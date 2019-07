Calvo confirma que el PSOE acepta dar una vicepresidencia a Irene Montero

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha confirmado que los socialistas han aceptado la petición de Unidas Podemos de dar una vicepresidencia en el Ejecutivo a Irene Montero.

En declaraciones en el patio del Congreso, Calvo ha asegurado que el PSOE seguirá negociando con Unidas Podemos hasta el "último minuto" antes de la última votación de investidura a pesar de que ayer Pablo Iglesias "complicó" este proceso con su discurso, y ha recalcado que su partido no ha ofrecido a la formación morada políticas "decorativas".

Calvo ha confirmado que los socialistas mantienen su última oferta a Unidas Podemos, que según ha dicho es "respetuosa" con las reclamaciones de ese partido y "respetable" para los perfiles políticos de sus dirigentes. Además, a preguntas de los periodistas sobre si se puso sobre la mesa una vicepresidencia social para Irene Montero, Calvo ha confirmado esta cuestión. "Es conocido", ha dicho, que su partido aceptó la petición que le hizo Unidas Podemos de dar a una persona "muy importante en su liderazgo" en el partido morado "un rango importante en el Gobierno".

La vicepresidenta en funciones ha asegurado que a su partido le sorprendió mucho el discurso de ayer de Iglesias, que colocaba en una "posición más complicada" la negociación, a pesar de lo cual ha insistido en la voluntad de seguir negociando y ha prometido que su partido no va a levantarse de la mesa en ningún momento.

Tras reprochar a Iglesias que ayer desvelara detalles de la negociación, Calvo no ha querido confirmar ningún extremo de la propuesta de los socialistas a Unidas Podemos -excepto el de la vicepresidencia-, porque ha defendido que este trabajo se haga de forma discreta y prudente.

En todo momento ha rechazado la idea de que lo que el PSOE ha ofrecido a Unidas Podemos sean ministerios o competencias "decorativas", como ayer sugirió Iglesias.

Por el contrario ha asegurado que la propuesta es de que se hagan cargo de "políticas muy importantes" y "áreas de trabajo" muy "atractivas" y que llevan el "sello de la izquierda".

"No hemos puesto piezas menores" sobre la mesa, ha insistido Calvo, quien por otro lado ha insistido en que un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos no da aún la mayoría necesaria para la investidura ni para que haya estabilidad en la legislatura. Una estabilidad que, ha recalcado, se necesita para poder trabajar.

La vicepresidenta del Ejecutivo ha lamentado en más de una ocasión la "forma" del discurso de Pablo Iglesias ayer, que en su opinión "ayudaba poco". Y ha insistido en pedir "respeto y tranquilidad" en este momento, de forma que las dos partes -su partido y Unidas Podemos- eviten elementos o declaraciones públicas que "puedan entorpecer" la negociación.

Ha recalcado, además, que los socialistas apuestan en todo momento por negociar, que no es otra cosa que conseguir que "no haya vencedores ni vencidos" y que todos estén "dispuestos a cumplir" lo acordado. Por otro lado, Calvo ha vuelto a defender la propuesta de Pedro Sánchez de reformar la Constitución para evitar bloqueos en la investidura y ha lamentado que no se haya "querido entender".