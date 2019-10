El Supremo tumba el último intento de la familia Franco para impedir la exhumación

El Tribunal Supremo ha tumbado el último intento de la familia Franco para retrasar la exhumación, aunque todavía no puede sacar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos. Los jueces han resuelto la petición de aclaración realizada sobre la sentencia de hace unos días, recordando que el prior no puede impedir la exhumación, pero todavía no ha resueltos otros tres recursos que todavía mantienen suspendida de forma cautelar toda la operación.

"La aclaración que solicitan los recurrentes no es necesaria", dice la sentencia, recordando que "la sentencia tiene por decaída esa denegación". Los jueces incluso titulan el primer fundamento de derecho como "la sentencia es clara", recordando además que el propio prior se negó pero de forma "condicionada a lo que resolviera esta Sala".

El ejecutivo en funciones, una vez queden solventados los recursos planteados ante el Tribunal Supremo por la Fundación Franco, la comunidad benedictina y la Asociación de Defensa del Valle, está también pendiente de conocer los próximos pasos del juez José Yusty que desde febrero mantiene paralizada de forma cautelar una licencia urbanística que el alto tribunal ya ha dicho que no es necesaria.

Imagen de archivo del cementerio de MIngorribo (El Pardo) / EFE

Esta mañana ni el presidente en funciones ni la ministra de Justicia en funciones han aclarado cuándo llevarán la exhumación al Consejo de Ministros. "Tenemos que concluir con estos flecos del procedimiento judicial, había una serie de procedimientos en cuando a medidas cautelares y después ya veremos", ha dicho Dolores Delgado esta mañana.