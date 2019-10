'The Big Bang Theory' se cuela en los Premios Nobel de Física 2019

Doce años y 279 episodios después de su estreno, la sitcom estadounidense The Big Bang Theory llegaba a su fin el pasado mes de mayo. Todo ello a través de un capítulo doble en el que Sheldon y Amy se alzaban finalmente con el prestigioso Premio Nobel de Física por su investigación sobre la superasimetría, logrando así uno de sus grandes objetivos del protagonista de la serie a lo largo de las 12 temporadas de la misma.

Varios meses más tarde, The Big Bang Theory vuelve a estar en boca de todos. Todo ello gracias a la Academia Sueca, quien ha homenajeado a la popular sitcom estadounidense durante la entrega de los Premios Nobel de Física que se entregaron el pasado martes en Estocolmo (Suecia).

El homenaje a The Big Bang Theory

Después de conceder a la prensa los detalles del prestigioso premio, que fue a parar a James Peebles y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz "por su contribución al entendimiento de la evolución del universo y el lugar de la Tierra en el cosmos", el miembro de la Academia Ulf Danielsson sorprendía a los seguidores de The Big Bang Theory dedicándole el discurso a la popular serie de televisión.



Antes de dar las razones por las que la Academia Sueca premiaba a los descubridores del primer exoplaneta, Danielsson pronunció dos frases que eran en realidad dos versos: "Our whole universe was in a hot, dense state / Then nearly fourteen billion years ago expansion started". Dos versos que coinciden con los dos primeros de la canción del tema principal de la serie.

"Espero que Sheldon y Amy no estén muy decepcionados"

Más tarde, el secretario general de la Academia de Ciencias, Goran Hansson, tomó el testigo de Danielsson y aprovechó para elogiar a la serie que "llevó la ciencia a las pantallas y los salones de todo el mundo". Entre otras cosas, Hansson explicó que The Big Bang Theory acercó la ciencia a la gente y que supuso un logro fantástico para la comunidad científica: "Espero que Sheldon y Amy no estén muy decepcionados".

En definitiva, The Big Bang Theory vuelve a la vida con un curioso homenaje que ha ayudado a Sheldon y Amy a colarse en los Premios Nobel de la Física 2019. A pesar de que no han podido llevarse el galardón en esta ocasión, que fue a parar a James Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz, sí que han estado entre los grandes de la física.