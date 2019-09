Uno de los sospechosos temía que sus hijos le vieran fabricando explosivos y les "picase la curiosidad" /

Los autos del juez Manuel García Castellón atribuyen de forma indiciaria un papel dentro de la estructura de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT) a cada uno de los imputados por terrorismo.

En el caso de Alexis Codina, "integrante del CDR Mollet del Vallés y del ERT", el juez asevera en su auto que estaba "directamente implicado en la adquisición, fabricación y puesta a prueba del material explosivo".

El juez detalla en su escrito que Codina ha sido objeto de "múltiples seguimientos y escuchas" por parte de los investigadores, y que formaba parte del "núcleo productor" de explosivos junto a Jordi Ros y Germinal Tomás.

El juez afirma que los tres se reunían "con regularidad" en casa de Codina "en las últimas semanas", en "horas nocturnas y hasta altas horas de la madrugada", y "han sido fotografiados en el patio de la vivienda, transportando y manipulando garrafas" de supuestos precursores de explosivos.

En las conversaciones mantenidas por Alexis Codina con Jordi Ros, se ha "constatado la peligrosidad de las sustancias" que estarían manipulando, porque Codina le dijo a Ros que "tengo hijos en casa y no quiero que los niños me vean trajinar con ácidos y cosas así para que no les pique la curiosidad".

En el registro al domicilio de Codina, según el auto judicial, los agentes encontraron "termita lista para usarse", así como "una anotación manuscrita en un documento que ponía Goma2 con indicación de los componentes necesarios para su elaboración", tal y como avanzó la SER.

Uno de esos componentes, añade el juez, es el "Nitrato Amoniaco", que Codina "puede confeccionar con los 25 litros de Ácido Nítrico y Amónico" que le fueron incautados.

Además de las instrucciones y componentes para la "Goma2 y la cloratita", según el escrito judicial, el sospechoso disponía de "todos los elementos necesarios para fabricar los explosivos Amonal, Amosal y Anfo".

En este sentido, el juez explica que "disponía de dos garrafas, cada una conteniendo 25 litros de Ácido Nítrico y Amónico (ambos precursores para la fabricación de explosivos). Con estos dos precursores se fabrica el Nitrato Amónico. Con el Nitrato Amónico junto a polvo de aluminio, que disponía en el lugar, se fabrica el explosivo Amonal, y con sal común (que tenía en el lugar) se obtiene Amosal. Y el Nitrato Amónico más combustible, disponía de 60 litros en el lugar, se fabrica el explosivo Anfo".

El juez asevera que Codina llegó a secar óxido de hierro para conseguir termita, y que los agentes observaron cómo "hasta en dos ocasiones", se realizaron experimentos en su domicilio, que causaban "un fuerte destello seguido de una enorme humareda".

En otro de sus autos, el juez expone que otro de los sospechosos, Xavier Duch, admitió que llegó a ofrecer su domicilio “para reuniones clandestinas, claro nadie se espera que puedas hacer algo […] en invierno veo hasta el inicio del camino y son 400 metros, que si veo un coche en 400 metros tengo tiempo de esconder lo que haga falta, guardar".