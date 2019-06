La noche más loca de 'Supervivientes': dos hombros dislocados, una costilla fracturada y una supuesta agresión

La escaleta es aquella herramienta que los programas de televisión utilizan para distribuir y organizar sus contenidos, situando estratégicamente los momentos más relevantes para mantener la tensión y la curiosidad del espectador. Este jueves, la escaleta de 'Supervivientes' se fue al traste por una serie de catastróficas desdichas que obligó a Telecinco a improvisar la que seguramente haya sido una de las galas más surrealistas del reality de supervivencia.

El programa empezó con una noticia de última hora que comunicó el propio Jorge Javier Vázquez: "Se ha producido un enfrentamiento entre Colate y Dakota cuando se dirigían a hacer la prueba, un enfrentamiento fuerte que ha motivado que Dakota haya sido separada del grupo. Se prevé una gala complicada". Y vaya si fue complicada.

Acto seguido, el presentador conectó con los concursantes para conocer su versión de los hechos mientras el equipo de Honduras trabajaba a contrarreloj para preparar las imágenes del altercado. En ese momento, Colate, secundado por Albert, denunció a la ex 'Hermana Mayor', afirmando categóricamente que había sido agredido por ella tras protagonizar un tenso rifirrafe por un pez. En resumidas cuentas, él no quería compartirlo y ella se negaba a que utilizara el fuego por un juramento. Todo muy normal...

Dadas las versiones pertinentes, los concursantes se prepararon para probar su valía en un nuevo juego de recompensa, y aquí llegó el verdadero drama. Los habitantes de la isla tenían que dirigir una rueda gigante de madera por un circuito que había preparado la organización del programa en la playa. Lo que no tuvieron en cuenta los responsables de 'Supervivientes' es que estos robinsones llevan dos meses a base de coco y arroz con agua. No tenían fuerzas y, lógicamente, no solo no consiguieron resolver la prueba, sino que dos de ellos resultaron heridos. Fabio se dislocó el hombro y Colate se fracturó una costilla cuando se le cayó encima la pesada rueda. Fue aquí donde la escaleta de la gala se fue definitivamente al garete.

Dos concursantes se lesionan en la prueba de recompensa de 'SV 2019' / Mediaset España

Jorge Javier Vázquez demostraba entonces por qué es el presentador más solvente de Telecinco, sacando el directo adelante al darle continuidad al programa mientras en la isla intentaban solventar la situación y atender a los lesionados. De hecho, Colate tuvo que ser evacuado en el helicóptero.

Minutos después todo volvía a la normalidad en el palafito, con unos concursantes sin fuerzas y completamente abatidos. Cualquiera hubiera pensado que Telecinco iba a tener que buscar en Honduras un nuevo plantel de concursantes porque Pantoja y compañía estaban al borde del abandono. No obstante, Jorge Javier consiguió subirles el ánimo, fundiéndose todos ellos en un abrazo colectivo que terminó con Fabio dislocándose el hombro por segunda vez.

Fabio se disloca el hombro tras proponer un abrazo colectivo / Mediaset España

Entre tanto, Dakota volvía a formar equipo para poder visualizar todos las imágenes del altercado en el que la acusaban de haber agredido a Colate. Se vio la secuencia completa, con una Dakota volviendo a hacer gala de sus malas formas y un Colate que se tira al suelo tras un enganchón con su compañera. Nada de agresión, y así lo dictaminó la organización: "Tras el visionado de las imágenes del enfrentamiento de Dakota y Colate, la organización no aprecia una agresión violenta de Dakota. Hay un forcejeo entre ambos previo, durante y posterior a la caída".

La pelea entre Dakota y Colate / Mediaset España

Parecía que todo estaba en orden, pero el destino todavía tenía un "as" bajo la manga. Durante la prueba de líder, que disputaron Omar Montes y Albert, el ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' también se dislocó el hombro ante la atónita mirada de la audiencia, que no daba crédito a la que seguramente fuera la noche más loca de la historia de 'Supervivientes'. Eso sí, chapó al programa y a Jorge Javier Vázquez por hacer frente a todos los contratiempos de la forma más natural y profesional posible.