Bruselas ultima una demanda contra la contaminación en Madrid y Barcelona

La Comisión Europea lleva años advirtiendo a España de que sus niveles de contaminación, especialmente en Madrid y Barcelona, están por encima de lo permitido. Pero, según ha adelantado El País, lo que hasta ahora se había resuelto con avisos y un expediente, está a punto de convertirse en una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La decisión final se tomará este miércoles, pero según fuentes de la Comisión Europea consultadas por la Cadena SER, no hay motivos para que la decisión no se apruebe. El detonante, informa Griselda Pastor, ha sido el cambio de criterio del Ayuntamiento de Madrid sobre Madrid Central y, aunque de momento su suspensión haya sido neutralizada por la Justicia, Bruselas considera que no hay razones para conceder más prórrogas.

Ni siquiera las contundentes palabras del presidente en funciones, Pedro Sánchez, en su discurso de la sesión de investidura, cuando aseguró que "la contaminación del aire mata" y que "nadie va a parar Madrid Central".

La Unión Europea le abrió un expediente a España por contaminación atmosférica en 2016. Pero con Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido ya había ido un paso más allá. El mismo al que, si las previsiones se confirman, va a presentarse España.