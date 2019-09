Sánchez propone una tercera vía para evitar nuevas elecciones: un programa común progresista

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, rechaza de nuevo un Gobierno de coalición con Podemos y confía en evitar la convocatoria de unas nuevas elecciones mediante una "tercera vía", un Gobierno basado en un programa común progresista, que permita no solo la investidura sino también una legislatura estable.

"Entre unas elecciones y un Gobierno de coalición hay una alternativa, una tercera vía, que es un Gobierno con un programa común progresista. Es lo que hemos estado haciendo durante este último mes de agosto", afirma en una entrevista en el diario 'El País'.

Sánchez explica que la próxima semana presentará ese programa al conjunto de la sociedad civil y "singularmente" al grupo parlamentario de Unidas Podemos "para poder encontrar ese apoyo necesario para que la legislatura eche a andar y tengamos ese Gobierno progresista que votaron los españoles".

El presidente en funciones mantiene que hay tiempo hasta el 23 de septiembre para negociar los puntos esenciales del programa común progresista y recuerda que en sus Gobiernos siempre ha habido ministros independientes.

No cree posible volver a una propuesta de Gobierno de coalición, como mantiene en estos momentos Unidas Podemos, porque esa incorporación ha quedado totalmente descartada ante la convicción, fruto de las anteriores conversaciones, de que se trataría de un Gobierno falto de cohesión.

Por ello Sánchez defiende un Ejecutivo progresista que no dependa de las fuerzas independentistas y recuerda que ahora mismo estamos en el nivel más bajo de apoyo al secesionismo desde 2017. "No tenemos por qué ir a elecciones", insiste, pero advierte de que no depende solo del PSOE. "Si al final el 10 de noviembre tenemos que ir a elecciones, los progresistas de este país van a apostar con mayor contundencia por el PSOE", ha asegurado. En este sentido, el presidente está convencido de que los votantes de izquierdas apostarán "por un programa progresista" y querrán "cuatro años de estabilidad".

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, lamentó que el PSOE no haya contactado con ellos "en todo agosto", y que todavía no exista una fecha confirmada para un encuentro con Pedro Sánchez. "Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20 (de septiembre), una de dos: quiere elecciones y no busca acuerdos o pretende negociarlo todo en el último minuto"", escribió en Twitter. El líder de la formación morada también le preguntó a Sánchez si cree que esa actitud es "responsable".

Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10.



Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos:



A) Quiere elecciones y no busca acuerdos



B) Pretende negociarlo todo en el último minuto



¿Es esto responsable? pic.twitter.com/QP7212oNc2 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) August 31, 2019