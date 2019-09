A quién perjudica y a quién beneficia la repetición de elecciones

El bloqueo político aboca a los españoles a las urnas para elegir a su presidente el Gobierno. Será la cuarta vez en cuatro años, con una moción de censura mediante. Este clima no hace otra cosa que ahondar en la desafección hacia la clase política de nuestro país, que históricamente cuenta con tasas muy elevadas de abstención. La más alta se registró en junio de 2016: tras la repetición de las elecciones que se habían convocado tan solo unos meses antes, el 33% prefirió quedarse en casa en vez de ir a un colegio electoral. Según el doctor Guillermo Fouce, experto en psicología política, todo hace presagiar que ocurrirá algo parecido el 10 de noviembre: "Va a haber un récord de abstención y de desafección, hay un cierto hartazgo o cansancio y creo que esto perjudicará más a la izquierda que a la derecha, que tiene un voto más fiel, más consolidado que la izquierda, que suele ser más crítica y cuestiona bastante más las cosas".

Cuando baja la participación, la izquierda obtiene peores resultados: "La derecha siempre mantiene un suelo electoral bastante fiel y estable, es la movilización la que lleva al cambio", explica Fouce y los datos lo demuestran. La gran participación de los comicios del 82 auparon a Felipe González y la movilización del 2004 contra la guerra de Irak y el 11-M hizo que José Luis Rodríguez Zapatero fuera presidente, a pesar de que el PP apenas perdió medio millón de votos.

La campaña electoral amenaza con ser todavía más bronca que la anterior, lo que reforzará esa desafección. "Para incentivar la movilización, la izquierda tendrá que explicar bien qué es lo que ha ocurrido, con el hándicap de que es una izquierda que está peleándose y está dividida. En la derecha hay una cierta unidad de acción, incluso puede que haya listas unitarias en algunos sitios, y lo tienen relativamente más fácil porque pueden culpar al otro y, además, van de la mano, no tienen esa pelea interna", señala el experto. No espera que ahora haya un partido que acumule una gran mayoría de votos: "Puede haber movimientos entre bloques que pueden dar un resultado similar. El PP absorbiendo parte de Ciudadanos y Vox, y el PSOE absorbiendo parte del de Podemos... puede haber una correlación de fuerzas similar pero hay que ver cómo quedan esos bloques luego". Por eso, si la izquierda quiere movilizar a su electorado debe hacer un esfuerzo extra: "Tienen que demostrar qué escenario van a manejar después de estas elecciones, porque si no, los ciudadanos se preguntarán para qué votamos si va a ser lo mismo".

Fouce cree que, durante esta campaña, "el PSOE jugará a tener una mayoría estable, a decir que no se ha podido porque no han querido, mientras Podemos culpará al PSOE porque comparten electorado, y la derecha tendrá una doble estrategia: desmovilizar al votante de izquierda no recuperable y movilizar al propio electorado. Si las cifras de abstención son significativas, como muchos pensamos, puede haber un cambio de bloque o de tendencia".

Más abstención entre los jóvenes

Tradicionalmente la abstención se produce más entre los jóvenes y ellos son los que más se han abierto a las nuevas formaciones políticas: "Los mayores tienen un voto más definido, más fiel y más ligado a los partidos tradicionales como el PP y el PSOE", señala el doctor Fouce, que da por hecho que "la desafección afectará mucho más a los jóvenes y al voto urbano".

Vox, la gran incógnita

La situación de Vox dependerá mucho de qué electorado se mueva en estas elecciones y de cómo enfoque el partido su campaña: "La estrategia del PP es reabsorverles, otra cosa es que ellos se dejen reabsorver. Se está copiando de su discurso e intentando quitarles ese espacio. Frente las expectativas que se puso, Vox no obtuvo el resultado que pensaba y eso lleva cierto efecto de desinfle, de bajada de expectativas de su propio votante que ahora puede volver al voto útil. Si lo que buscas es un cambio de gobierno, votas al partido mayoritario para evitar un gobierno de izquierdas", recuerda Fouce que, por otro lado, también advierte que, ante la desafección, Vox puede captar "el voto protesta, antisistema".