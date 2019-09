La Resistencia desvela el pasado de David Broncano como actor

El pasado 6 de junio, el director Fernando Colomo acudía a La Resistencia, el programa de Movistar + presentado por David Broncano, para presentar su nueva película. Después de revelar varios detalles sobre su nuevo proyecto, el director le recordó a Broncano que estuvo cerca de participar como actor en una de sus películas: "¿Te acuerdas que hiciste una prueba para La tribu? Te hicieron un casting para un personaje".

El director le explicó que pudo ver su prueba, llegando incluso a asegurar que le gustó. Sin embargo, segundos más tarde, le reveló que acabó siendo descartado por las directoras de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano: "Debo decir que yo no tomé decisiones en ese momento... Yo vi la prueba. A mí me gustó, lo que pasa es que como no decías nada del guion, al final...".

Sale a la luz el casting de Broncano

Varios meses más tarde, y después de sacar a la luz dicha prueba, Broncano ha tenido que enfrentarse a las directoras de casting que le descartaron en el pasado. Todo ello durante uno de los últimos programas de La Resistencia, en el que el presentador ha entrevistado a Eva Leira y Yolanda Serrano. Después de tratar sobre varios temas, las entrevistadas han vuelto a recordar el famoso pasado de Broncano como actor.

Después de charlar sobre aquel casting, llegando a asegurar que Broncano tuvo que hacer la prueba hasta en dos ocasiones porque no se sabía el guion, las invitadas compartieron la audición con los asistentes: "Yo ni me acordaba, porque intento borrar todas esas cosas... Aquello fue un desastre porque fui sin haberme aprendido ni el texto".

"Eras muy gracioso, pero no te sabías el guion"



A pesar de que reconocieron entre risas que lo había hecho bastante bien, las directoras de casting de La Tribu aseguraron que no le dieron el visto bueno porque no se sabía el guion: "Pensamos que eras muy gracioso, pero no fuiste capaz de decir lo que había escrito". Tras ver ambos vídeos, el presentador del programa reconoció que fue "un desastre".

Tras el programa, varias han sido los seguidores de La Resistencia que se han pronunciado sobre las dotes actorales del presentador a través de las redes sociales: "Lo hace bien, sois unos exagerados. Le faltan detalles tontos, como parpadear... que te digo yo, ¿una vez a la semana?".