Así se ve un huracán de categoría 5 desde su interior

El huracán Dorian ha impactado este domingo como una catastrófica tormenta de categoría 5 en Bahamas con vientos récord de hasta 350 kilómetros por hora. Un fenómeno natural que no solo ha arrancado techos y derribado todo tipo de vehículos que se interponían en su camino, sino que ha provocado una caída en las comunicaciones del país.

A pesar de la violencia del huracán, la directora general del Ministerio de turismo y Aviación de las Bahamas, Joy Jibrilu, ha confirmado que no ha habido que lamentar víctimas mortales. No obstante, el azote de este fenómeno natural ha dejado un panorama desolador. Desde postes de luz y árboles arrancados hasta innumerables casas sin techo y calles completamente inundadas, tal y como ha explicado el primer ministro bahameño, Hubert Minnis: "No se puede distinguir el inicio de algunas calles con el mar en muchas zonas".

Desde el ojo del huracán

Tras golpear con violencia en Cayo Elbow (Islas Ábaco), el Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha anunciado que Dorian se aproximará a Florida (Estados Unidos) en los próximos dos días para llegar próximamente a Carolina del Sur y del Norte. Un huracán, que avanza a una velocidad de apenas 7 kilómetros por hora, que ya ha sido calificado como uno de los más intensos de las últimas décadas.

¿Cómo se ve un huracán de categoría 5 desde su interior? Recientemente, meteorólogo Garrett Black, que pertenece a la unidad voladora de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, ha compartido una imagen desde el interior de Dorian. Una fotografía, tomada desde un avión, que nos muestra la envergadura de uno de los huracanes más violentos de los últimos tiempos.

Desde la Estación Espacial Internacional

Por otro lado, la NASA ha comenzado a compartir, a través de su cuenta de YouTube, la evolución del huracán día tras día desde la Estación Espacial Internacional. Una serie de vídeos que nos muestran cómo el huracán ha llegado a convertirse en uno de categoría 5 hasta ser considerado como uno de los más devastadores de las últimas décadas.

Tras devastar las islas Ábaco, el huracán pone rumbo a Estados Unidos. Según ha explicado su presidente, Donald Trump, durante una visita al Centro Nacional de Coordinación de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, por el momento se desconoce el rumbo que tomará Dorian: "No se sabe dónde va a golpear. La trayectoria original acababa en Florida, pero ahora parece que va a subir hacia Carolina del Sur y del Norte. Georgia va a ser golpeada y parece que Alabama va a recibir una parte, pero puede cambiar su recorrido otra vez y regresar a Florida".