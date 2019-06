En la web Japonismo hay respuestas para cualquier pregunta sobre Japón: dónde comer, trucos para viajar barato, guía de las principales ciudades, consejos para moverse con niños, información detallada para cada época del año, reseña de las principales atracciones turísticas... En definitiva, una referencia imprescindible para todo aquel que se plantee hacer turismo en el país del sol naciente, y también un modelo en el que se fijan muchos comunicadores de temática viajera.

Laura Tomàs y Luis Rodríguez, sus creadores, ya han perdido la cuenta de cuántas veces han aterrizado en Tokio. Todo empezó como un hobby, como un espacio en el que compartir sus experiencias. Pero el proyecto ha ido evolucionando y, además de información al más puro estilo blog, también ofrecen servicios propios de una agencia de viajes: billetes, seguros, reservas de hotel, experiencias...

En la entrevista concedida a la Cadena SER, Luis Rodríguez reflexiona sobre "esos rasgos en común que [japonenes y españoles] parecemos tener", recomienda evitar Tokio durante los Juegos (a todo aquel que no vaya en misión olímpica) e incluso confiesa qué le saca de quicio de su país favorito.

¿Cómo nace vuestro idilio con Japón?

En el caso de Laura, ella estudió Interpretación y Traducción y, contra todo pronóstico, como segundo idioma escogió japonés, cuando ella pensaba en escoger alemán. En mi caso, mi formación fue técnica (soy ingeniero de telecomunicación), pero gracias al idioma me fui acercando a Japón de una forma más profunda. Me fascinaba la historia detrás de los kanji o ideogramas.

Después de tanto tiempo, ¿os queda algo de Japón por descubrir?

¡Por supuesto que sí! Es verdad que lo más conocido lo tenemos ya muy trillado, pero siempre hay sitios interesantes poco frecuentados por turistas. O incluso rincones especiales en las grandes ciudades.

El concurrido barrio de Sabukicho, en Shinjuku (Tokio). / GETTY

A nosotros nos encanta el sushi o el manga y a ellos el flamenco y Gaudí. Por algún motivo, la mayoría de japoneses y españoles sienten una gran simpatía mutua...

Es algo que siempre me ha fascinado, esos rasgos en común que parecemos tener. Mucha gente dice que los japoneses son muy raros, pero en el fondo, tenemos mucho más en común de lo que pensamos a simple vista. No tengo ninguna teoría al respecto, pero me gustaría pensar, románticamente, que la primera expedición que pasó por España ahora hace poco más de 400 años dejó su impronta en ambos países.

¿Qué es lo que menos te gusta de Japón? Algo habrá que os saque de quicio...

Personalmente, lo poco dados que son a la improvisación. Cuando una cosa se tiene que hacer de una manera, no les vas a sacar de ahí. Y también cuando no paran de hablar a voz en grito en tiendas o cuando haces cola para comprar una entrada, para decir que avances, que en breve llegarás a las taquillas, y así una y otra vez. Ellos desconectan, pero resulta chocante sobre todo porque pensamos que es un país silencioso.

Habéis dejado Londres para volver a España. ¿Se puede vivir de Japonismo?

Estábamos en Londres por mi trabajo (era program manager en Google allí), pero lo dejé precisamente para ser "japonistas profesionales". Mucho antes de eso, de todas formas, la forma en la que nos enfrentábamos a los contenidos ya era muy profesional.

¿Cuántas veces has estado en Japón?

Si te digo la verdad, he perdido la cuenta. Laura además vivió allí dos años, uno en Kioto y otro en Osaka. Pero creo que ya vamos por 20 viajes. Y los que nos queda...

¿Viajar a Japón es tan caro como se suele decir? ¿O también existe un Japón low cost?

Existe un Japón mucho más asequible de lo que la gente cree. Lo más caro, evidentemente, siempre va a ser el vuelo y el transporte. Pero podemos encontrar hostales por poco dinero y se come bien y abundante por una cantidad muy razonable de dinero. Eso sí, si el dinero no es problema, Japón es perfecto para quemar billetes también. Tenemos un post en la web dedicado justamente a eso.

¿Cuál es la forma más barata de llegar?

Hoy por hoy, la forma más barata es en avión con alguna escala, en temporada baja (es decir, nada de floración de cerezos o pleno agosto) y aprovechando las ofertas que van sacando las aerolíneas. Es un destino que se está poniendo de moda y cada vez hay más ofertas.

A quien se esté planteando un viaje, ¿cuántos días serían el mínimo?

¡Todos los que puedan! En serio, Japón es un país muy diferente y todo nos va a llamar la atención. Si me tengo que mojar, te diría que a partir de 10 días puedes ver lo básico, pero mejor si tienes al menos 2 semanas completas.

Se puede viajar por Japón hablando solo inglés y español?

Claro que se puede. Lo que pasa es que no esperes que te entiendan mucho ni en inglés ni español. En las grandes ciudades, la gente joven, en los hoteles y en las estaciones principales, cada vez se habla más inglés. Pero sigue sin ser lo más frecuente. Pero se desviven por ayudarte aunque sea por señas o acompañándote al lugar de destino. Así que, fuera miedos, porque es muy fácil viajar (y disfrutar) por Japón.

Primavera japonesa con cerezos en flor. / LUIS RODRÍGUEZ

¿La primavera es el mejor momento para visitar Japón?

Sí, junto con el otoño son los momentos más bonitos, sobre todo si coincide el viaje con la floración de los cerezos. Además, es cuando las temperaturas son más agradables y la humedad no es tan alta como en pleno verano. Eso sí, primavera es uno de los momentos en los que más gente habrá por todas partes, ojo con eso.

De todas las sorpresas que aguardan en Japón, ¿dirías que la gastronomía es la mayor? Mucho más que sushi, claro...

Creo que, por suerte, cada vez hay más personas que conocen que la gastronomía japonesa es rica y variada, mucho más que sushi. Y es que cada vez hay más restaurantes japoneses que abren y ofrecen platos como sukiyaki, ramen, curry japonés, okonomiyaki, snacks típicos populares como karaage, yakitori, etc. Y eso ayuda a viajar sabiendo de antemano qué podemos encontrar. Pero una vez allí, mucha gente se sorprenderá de la variedad, de la calidad y de lo rico que está todo.

En el restaurante de ramen de Matsuyama. / LUIS RODRÍGUEZ

Poca gente sabrá que hay un chef español con estrella Michelin en Japón...

Seguramente pocos, porque muchos además no quieren gastarse lo que cuesta un restaurante así después de haber hecho el desembolso del viaje. Pero para una ocasión especial, tienes el Sant Pau de Carme Ruscalleda, con dos estrellas; pero también incluso Ogasawara, un restaurante español con una estrella y con un chef venezolano pero formado en España como Gonzalo Álvarez, en un precioso palacio (de estilo español) perteneciente a un conde japonés.

¿Recomendáis algún sitio especial para desayunar?

El concepto japonés de desayuno es algo peculiar. Si quieres uno tradicional, mucha gente se echará para atrás, con pescado a la parrilla, sopa de miso y encurtidos. Saliéndonos de ahí, ahora se ha puesto muy de moda Eggcellent en Tokio, con fantásticos huevos Benedict y muchas cosas más interesantes.

¿Hay que visitar, por este orden, Tokyo, Kyoto y Osaka?

Si es una primera vez, te diría que sí. Quizás alguien considere que son destinos muy "típicos". Pero uno no se va hasta el otro lado del mundo para no ver lugares tan emblemáticos como el cruce de peatones de Shibuya, los rascacielos de Shinjuku, los barrios de geishas de Kioto, el templo Kiyomizudera y el Kinkakuji o Dotonbori y el Glico Man. Menudo viaje si al volver todos tus amigos te dijeran "¿Y te has ido a Japón y no has visto...?".

¿Recordáis algún error garrafal protagonizado por un turista español en Japón? ¿Alguno que se repita más de la cuenta?

No muchos, si te soy sincero, porque cada vez la gente se informa más. Pero algo que sí veo a menudo es el manejo de maletas a la hora de subir a trenes, sobre todo al shinkansen o tren bala. Lo normal es ir hasta tu asiento rápidamente para dejar entrar a todo el mundo y luego ya ves qué haces con la maleta. Ellos, en muchos casos, la colocan delante de sus piernas, en el espacio que hay hasta el asiento siguiente. Pero me fijo que muchos turistas tardan mucho tiempo en despejar el pasillo y suelen forman pequeños atascos. Resulta curioso porque, cuando ves a los japoneses, el shinkansen es como un tren de cercanías de alta velocidad y suben y bajan de él rapidísimamente.

¿Qué tanto ha afectado el accidente de Fukushima al sector turístico?

A nivel personal, diría que poco, aunque hay veces que hemos recibido consultas de viajeros, sobre si es seguro beber agua o comer pescado en Japón. Pero atendiendo a las cifras de turismo a Japón, y no sólo de españoles, nada de nada. Japón está experimentando un crecimiento del turismo espectacular, de hecho.

A quien no le interese especialmente, ¿le recomendáis visitar Tokyo en 2020... o mejor evitarlo?

Pues salvo que te interesen mucho las competiciones olímpicas, casi mejor descartar Tokio durante los Juegos. Es verdad que la ciudad es muy grande. Mucho más de lo que a veces pensamos. Pero entre el turismo normal (Tokio además es la ciudad más visitada de Japón) más el extra de los Juegos, los hoteles se van a poner por las nubes y va a hacer la visita mucho más cara. Así que mejor antes o después.

Si solo pudieras quedarte con uno, ¿cuál es el gran tesoro desconocido de Japón?

Para mí, Nagasaki. No es una ciudad desconocida, ni mucho menos. Pero se suele conocer sólo por haber sido el lugar donde cayó la segunda bomba atómica. Y la ciudad, sin embargo, tiene muchísimo encanto, mucho que ver, una historia genial sobre el comercio de los holandeses en Japón cuando el resto del país estaba cerrado, especialidades gastronómicas regionales riquísimas como el champon...

Además de leer mucho Japonismo, ¿nos recomendáis un disco, un libro y una película para preparar un viaje a Japón?

Sinceramente, para preparar un viaje, no hay nada como Japonismo. Hemos viajado mucho y tenemos guías de viaje y, a menudo, hemos visto que no tenían casi información de muchos destinos menos conocidos. Pero sí te daremos recomendaciones que inspiren, que nos transporten a Japón. Como música, la banda sonora de la película Your Name, a cargo del grupo Radwimps, que fue un exitazo allí (igual que la película, claro). Ha tenido tanto éxito en todo el mundo, que es una buena forma de comenzar ese acercamiento.

Si hablamos de un libro, '1Q84', de Haruki Murakami, uno de nuestros escritores japoneses favoritos, que siempre hace historias de realismo mágico que enganchan y que sitúan la acción, en este caso, en Tokio (y en otros lugares).

En cuanto a película, nos encanta 'Lost in Translation', de Sofia Coppola. Nosotros siempre la vemos cuando volvemos de un viaje a Japón, porque la película transmite una cierta sensación de nostalgia y soledad que encaja perfectamente con la pena que sentimos por haber vuelto de allí.