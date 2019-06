Robert Moreno se siente preparado para afrontar el reto de hacerse cargo de la selección española de fútbol después de la marcha de Luis Enrique Martínez por motivos personales que ya le habían impedido estar con el equipo en los últimos partidos y convocatorias.

"¿Si tengo experiencia? Pregunta a cualquier entrenador por este recorrido. He estado nueve años con Luis Enrique entrenando a los mejores del mundo", ha señalado el nuevo seleccionador nacional.

Moreno ha recalcado el valor de trabajar codo con codo con el asturiano, pero también ha dado valor a sus conocimientos anteriores a ese periodo. "Hace nueve años ya tenía conocimiento metodológico y de análisis. Me faltaba conocimiento del vestuario y es algo que Luis Enrique me ha inculcado. Y lo que no me ha inculcado se lo he preguntado", ha insistido.

El entrenador ha reconocido que le faltaba eso y el manejo en las ruedas de prensa, pero ha explicado que ha visto todas las que ha dado su antecesor. "Las oportunidades llegan, a veces no como a uno le gusta, pero hay que afrontarlas", ha señalado.

Luis Rubiales, por su parte, ha manifestado su tranquilidad por el hecho de que Moreno siga la línea de Luis Enrique. "Es la mejor opción para ocupar el banquillo [...] Estamos tranquilos", ha manifestado el presidente de la Federación Española de fútbol.