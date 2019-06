Desestimada la recusación del juez que suspendió la licencia de obras para exhumar a Franco

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado recusación del juez José Yusty Bastarreche, titular del juzgado Nº 3 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, que el pasado febrero suspendió la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para poder exhumar a Franco. La Abogacia del Estado había pedido que se le apartara del caso por "contaminación por interés" y "no existir apariencia de imparcialidad" del magistrado para decidir sobre el caso.

El TSJM ha resuelto que no hay pruebas de esa parcialidad con las pruebas aportada por la Abogacía del Estado entre ellas un artículo escrito en 2007 por Yusty Bastarreche, hijo de un almirante del ejército de Franco, en el que critica con dureza la Ley de Memoria Histórica de la que dice, por ejemplo, que es "la gran maldad de Zapatero". La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que esas críticas a la ley no son suficientes para apartarle ya que "no tienen nada que ver con el objeto de recurso". Según el auto dictado este viernes el juez únicamente tendrá que pronunciarse sobre una actuación municipal urbanística: la legalidad de la licencia de obras para exhumar a Franco y no sobre ningún precepto de la Ley de Memoria Histórica: "El Juzgador de la instancia deberá pronunciarse sobre si una determinación actuación municipal de disciplina urbanística resulta ser o no conforme al ordenamiento jurídico", dice el auto del TSJM. " Así acotado el contenido decisorio del órgano judicial encargado de conocer la impugnación de la expresada actuación municipal, bien pronto se advierte que el pronunciamiento judicial que se adopte no dependerá de la aplicación e interpretación de precepto alguno de la denominada Ley de Memoria Histórica. Por tanto, la opinión que pudo expresar el Ilmo. Magistrado recusado sobre el entonces Proyecto de Ley de Memoria Histórica (año 2007) resulta totalmente irrelevante respecto de la concreta cuestión a resolver, y de ahí que no pueda tomarse en consideración en orden a analizar si en el recusado concurre la imparcialidad exigible a todo Juzgador", concluyen los jueces de la sala. El TSJM desestima con esos argumentos la recusación , devuelve el caso al magistrado y condena a la Abogacía del Estado a pagar las costas.

El magistrado Yusty Bastarreche es el único juez que ha admitido a trámite la denuncia de un particular cuestionando la legalidad de la licencia de obras para exhumar a Franco. Se presentaron otra docena en distintos juzgados de Madrid que fueron desestimadas. El Gobierno ha relacionado estas denuncias con el "obstruccionismo del entorno del dictador" a la exhumación.

El magistrado suspendió cautelarmente el permiso por el riesgo que podía suponer la operación para los operarios que tuvieran que mover la losa de dos toneladas de peso bajo la que está sepultado Franco. “No hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso, por el riesgo evidente de caída, rotura, o cualquier otro accidente que pueda ocurrir y que a su vez pueda causar daños a las personas que tienen que realizar la citada maniobra”, argumentaba el juez el pasado febrero.