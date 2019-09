Martínez Almeida recomienda oír el 'Curso de ética política' de Manuela Carmena en la Cadena SER

Sesión Ordinaria del Pleno Municipal en Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida se defiende de los ataques de la oposición recomendándoles que escuchen la Cadena SER y, en concreto, la sección que cada lunes tiene en Hora 25 la ex alcaldesa madrileña Manuela Carmena: "Si lo lunes por la noche no tienen ustedes un plan, reúnanse y escuchen el Curso de ética política de Manuela Carmena, que les va a venir muy bien para evitar las intervenciones que hacen en este pleno, basadas en mentiras y en engaños a los madrileños".

Esta sección de Manuela Carmena se estrenó con la nueva temporada el pasado 3 de septiembre y su objetivo, en palabras de la propia exalcaldesa, es luchar contra la "mentira generalizada": "Creo que hay que ir a la raíz del problema. No es posible que la política cumpla con su función de hacer mejor la vida si no tiene unas determinadas cualidades", aseguraba en su estreno a Pepa Bueno, directora de Hora 25.

Devuelve con este gesto el edil madrileño el favor que le hizo Carmena a mediados del pasado mes de julio, siendo ya alcalde de Madrid, cuando durante un acto en Barcelona la exalcaldesa salió en defensa de su sucesor cuando una de las asistentes a un debate en la que ella participaba se refirió a Almeida como "carapolla", un insulto que se viralizó en redes sociales a la hora de dirigirse al popular. "Me parece mal que te hayas metido públicamente con el alcalde Martínez, porque es el alcalde de Madrid, yo estoy en contra, pero no quiero que se diga de él eso que tú has dicho", dijo entonces Manuela.