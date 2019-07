El PNV avanza que se abstendrá en la votación de la investidura de Pedro Sánchez

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avanzado que su partido se abstendrá este martes en la votación para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, a la Presidencia del Gobierno. Esteban ha desvelado el voto de los seis diputados nacionalistas vascos en el tramo final de su intervención del debate de investidura en el Congreso.

La "mano tendida" del PNV a Pedro Sánchez

El portavoz del PNV ha ofrecido a Sánchez "mano tendida" y le ha deseado "suerte" si sale elegido, lo que no parece probable habida cuenta de que el candidato a la investidura no cuenta con los apoyos necesarios, que en la votación de este martes exige la mayoría absoluta, es decir, 176 votos a favor o síes. Sánchez por ahora tiene los 123 síes del PSOE y el del Partido Regionalista Cántabro, en total, 124, ya que Unidas Podemos se debate en esta primera votación entre la abstención y el no.

Esteban ha recordado al presidente del Gobierno en funciones que su cometido consiste en "articular una mayoría" para que en la Cámara se afronten los retos y se pueda encauzar el "clima político". Para ello, hay que "poner los cimientos" y ser "valiente", le ha dicho.