de Project Scarlett, la nueva consola de Xbox que llegará al mercado de cara a finales de 2020. Estos son algunos de los videojuegos más aclamados durante estos últimos días.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Todo comenzaba el pasado sábado en un evento previo al E3, en el Electronic Arts presentaba sus nuevos títulos de cara a la segunda mitad de 2019. Desde el FIFA 2020, que destaca por su nuevo modo Volta, hasta el Madden NFL 20. No obstante, el más aclamado por el público sería Star Wars Jedi: Fallen Order. Un videojuego en el que nos pondremos en la piel del padawan Cal Kestis, quien tiene que sobrevivir en un mundo dominado por el Imperio.

Cyberpunk 2077

Apenas un día más tarde llegaba el turno de Microsoft. En una presentación marcada por la anteriormente citada Project Scarlett, la compañía presentaba títulos tan importantes como la nueva entrega de Halo o Elden Ring, un videojuego desarrollado por los creadores de la saga Dark Souls en colaboración con George R.R. Martin, creador de Juego de Tronos. Sin embargo, el más aclamado sería el esperado Cyberpunk 2077, que sorprendía con un nuevo adelanto en el que pudimos ver a Keanu Reeves como uno de los personajes principales.

Watch Dogs Legion

El lunes llegaba el turno de compañías como Ubisoft, que sorprendía con títulos como Ghost Recon Breakpoint, el próximo videojuego de la saga Tom Clancy's protagonizada por el actor John Bernthal. Pero el más aclamado de la conferencia sería el nuevo Watch Dogs Legion. Un videojuego, ambientado en un futuro cercano en el que el Brexit ha salido mal, que nos muestra una especie de dictadura en un Reino Unido desolado.

Final Fantasy VII



Ese mismo día, Square Enix presentaba el esperado título de superhéroes Marvel's Avengers y el remake de Final Fantasy VII. Sobre el primero, los desarrolladores de la compañía dieron a conocer que Marvel's Avengers no será una adaptación de Los Vengadores: Endgame, sino que será una historia completamente nueva. En lo que respecta a Final Fantasy VII, el estudio ha confirmado que reviviremos la historia que conquistó al mundo en 1997 con un apartado gráfico completamente nuevo.

Secuela de Zelda: Breath of the Wild

La japonesa Nintendo fue la última en presentar sus novedades de cara a las próximos meses. Todo ello durante una conferencia en el que se presentaron los esperados Luigi's Mansion 3 y Animal Crossing: New Horizons. También otros títulos como The Witcher 3 para Nintendo Switch, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order o Daemon ex Machina, entre otros.

Sin embargo, el gran momento de la conferencia llegaba en los instantes finales de la misma, cuando Nintendo anunciaba que estaban trabajando en una secuela de Zelda: Breath of the Wild. Todo ello a través de un tráiler, de apenas un minuto de duración, en el que descubrimos los primeros detalles de esta nueva aventura.