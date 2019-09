La razón por la que Jennifer Aniston casi deja 'Friends' tras la primera temporada

En septiembre de 1994, el canal de televisión estadounidense NBC estrenaba la serie Friends. Una sitcom, que narra las aventuras y desventuras de un grupo de amigos de Nueva York, que se convertiría con el paso de los años en una de las series más aclamadas por el público. Tanto es así que, veinticinco años más tarde, todavía sigue en el imaginario colectivo.

Todo ello gracias, en gran medida, a la química entre sus personajes. Desde Joey, Rachel o Ross hasta Phoebe, Chandler y Monica. Sin embargo, tal y como recoge el libro Generation Friends, la historia pudo ser completamente distinta de no haber sido por una jugada maestra de la NBC, que evitó el adiós de Rachel tras la primera temporada.

Jennifer Aniston estuvo a punto de dejar la serie

Según recoge este libro, al que ha tenido acceso Entertainment Weekly, Jennifer Aniston estuvo cerca de abandonar la serie tras la primera temporada al estar involucrada en otro proyecto. La actriz ya había grabado varios episodios de otra comedia para la CBS, titulada Muddling Through, por lo que su continuidad en Friends dependía del éxito de la otra serie.

Por esa misma razón, la NBC se propuso acabar con Muddling Through. Con el objetivo de robarle la mayor audiencia posible, la compañía estrenó varias películas para televisión que adaptaban las novelas románticas de Danielle Steel. De esta manera, la NBC le robó la audiencia suficiente como para que la CBS decidiera cancelar la serie. Gracias a ello, Jennifer Aniston pudo continuar en Friends e interpretar a su personaje hasta 2004.

El policía Pat, el séptimo miembro de la banda

Por otro lado, el libro también recoge que el grupo de amigos más famosos de la televisión iba a tener un miembro más. Todo ello gracias a la NBC, quien pidió a los creadores de la serie que incluyeran un personaje mayorpara abarcar así una mayor franja de edad en su público.

Debido a ello, los responsables de la serie crearon a Pat The Cop. Un policía, que se encontraría con el resto del reparto en el famoso Central Perk, que aconsejaría al grupo de amigos cada vez que estuvieran problemas. Sin embargo, no les gustó el resultado, por lo que decidieron volver a la idea original en la que serían seis y no siete.