Socios de la moción de censura piden a Sánchez que vuelva a intentar la investidura en agosto

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha realizado un llamamiento a volver a intentar un acuerdo para poder celebrar a finales de agosto o principios de septiembre un nuevo pleno de investidura, basado en un programa entre el PSOE y Podemos, que se hablara, después, con los jeltzales, Compomís y, por ejemplo, Coalición Canaria.

Tras asegurar que unas nuevas elecciones serían "una barbaridad" por el riesgo de que "el tripartito de la extrema derecha cuaje", ha advertido de que sería "un círculo espectacular" que Pedro Sánchez "empezara por el 'no es no' para acabar en una minicoalición con el PP", en busca de su abstención.

En un entrevista concedida al diario Deia, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que los llamamientos continuos de Sánchez a PP y Ciudadanos para que se abstuvieran y, al mismo tiempo, estar negociando con Podemos y hablando con el PNV, "no permitían discernir cuál era su apuesta" antes de la fallida investidura de esta semana.

Además, considera que "tampoco Pablo Iglesias ha andado muy listo" porque reclamaba atribuciones y ministerios, "pero sin saber para qué, cómo se materializan, cómo se concretan, cuáles son los acuerdos, cuáles son los desacuerdos", es decir, un programa de gobierno.

El dirigente jeltzale no entiende por qué el líder de Podemos ha minusvalorado los departamentos que se le ofrecían. "No puede pretender que le cedan el ministerio de Hacienda, nunca se le va a dar", ha dicho, para recordar que, según sus propios relatos, "ha habido ministerios que se les han ofrecido, los han rechazado y luego los han vuelto a pedir".

A su juicio, "la discusión llegó al esperpento en la segunda sesión, cuando Iglesias desde la tribuna renunció a pedir el ministerio de Trabajo a cambio de las políticas activas de empleo". "No se entiende que, por una cosa menor como esta, se pueda conformar Iglesias, y que Sánchez vaya a perder una investidura", ha manifestado.

En todo caso, cree que "salir en el último momento, con todo el pescado vendido, a ofrecer esto, no es de recibo". "Ahora bien, Sánchez sí podría haberlo aceptado. Pero, ¿verdaderamente ese era el problema para Iglesias o quería escenificar un relato y presentarse como el más generoso?", se ha preguntado.

El portavoz del PNV en la Cámara Baja ha explicado que se debería haber llegado a un programa como base para "ir construyendo el tipo de gobierno que se quiere". En su opinión, los líderes del PSOE y de Podemos "se miran con mucho recelo, como competidores". "Me parece terrible la poca profesionalidad con la que han encarado estos meses la negociación. Ha sido una absoluta ineptitud", ha lamentado.

Sin perder tiempo

Ante esta situación, considera que agosto debería ser un mes hábil, sin esperar a septiembre. "Si perdemos el tiempo ahora, vamos a terminar deprisa y corriendo para cerrarlo antes del 23 de septiembre. Hay una cierta preocupación social por la falta de gobierno y la repetición electoral y por la amenaza del tripartito de derechas. Cuanto antes se despeje esto, mejor. Por nosotros no va a ser", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que, si el PNV "puede ayudar en algo, lo hará, pero que no vuelvan a marear la perdiz". "Lo ya avanzado con Iglesias ya lo tiene hecho y luego que hable con los demás, y si necesita un apoyo o una complicidad para tejer ese programa, estamos dispuestos", ha apuntado.

Sin embargo, ha recordado que "la oportunidad que han tenido ahora con una ERC, que les ha prestado su apoyo, aunque sea en modo de abstención, no la va a tener garantizada en septiembre" por la Diada y la sentencia del 'procés', que "va a complicar mucho las cosas".

"Si nos ponemos todos a ello, quizá en un par de semanas o tres se puede acordar para llegar a finales de agosto al pleno de investidura o la primera semana de septiembre. Podría ser, si hay voluntad. Vamos a insistir en que debería ser así", ha precisado.

Otra reprimenda de Rufián

También el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, se ha manifestado en este sentido a través de las redes sociales. Tras la reprimenda que dedicó a ambos partidos desde la tribuna del Congreso el pasado jueves, Rufián ha vuelto a pedir a PSOE y Podemos que trabajen para formar un gobierno. En Twitter ha publicado un mensaje crítico con la actitud de Sánchez e Iglesias.

A ver si cuando acaben de echarse la culpa los unos a los otros sacan un rato para hacer su trabajo y ponerse de acuerdo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 28, 2019

El jueves, en la segunda votación fallida, Rufián reprochaba a ambas su irresponsabilidad histórica y recordaba la enorme dificultad que habría para que su partido, Esquerra Republicana, apoyara una investidura tras la sentencia del procés, que -está previsto- estará lista para entonces.

El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha pedido "dejar de lado los reproches y la espiral de las culpas" y retomar la negociación de Gobierno con el PSOE de una forma más discreta. En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que se debe hacer "autocrítica" y mirar hacia el futuro, y ha defendido que harán todo lo posible para que el PSOE no acabe mirando a la derecha.

"Creemos que es posible, ya se pactaron presupuestos. Se ha de hacer ahora en agosto, porque cuanto más pase el tiempo más complicado será", ha opinado Pisarello, que ha criticado que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, tirase la toalla y se abriera a buscar otras vías. "Calvo ha dicho que daba por cerrada esta fase. Tirar la toalla así es una cosa que no se entiende", ha afirmado, y ha añadido que un pacto con el PP y Cs perjudicaría a Catalunya, y que el PSC es consciente de ello. Ha sostenido que un gobierno de PSOE y Unidas Podemos es la opción "más factible", porque cuenta con el visto bueno de las fuerzas nacionalistas como ERC, PNV y Compromís, que se abstuvieron en la investidura.

PP y Ciudadanos

En cuanto a la insistencia del secretario general del PSOE en seguir buscando la abstención de PP y Ciudadanos, Aitor Esteban cree que no lo logrará, "a no ser que quiera hacer una especie de coalición con el Partido Popular". "Con Rivera seguro que no lo va a intentar después del tono descalificativo que ha exhibido. Tildar de 'banda' a las personas que ocupan un escaño en el Congreso me parece una desfachatez", ha declarado.

Sobre el hecho de que Aitor Esteban llamara "banda de mariachis" a los de la formación naranja, ha manifestado que "es de sobra conocido" que ya ha tenido "unas cuantas" con Albert Rivera, pero no ha sido él "el que "ha disparado primero". "Siempre las monta gordas. Está descalificando continuamente a medio hemiciclo y a nosotros de manera especial", ha afirmado.