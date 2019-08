El Parlamento de Andalucía califica como "fallecimiento" el asesinato de una víctima del Franquismo

Blas Infante, político y escritor que inspiró el sentimiento nacionalista andaluz, fue fusilado la noche del 10 al 11 de agosto de 1936 por las tropas franquistas en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Sevilla a Carmona. Este domingo, cuando se cumplen 83 años de su asesinato, todos los partidos con representación en el Parlamento Andaluz -Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y Adelante Andalucía-, a excepción de Vox, han rendido homenaje al considerado como Padre de la Patria Andaluza.

Con motivo del fusilamiento, el Parlamento de Andalucía ha escrito un tuit que ha generado gran polémica en redes sociales por calificar como "fallecimiento por fusilamiento" el asesinato de Blas Infante, un mensaje con el que se blanquea el asesinato perpetrado por las tropas franquistas poco antes de que diera comienzo la Guerra Civil española.

🗓 Hoy se cumplen 83 años del fallecimiento por fusilamiento de #BlasInfante, reconocido por el Parlamento de Andalucía como Padre de la Patria Andaluza.

La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado el mensaje que ha publicado el Parlamento Andaluz en su cuenta de Twitter y ha pedido una rectificación inmediata. "¿Fallecimiento por fusilamiento? No tenéis vergüenza. Soy parte del Parlamento cuya cuenta de Twitter gestionáis y a mí no me representáis. Es un insulto a Andalucía y a las víctimas del Franquismo", ha escrito.

En un segundo tuit, Teresa Rodriguez, se ha preguntado si Ciudadanos "le ha dejado la cuenta de twitter a Vox", y es que no es la primera vez que la líder de Adelante Andalucía considera que el Gobierno andaluz es rehén de la ultraderecha.

Pero la coordinadora general de Podemos Andalucía no ha sido la única que ha censurado este mensaje, la actriz Anabel Alonso ha indicado que el parlamento utiliza un "eufemismo" para describir el asesinato de Blas Infante. Por su parte, Gerando Tecé, ha hecho uso del sarcasmo que le caracteriza: "Le entró un fusilamiento y, PUM, se murió".

