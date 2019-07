Un campamento expulsa el primer día a una niña con necesidades especiales

Inés tiene 11 años, entiende y habla perfectamente pero tarda un poco más que el resto en procesar la información, por eso, si se le habla muy rápido, a veces se pierde. Basta con volver a repetirle las cosas para que siga una conversación sin problemas. Va a un colegio de Madrid con otros niños con necesidades educativas especiales donde tiene materias adaptadas y nunca ha tenido ningún problema para relacionarse con niños de su edad, por eso, desde hace un par de años, pasa 15 días de verano en algún campamento. Este año sus padres pensaron que era buena idea que fuera a un campamento donde aprendera inglés: “La primera interesada en que Inés no vaya a un sitio donde no va a ser viable soy yo, por eso fui en persona y conté cómo es Inés con detalle. Me dijeron desde el minuto uno que no había ningún problema, que era todo mediante juegos y actividades y que lo iba a pasar fenomenal e iba a ir aprendiendo y soltándose”, explica Carolina Gómez, la madre de Inés.

La niña llegó al campamento el pasado viernes a mediodía y a las 11 de la noche, su madre recibió una llamada de la monitora que le dijo que “las madres se estaban quejando porque no querían que Inés esté en la habitación con sus hijas”. Carolina no entendía nada porque precisamente, antes de subirse al autobús, le había insistido a esa misma monitora de que “bajo ningún concepto de antemano le informase al resto de niñas de las características de Inés porque la iban a etiquetar de entrada y no iba a tener la opción de que la demás vieran que ella ríe, baila y cuenta como el resto”. La monitora no cumplió: “Conforme entró a la habitación le dijo, chicas, vuestra compañera tiene una discapacidad así que espero que me echéis una mano para cuidarla”. Las otras dos niñas de la habitación, que se conocían de antes y querían estar solas, llamaron a sus padres para quejarse y éstos, a su vez, al campamento: "Decían que sus hijas están en un colegio de integración, que durante todo el año tienen que convivir con niños de necesidades especiales y que cuando llega el verano se merecen disfrutar del campamento sin tener que estar con estos niños".

Inés tiene 11 años y todos los veranos va de campamento / CADENA SER

Como el problema parecía ser concretamente con estas niñas, Carolina propuso que su hija durmiera con otras pero a la monitora no le pareció buena idea: “Decía que si la cambiaba de habitación, se quejarían otras madres. Que le estaba poniendo entre la espalda y la pared, y que la único que se le ocurría es que Inés se fue a dormir con una monitora pero que la niña le decía que no, que quería dormir con sus compañeras”. Después de una conversación de más de 30 minutos a esas horas regada con otros comentarios como que la niña estaba "teniendo unos comportamientos extraños" o que "no iba a poder seguir las clases de inglés porque no tenía ningún nivel", los padres de Inés no pasaron muy buena noche y al día siguiente, como no tenían noticias del campamento, volvieron a llamar a las oficinas. Allí les comunicaron que un responsable había tomado la decisión de “que Inés tenía que salir del campamento”. Lograron hablar con ese responsable y, lejos de pedir disculpas, defendía la “profesionalidad” de la monitora y se ofreció a poner a Inés una monitora “de su bolsillo” pero insistía en que quedara claro que lo que no querían era “que Inés durmiera con el resto de niñas”.

Los padres de Inés seguían sin entender por qué, si el problema era de otras niñas, la suya era la que resultaba discriminada así que recorrieron los 350 km que les separaban de Aldeaduero (Salamanca), donde estaba su hija, y la trajeron de vuelta a casa. “Está hecha polvo, tiene la moral por los suelos, ella piensa que la culpa es suya que no consigue ser normal. Ya le he dicho que ni de broma, que por desgracia en este mundo hay gente muy buena pero también gente mala y hemos topado con gente no tiene empatía ni capacidad de entender lo especial que es ella”, explica su madre que, a pesar de años de médicos y diagnósticos, reconoce que “el desprecio” con el que han tratado a su hija en esta ocasión le ha producido un dolor muy profundo. La Cadena SER se ha puesto en contacto sin éxito con la empresa Diverbo, que organiza estos pueblos donde sólo se habla inglés.