"Siempre te he amado, siempre": el reencuentro de una pareja que se conoció en la Segunda Guerra Mundial

La historia de amor de Kara Troy Robbins y Jeannine Gayane es de película, ambos se enamoraron perdidamente durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue uno de los miles de soldados norteamericanos que participaron en el Desembarco de Normandía; ella, una joven francesa de una aldea limítrofe con Alemania.

Sin embargo, la historia se vio truncada por la repentina vuelta del militar al frente, se despidieron entre lágrimas y no volvieron a verse, hasta ahora. Troy Robbins y Gayane revivieron su historia de amor durante las celebraciones con motivo del 75º aniversario de Desembarco de Normandía.

Troy recuerda que dejó la aldea donde ambos vivían con la intención de volver a reencontrarse, "pero no fue así". Por su parte, Gayane rememora aquel momento de tanto dolor así: "Lloré mucho, estuve muy triste". Finalmente, ambos rehicieron sus vidas, uno lejos del otro.

El reencuentro, 75 años después

A pesar de que ambos se casaron y formaron sus familias, nunca olvidaron su historia de amor. Con motivo del Desembarco de Normandía se han reencontrado gracias a France 2.

La cadena de televisión ha contado la historia de Kara Troy y Gayane tras descubrir una fotografía de la joven francesa entre las pertenencias que el militar conservaba de la guerra. France 2 investigó qué había pasado con la mujer y descubrió que estaba viva; él, emocionado, no se lo podía creer.

Jeannine Ganaye tiene 92 años y vive en una residencia de Montigny_lès-Metz, en Mosela, y en ese mismo lugar se reencontró con el amor de su vida 75 años después. "Siempre te he amado, siempre", y a pesar de que no hablan la misma lengua, él respondió: "Dice que me ama, eso lo he entendido".

Finalmente, los dos enamorados vivieron una nueva despedida, y quién sabe si para siempre. Antes de la partida, Troy, entre susurros y besos le dijo: "Jeannine, te quiero, mi amor".