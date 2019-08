El protagonista de 'Peaky Blinders' revela lo que menos le gusta de la serie

El pasado domingo 25 de agosto, la británica BBC One estrenaba el primer episodio de la quinta temporada de Peaky Blinders. Una serie, que estará disponible en Netflix a partir del próximo 4 de octubre, que se centra en la historia de una banda criminal que existió en la ciudad de Birmingham (Reino Unido) a medidados del siglo XX.

A lo largo de esta nueva temporada, que se desarrolla en Inglaterra, la familia Shelby tiene que hacer frente a la famosa quiebra financiera que desoló la economía mundial en 1929. Con el objetivo de conocer nuevos detalles sobre la nueva tanda de capítulos, la revista Women and Home ha entrevistado a Cillian Murphy, el actor principal de una serie que se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial.

El éxito de la estética Peaky Blinders

Durante esta entrevista, el actor ha hablado sobre el éxito de la serie y de cómo la estética con tintes "gatsby" ha ganado peso en la sociedad. Claro ejemplo de ello es la nueva línea de ropa del futbolista David Beckham inspirada en la serie o el auge en la venta de gorras planas a lo largo del último año. Unos precedentes que demuestran que la estética de la serie está de moda.

Pero este éxito va más allá de la ropa. Desde que se estrenara en 2013, cada vez son más las personas que tratan de imitar el característico corte de pelo de los Peaky Blinders. Tan solo hay que acudir a YouTube y realizar una búsqueda rápida para descubrir los numerosos tutoriales para crear un corte de estas características. Un corte que consiste en raparse los laterales y dejarse el cabello más largo por la parte superior con variantes como flequillo, repeinado hacia atrás o con la raya a un lado.

"Es una locura que a la gente le guste"

Sin embargo, Cillian Murphy ha mostrado su rechazo más absoluto al mismo: "Es una locura que a la gente le guste". A pesar de que ha tenido que convivir con él durante los últimos años, no entiende cómo alguien puede hacerse un corte de pelo de estas características. El actor explica que los hombres se afeitaban el pelo de esta manera durante los años 20 para combatir los piojos, por lo que no tiene ningun sentido hacerse un corte de estas características a día de hoy.

Además, el actor reconoce que cada vez que tiene que llevar este corte para interpretar al carismático Tommy Shelby, la gente le reconoce mucho más: "Cuando llevo el corte es cuando me empiezan a gritar. Cuando no lo llevo, puedo coger el autobús tranquilamente". Por esa misma razón, el actor de 43 años no comprende que los seguidores de la serie imiten un peinado que él mismo detesta.