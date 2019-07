Cinco teléfonos por menos de 300 euros para el Amazon Prime Day

Tan solo queda una semana para el Amazon Prime Day, la gran fiesta del comercio electrónico. Un total de 48 horas de grandes descuentos en las que los usuarios y usuarias de Amazon Prime podrán disfrutar de más de un millón de productos rebajados. Principalmente en el campo de la tecnología, donde podremos encontrar ordenadores, televisores, electrodomésticos e incluso teléfonos móviles a un precio muy inferior al habitual.

Por esa misma razón, muchas personas aprovecharán esta fecha tan especial para cambiar de smartphone. Si tú eres uno de ellos, y no sabes por cuál decantarte, te ofrecemos una lista de dispositivos buenos, bonitos y baratos que podrían ser tuyos por menos de 300 euros. Desde el Xiaomi Redmi Note 7 hasta el todopoderoso Pocophone F1.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi es una de esas marcas que ofrecen mucho por muy poco. Ya lo demostraba hace apenas unos meses en Barcelona, cuando presentaba su primer teléfono móvil con tecnología 5G a partir de 599. Sin embargo, todo apunta a que el terminal estrella de la compañía a lo largo de este 2019 será el Xiaomi Redmi Note 7. Un teléfono que destaca tanto por un diseño atractivo como por su cámara de 48 megapíxeles.

Pero no solo eso. También por su batería de 4.000 mAh y por un ajustado precio que le convierte en uno de los teléfonos móviles a tener en cuenta a lo largo del Amazon Prime Day. A pesar de que su procesador no es tan potente como el de teléfonos móviles de gama alta, este dispositivo de hasta 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento es una gran opción para ese público que no es tan exigente a la hora de encontrar un teléfono móvil. Todo ello por apenas 200 euros.

Pocophone F1

Que no te engañe por su nombre. El Pocophone F1 es, a día de hoy, uno de los mejores teléfonos móviles en relación calidad-precio. Procesador Snapdragon 845, memoria RAM de 6 u 8 gigas y una memoria interna que va desde los 64 hasta los 256 GB, con posibilidad de Micro SD. Todo ello por algo menos de 300 euros. Cualidades de gama alta a precio de media.

¿Quieres más? Batería de 4.000 mAh con carga rápida, doble cámara trasera de 12+5 y una frontal de 20 megapíxeles. En definitiva, un teléfono móvil potente, con una gran autonomía y una cámara competitiva en un mercado cada vez más exigente.

Samsung Galaxy A50

Después de conquistar la gama alta con el Samsung Galaxy S10 y el S10+, la firma surcoreana se adentra en la gama media con el Samsung Galaxy A50. Un teléfono móvil, que puede ser tuyo por menos de 300 euros, que destaca por las siempre competentes pantallas Super Amoled, por su rendimiento y por su más que aceptable autonomía.

También por su procesador Exynos 9610, su memoria RAM de 4 a 6 GB, sus 128 GB de almacenamiento y su doble cámara trasera compuesta por dos sensores de 24 y 5 megapíxeles. En definitiva, un teléfono práctico que llega al mercado con el objetivo de hacer frente Xiaomi y Huawei en la gama media. Todo ello por apenas 284 euros.

Xiaomi Mi 9 SE

Después del todopoderoso Mi 9, un gama alta que llegaba al mercado hace apenas unos meses para hacer frente a Samsung y Apple, llega el turno del Xiaomi Mi 9 SE. Un teléfono móvil que, a pesar de no ser tan potente como su hermano mayor, mantiene algunas características como la triple cámara trasera (48+16+12) o el lector de huellas en pantalla. ¿Quieres saber más sobre él?

Si el Xiaomi Mi 9 contaba con un procesador Snapdragon 855, el nuevo Mi 9 SE dispone de un 712. A pesar de no ser tan potente como su antecesor, apenas notaremos limitaciones a la hora de procesar las aplicaciones más exigentes. Por otro lado, este teléfono móvil también cuenta con 6GB de RAM, una memoria interna de entre 64 y 128 GB y una batería de 3.300 mAh con carga rápida e inalámbrica. En definitiva, un teléfono móvil no tan potente como su hermano mayor pero que mantiene algunas de sus características más aplaudidas a un precio reducido. Todo ello desde 297 euros.

Huawei P30 Lite

Huawei es, junto a Xiaomi, la reina de la gama media. A pesar de que su imagen ha quedado bastante deteriorada tras el veto de Estados Unidos (revocado semanas más tarde), la firma china está dispuesta a volver a conquistar el mercado con su gama P30.Mientras que el P30 Pro hará todo lo posible para derrocar a Samsung y Apple, el P30 Lite hará lo propio en la gama media.

¿Cómo? Con prestaciones como una triple cámara trasera (48+8+2), una frontal de 32 y una batería de 3.340 mAh. Entre el resto de especificaciones se encuentran otras como un procesador Kirin 710 GPU, una memoria RAM de 4 GB, una de almacenamiento de 128 GB, ampliables mediante tarjeta micro SD. Puede que no tenga nada que hacer contra sus hermanos mayores, pero es una gran opción para aquellas personas que busquen un móvil sencillo con buena batería y buena pantalla. Todo ello desde 289 euros.