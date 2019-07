Directo | Sánchez, a Rufián: "En Cataluña hay un problema de convivencia"

Alfonso Cardenal Sánchez: "Si quiere solucionar un problema de convivencia debe reconocer a la otra parte" 23/07/2019 09:53

Alfonso Cardenal Sánchez pide a Rufián que abandona la unilateralidad 23/07/2019 09:50

Alfonso Cardenal Sánchez, a Rufián: "Quiero que no ignore a la otra mitad de Cataluña" 23/07/2019 09:49

Alfonso Cardenal Sánchez: "Si hablamos de crisis territorial derivada del pulso soberanista, el problema es de convivencia" 23/07/2019 09:49

Alfonso Cardenal Sánchez a Rufián: "Ayer mencioné a Cataluña cuando hablamos de los problemas y retos de España" 23/07/2019 09:47

Alfonso Cardenal Pedro Sánchez responde a Rufián y comienza agradeciendo el tono del político catalán 23/07/2019 09:47

Susana Elguea Rufián acaba su intervención de 45 minutos sin anunciar de manera clara el sentido de su voto. 23/07/2019 09:44

Susana Elguea "El no a todo, el bloqueo, es irresponsable", dice Rufián. 23/07/2019 09:36

Susana Elguea Rufián anima al acuerdo de izquierdas para que "Arrimadas no sea ministra": "Hablemos de futuro, seamos útiles" 23/07/2019 09:35

Susana Elguea "En este momento estamos en el no", dice Ione Belarra, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, en TVE. 23/07/2019 09:32

Susana Elguea "Hagan el favor de sentarse en torno a una mesa. Hoy le damos una oportunidad histórica a la palabra frente al odio, a la política", anima Rufián a Sánchez a buscar el acuerdo con Unidas Podemos. https://twitter.com/La_SER/status/1153567848440246272?ref_src=twsrc%5Etfw 23/07/2019 09:29

Susana Elguea "Nos han espiado, nos han difamado, nos han pegado y nos han encarcelado". Recuerdo para Oriol Junqueras de Rufián, que lamenta que tenga que seguir el debate desde una celda de 11 metros cuadrados. 23/07/2019 09:27

Susana Elguea Muchos reproches de Rufián a Sánchez: "Sean conscientes del gran esfuerzo que hacemos. Están jugando a la ruleta rusa con la segunda oportunidad que dan a Cs y PP". 23/07/2019 09:26

Susana Elguea La esposa, los padres y el hermano de Pedro Sánchez siguen el debate desde la tribuna de invitados. 23/07/2019 09:25

Susana Elguea "Estamos condenados a entendernos. Entendámonos. Nosotros venimos a hacer política", dice Rufián a Sánchez. 23/07/2019 09:22

Susana Elguea "Sus gestos y sus palabras no se correspondían. Sus palabras decían diálogo y gobierno de izquierdas; sus gestos, vetos". 23/07/2019 09:14

Susana Elguea "O es usted un irresponsable o quiere ir a elecciones", espeta el de ERC al candidato a la investidura. 23/07/2019 09:13

Susana Elguea Se dirige ya Rufián a Pedro Sánchez recordándole que no tiene mayoría absoluta y le recrimina que haya pedido la abstención a PP y Ciudadanos. 23/07/2019 09:11

Susana Elguea Rufián asegura que es una "injusticia" que Oriol Junqueras no esté en esta sesión. 23/07/2019 09:10

Susana Elguea ERC tiene 15 diputados y, en principio, no tiene intención de bloquear la investidura http://cort.as/-LfXb 23/07/2019 09:10

Susana Elguea Palabras de cariño de Rufián a Joan Tardá, el anterior portavoz de ERC. 23/07/2019 09:08

Susana Elguea "Se ha hablado de catalanes y vascos llamándoles la anti España pero ellos pueden decir lo mismo". Rufián cita las palabras de Miguel de Unamuno frente al fascista Millán Astray para pedir moderación a Cs, PP y Vox: "No estamos en el 36". 23/07/2019 09:07

Susana Elguea El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, comienza si intervención: "Vencer es convencer, pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión". 23/07/2019 09:05

Susana Elguea De un momento a otro comienza esta segunda sesión del debate de investidura. 23/07/2019 09:02

Susana Elguea La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, acaba de llegar al Congreso. 23/07/2019 08:53

Susana Elguea "Por nuestra parte no están rotas las negociaciones (con el PSOE)", dice Echenique. "Queremos un acuerdo". 23/07/2019 08:51

Susana Elguea Echenique confirma que "no hay concertada ninguna cita" y que "no está aún decidido el sentido del voto" de sus diputados en la votación de hoy. La formación morada se debate entre la abstención y el no en esta primera votación. 23/07/2019 08:41

Susana Elguea Pablo Echenique, ahora en la SER: "No ha habido ningún contacto desde ayer con el PSOE". 23/07/2019 08:38

Susana Elguea Comienzan a llegar los primeros diputados al Congreso para la segunda sesión del debate de investidura. El debate continúa este martes con las intervenciones de ERC y JxCat. 23/07/2019 08:31

DAVID RAMOS Sánchez cierra su intervención y la jornada: "Señor Rivera y señor Casado, les pido que escuchen lo que ha dicho el señor Abascal y reflexionen" 22/07/2019 20:48

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153373090367320065 22/07/2019 20:37

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153370661320085504 22/07/2019 20:27

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153368025262743552 22/07/2019 20:17

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153366163541250048 22/07/2019 20:12

DAVID RAMOS Inma Carretero informa de que el PSOE condidera que Pablo Iglesias ha vuelto a dinamitar el diálogo 22/07/2019 20:07

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153365623964983301 22/07/2019 20:06

DAVID RAMOS "La Generalitat de Cataluña goza de una incomprendida impunidad, a pesar de que dicen que volverán a hacerlo", continúa el líder de Vox 22/07/2019 20:04

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153364379607240704 22/07/2019 20:02

DAVID RAMOS "Nos gustaría saber si el empeño en normalizar a los terroristas es fruto de las reuniones que mantuvo el señor Zapatero", pregunta Abascal 22/07/2019 20:01

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153363989788647424 22/07/2019 20:00

DAVID RAMOS Empieza el turno de Santiago Abascal (Vox): "No vamos a apoyar la investidura, ni con abstención patriótica. VOX es el grupo más lejano al señor Sánchez y el propio Sánchez se sentirá orgulloso de nuestro no" 22/07/2019 19:58

DAVID RAMOS Pedro Sánchez dice que hay muchas fórmulas para entenderse y llegar a un acuerdo de gobierno 22/07/2019 19:47

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153360660517908480 22/07/2019 19:46

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153359448301195264 22/07/2019 19:42

DAVID RAMOS "Estoy abierto a un gobierno de coalición, pero les pido que mediten su voto, porque lo que podemos hacer a partir del próximo mes de agosto va a merecer la pena. La propuesta está encima de la mesa: un gobierno de coalición siendo conscientes de que no contamos con una mayoría absoluta", explica Sánchez. 22/07/2019 19:27

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153355445475479552 22/07/2019 19:25

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153351255315501056 22/07/2019 19:10

DAVID RAMOS Pedro Sánchez: "España no se merece no tener Gobierno" 22/07/2019 19:07

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153349544089772032 22/07/2019 19:03

DAVID RAMOS Podemos afirma que nadie se ha reunido hoy para negociar y que nadie les ha llamado para reunirse mañana 22/07/2019 18:55

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153344431942057988 22/07/2019 18:42

DAVID RAMOS "Queremos entrar en un gobierno de coalición para que en este país haya justicia fiscal, para que se limite la precariedad laboral, para que haya una transición ecológica, para que haya garantías de que a los ciudadanos se les baje el recibo de la luz..." Iglesias explica su insistencia en las negociaciones 22/07/2019 18:38

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153341811449970689 22/07/2019 18:32

DAVID RAMOS "Los españoles quieren que nos pongamos de acuerdo, no reformas que impidan que tengamos que hacerlo", explica. 22/07/2019 18:31

DAVID RAMOS Arranca la intervención de Pablo Iglesias: "Su propuesta es legístima pero va en contra del espíritu del 78. Es llamativo que usted proponga una reforma constitucional al PP. Su propuesta va en contra de lo que han votado los españoles" 22/07/2019 18:30

DAVID RAMOS Inma Carretero: "El PSOE ha ofrecido en las negociaciones una vicepresidencia social" 22/07/2019 18:27

DAVID RAMOS Rivera acaba como empezó: "Votaremos no a la banda de Sánchez" 22/07/2019 18:21

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153339096640528385 22/07/2019 18:21

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153335225717407745 22/07/2019 18:07

DAVID RAMOS Sánchez: "Teatro, señor Rivera, es pactar con la ultraderecha e intentar parecer un accidente" 22/07/2019 17:58

DAVID RAMOS El presidente del Gobierno dice a Rivera que no insulta, sino que muestra su "capacidad de menosprecio". "¿Cuántos votos o escaños hacen falta para que dejen de poner etiquetas? En democracia se respeta al adversario, y quien no lo hace tiene un problema con la democracia", añade 22/07/2019 17:57

DAVID RAMOS Pedro Sánchez, a Rivera: "Usted se está equivocando mucho políticamente. Se ha atado a la ultraderecha" 22/07/2019 17:56

DAVID RAMOS "Con los que quieren liquidar nuestro país no hay nada que hablar", dice Rivera. 22/07/2019 17:48

DAVID RAMOS Rivera: "Vamos a estar al lado de las familias. La mayoría de las familias hoy no pueden permitirse tener hijos" 22/07/2019 17:43

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153329481387368449 22/07/2019 17:42

DAVID RAMOS “Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del PP. ¿Usted va a dimitir si hay condena por los ERE al PSOE?”, pregunta Rivera Sánchez 22/07/2019 17:33

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153325363688165376 22/07/2019 17:31

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153325619419025411 22/07/2019 17:30

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153326286539902978 22/07/2019 17:30

DAVID RAMOS Albert Rivera: "Ya lo advertimos. Usted tiene un plan que es bueno para usted y para sus enchufados, pero es un mal plan para las familias españolas" 22/07/2019 17:22

Aitor Ordax El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, comienza su intervención en el debate de investidura. 22/07/2019 17:21

DAVID RAMOS Pedro Sánchez: "Señor Casado, le he hecho una propuesta honesta, que es formar un gobierno y que haya una oposición responsable" 22/07/2019 17:08

DAVID RAMOS Casado: "Dicen que en Cataluña no pasa nada, son igual de supremacistas. ¿Van a hacernos sentir que somos distintos? 22/07/2019 16:58

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153317984305201153 22/07/2019 16:57

DAVID RAMOS Vuelve a hablar Pablo Casado, con ironía: "Ha estado a punto de hacernos cambiar de opinión" (risas de la bancada popular) 22/07/2019 16:51

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153315718982594562 22/07/2019 16:50

DAVID RAMOS Pedro Sánchez, a Pablo Casado: "Utilizan a Cataluña y a los catalanes para justificar su enorme deslealtad" 22/07/2019 16:42

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153313512099328000 22/07/2019 16:40

DAVID RAMOS Turno de réplica para Pedro Sánchez 22/07/2019 16:35

DAVID RAMOS "La historia de su gobierno es la historia de un vacío, de un gran vacío. Su obligación es dar a esta cámara qué gobierno quiere formar, con quién y para qué", ha finalizado Casado. 22/07/2019 16:34

DAVID RAMOS Casado, a Sánchez: "Sus socios no solo son los independentistas de Cataluña, su socio en Navarra es Bildu (...) Cuando usted decida dialogar con la mayoría de españoles podremos entendernos" 22/07/2019 16:32

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153309515099574272 22/07/2019 16:24

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153308605745192960 22/07/2019 16:20

DAVID RAMOS "Según usted sus adversarios nos tenemos que convertir en sus súbditos bajo la amenaza de mantener una parálisis institucional que usted ha creado a la carta", continúa Casado 22/07/2019 16:12

DAVID RAMOS https://twitter.com/La_SER/status/1153305882681384960 22/07/2019 16:09

DAVID RAMOS Pablo Casado: "Queremos saber si usted realmente quiere ser presidente del Gobierno" 22/07/2019 16:07

DAVID RAMOS Arranca el discurso de Pablo Casado: "Sánchez se ha guardado todas las cartas en la manda. No sabemos por dónde va esta investidura" 22/07/2019 16:06

Susana Elguea VÍDEO | Las dos horas del discurso de Pedro Sánchez, resumidas en 5 minutos https://www.youtube.com/watch?v=1t53omZSGwY&feature=youtu.be 22/07/2019 14:34

Susana Elguea Para el debate y se reanudará a las 16:00 horas. Entonces tomarán la palabra los líderes de los grupos de oposición, según el número de escaños de cada cual de mayor a menor. 22/07/2019 14:01

Susana Elguea Acaba Pedro Sánchez su discurso en medio de los aplausos de los diputados socialistas. 22/07/2019 14:01

Susana Elguea Sánchez se dirige a los diputados de Unidas Podemos: "Nos corresponde trabajar para culminar un acuerdo. Lo que nos une es el progreso de la izquierda" 22/07/2019 13:57

Susana Elguea El discurso de Pedro Sánchez se acerca a las dos horas. El candidato ha subido al atril del hemiciclo con las negociaciones con Unidas Podemos encalladas http://cort.as/-LcOd 22/07/2019 13:55

Susana Elguea Impulsará una ley de bienestar animal y afrontará "con valentía" el juego para prevenir las ludopatías. 22/07/2019 13:50

Susana Elguea Sánchez propone impulsar la regulación de la muerte diga y una carta de derechos digitales para evitar la explotación indiscriminada de los datos personales. 22/07/2019 13:49

Susana Elguea El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (c), durante la primera jornada del debate de investidura. EFE/Emilio Naranjo 22/07/2019 13:44

Susana Elguea Pedro Sánchez pide el apoyo de la Cámara para hacer realidad sus planes de legislatura. 22/07/2019 13:44

Susana Elguea El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (2i), la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol (c), y el director del Gabinete del líder socialista Pedro Sánchez, Iván Redondo, asisten a la primera jornada del debate de investidura que afronta Sánchez. EFE/Emilio Naranjo 22/07/2019 13:40

Susana Elguea El compromiso de Sánchez sobre el Salario Mínimo (si logra la confianza de la Cámara) https://twitter.com/Ruiz_Noticias/status/1153266372203503617?s=20 22/07/2019 13:39

Susana Elguea Sánchez propone desarrollar una ley estatal de vivienda que regule el desamparo y los alquileres abusivos. 22/07/2019 13:27

Susana Elguea Sánchez propone modificar la tipificación de los delitos sexuales porque, dice, "una violación es una violación. No queremos manadas ni lobos solitarios en las calles de nuestro país". 22/07/2019 13:20

Susana Elguea Sánchez quiere desarrollar una ley de familias para da "respuesta a nuevas realidades como familias monoparentales, familias de acogida, partos múltiples...". 22/07/2019 13:18

Susana Elguea Sánchez reitera su compromiso con la causa feminista y recuerda a las asesinadas ayer en Villalba y hoy en Calpe http://cort.as/-LcGt 22/07/2019 13:14

Susana Elguea "Nadie va a parar Madrid Central", dice entre aplausos Sánchez https://twitter.com/La_SER/status/1153261140845219840?s=20 22/07/2019 13:09

Susana Elguea El candidato Sánchez se ha dado 5 años para acabar con el déficit del sistema de pensiones. https://twitter.com/Ruiz_Noticias/status/1153259301177364482?s=20 22/07/2019 13:07

Susana Elguea Vuelve a hablar Sánchez de la "emergencia climática" para defender que el modelo económico sostenible debe ofrecer oportunidades en este sector. "Los jóvenes están a la vanguardia de una causa justa y urgente". 22/07/2019 13:06

Susana Elguea Sánchez anuncia que si es presidente desarrollará del Estatuto del Artista y una ley de Mecenazgo. También destaca que se apostará por la formación profesional. 22/07/2019 13:05

Susana Elguea "España es el país europeo con mayor cobertura de fibra óptica", subraya Sánchez, convencido de que "es la primera vez que España está en posición de liderar la revolución digital", y propone que esta legislatura sea la del "pacto por la ciencia". https://twitter.com/La_SER/status/1153259466906882048?s=20 22/07/2019 12:58

Susana Elguea Durante su discurso, que ya se acerca a una hora, el candidato Pedro Sánchez ha asegurado que "una democracia no puede tener un mausoleo dedicado a un dictador" en referencia a la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. 22/07/2019 12:57

Susana Elguea Sánchez promete una inversión en Educación que alcance el 5% del PIB. https://twitter.com/Ruiz_Noticias/status/1153253975950536706?s=20 22/07/2019 12:53

Susana Elguea Sánchez propone diez medidas para el empleo: 1) Nuevo estatuto de los trabajadores. 2) Ayudas para incorporar a los jóvenes al mercado laboral y aprobar un estatuto del becario. 3) Plan de retorno para recuperar el talento. 4) Ley de Igualdad laboral 5) Garantizar la formación continua y simplificar los subsidios por desempleo. 6) Desarrollar un plan director por el empleo digno. 7) Mejores condiciones para los autónomos para equipararlos a los trabajadores por cuenta ajena 8) Apoyo a empresas de la economía social. 9) Pacto para la racionalización de los horarios. 10) Pacto de rentas para mejorar los niveles salariales de los trabajadores y trabajadoras. 22/07/2019 12:49

Susana Elguea Estos son los retos que, según Sánchez, tiene España: Empleo digno, pensiones sostenibles ➡️Revolución digital ➡️Emergencia climática ➡️Igualdad real y efectiva ➡️Desigualdad social ➡️Fortalecer Europa 22/07/2019 12:40

Susana Elguea Sánchez toca en su discurso en el "complejo" panorama económico de España. Ofrece datos de crecimiento de nuestra economía, que se va a duplicar este año. Destaca que en los últimos 12 meses se han creado más de 5.000 empleos y avanza que el paro bajará de los 3 millones en junio. 22/07/2019 12:39

Susana Elguea Proteger Europa, el sexto reto para el candidato Sánchez: "Europa es el espacio en el que se superan las rivalidades entre naciones". 22/07/2019 12:30

Susana Elguea "La desigualdad social mina nuestra convivencia, y debemos estar en primera línea de lucha", ha dicho. 22/07/2019 12:28

Susana Elguea Quinto reto, la desigualdad social: "Ocho millones y medio de personas están en riesgo de exclusión social" 22/07/2019 12:28

Susana Elguea Sánchez encara otro de los retos a los que se enfrenta España, la violencia machista, que en la última década ha dejado mil mujeres asesinadas. "Nos van a tener enfrente". La bancada del PSOE rompe a aplaudir. 22/07/2019 12:26

Susana Elguea "España debe liderar la lucha contra el cambio climático y convertirlo en una gran oportunidad", dice el candidato. 22/07/2019 12:25

Susana Elguea La emergencia climática, otro de los retos para Sánchez. "la contaminación del aire mata y acorta la vida de muchos". 22/07/2019 12:24

Susana Elguea Sánchez describe los retos de España: "Promover empleo digo, pensiones dignas y controla el impacto de la revolución digital en los empleos". 22/07/2019 12:22

Susana Elguea El candidato a la investidura se centra en el empleo y en temas sociales: "Los temas cotidianos no se detienen. La precariedad de un rider o el desempleo de una mujer no desaparece. La soledad de los mayores no deja de sufrirse sin Gobierno. La ley de Eutanasia demanda una respuesta". 22/07/2019 12:20

Susana Elguea Pedro Sánchez propone un pacto de Estado para reformar el artículo 99 de la Constitución para evitar bloqueos. 22/07/2019 12:15

Susana Elguea "El 28 de abril los españoles dijeron que querían avanzar, eligieron la limpieza en la política. Ellos y ellas ya han votado por un gobierno progresista y ahora nosotros debemos ser útiles desbloqueando la formación de Gobierno", dice Sánchez. 22/07/2019 12:14

Susana Elguea Duras palabras para Cs, PP y Vox del presidente. 22/07/2019 12:12

Susana Elguea Pedro Sánchez comienza su discurso pidiendo la "generosidad" de la Cámara para "que España tenga Gobierno y evitar que se suma en el bloqueo". 22/07/2019 12:09

Susana Elguea El candidato Pedro Sánchez sube a la tribuna. 22/07/2019 12:07

Susana Elguea El discurso de Sánchez durará una hora al menos. 22/07/2019 12:06

Susana Elguea Pedro Sánchez acaba de entrar al hemiciclo. El candidato a la investidura ha apurado su llegada. 22/07/2019 11:58

DAVID RAMOS Pablo Montesinos (PP): “El PP ha mostrado firmeza, coherencia y sentido de Estado” 22/07/2019 11:55

Susana Elguea El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido el primero de los líderes de los principales partidos en ocupar su escaño. Lo ha hecho justo al resto de diputados de su formación. 22/07/2019 11:55

Susana Elguea Algunos diputados comienzan a ocupar sus escaños. Quedan 15 minutos para el inicio de la sesión de investidura. 22/07/2019 11:45

DAVID RAMOS Laura Borrás (JxCat) y Gabriel Rufián (ERC) pasan por el especial de la SER 22/07/2019 11:44

DAVID RAMOS Alberto Garzón: “Lo importante es llegar a un acuerdo programático” 22/07/2019 11:24

DAVID RAMOS Melisa Rodríguez (Cs): “Ciudadanos no está roto por mucho que quieran” 22/07/2019 11:23

Susana Elguea Melisa Rodríguez, diputada y portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, ahora en la SER: "Podemos acordar hacia nuestra derecha y nuestra izquierda, pero Sánchez se lanza hacia los populistas" 22/07/2019 11:22

Susana Elguea Mariela Rubio adelanta que Iglesias se centrará en medidas programáticas como subir el salario mínimo a 1.200 euros y otras políticas de Igualdad. 22/07/2019 11:17

Susana Elguea Inma Carretero avanza que el discurso de Sánchez estará centrado en políticas sociales, de izquierdas, políticas de estado y reformas fiscales. 22/07/2019 11:15

Susana Elguea Espinosa de los Monteros: "No nos vamos a abstener. Sánchez está juntando a todos los enemigos de España no no podemos abstenermos". 22/07/2019 11:00

Susana Elguea Espinosa de los Monteros: "No es lo mismo un inmigrante que viene a desafiar nuestra civilización a otro que viene a integrarse". 22/07/2019 10:58

Susana Elguea "Vox va a dar el discurso de la dignidad de los españoles", señala Espinosa de los Monteros. 22/07/2019 10:56

Susana Elguea Iván Espinosa de los Monteros cree que "hoy comienza una nueva etapa" porque Vox va a decir muchas cosas que no se oían en el Congreso. 22/07/2019 10:55

DAVID RAMOS Ivan Espinosa de los Monteros (VOX) ya está con Javier Ruiz 22/07/2019 10:48

Susana Elguea Fuentes socialistas cuentan a Inma Carretero que Sánchez va a hacer un "discurso de izquierdas difícilmente rechazable por Unidas Podemos". 22/07/2019 10:40

Susana Elguea La vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor, a su llegada al Congreso para la celebración de la primera jornada del debate de investidura (UP. EFE/ Zipi) 22/07/2019 10:15

DAVID RAMOS Negociaciones estancadas a dos horas del debate de investidura 22/07/2019 10:07

DAVID RAMOS En unos minutos arrancamos 22/07/2019 09:48

DAVID RAMOS Todo listo para el programa especial de Javier Ruiz en el Congreso 22/07/2019 09:36

Susana Elguea Cuenta Inma Carretero que esta mañana, al menos por ahora, no se han producido reuniones entre los negociadores de PSOE y Unidas Podemos. Ayer, durante toda la tarde los representantes de ambos partidos se reunieron en Madrid http://cort.as/-Lbi9 22/07/2019 09:20

Susana Elguea Hará lo propio, posteriormente con Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNV), con los distintos representantes del Grupo Mixto, integrado por Junts, Bildu, Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Compromís y Partido Regionalista Cántabro (PRC), para acabar con la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra. 19/07/2019 18:40

Susana Elguea Ya por la tarde, a partir de las cuatro, será el turno de los portavoces de los diferentes partidos, que intervendrán de mayor a menor, por lo que Sánchez tendrá ocasión de debatir, en primer lugar, con Casado (PP), Rivera (Ciudadanos), Iglesias (Unidas Podemos) y Abascal (Vox). 19/07/2019 18:39