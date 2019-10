Italia pide a la UEFA que se replantee la sede de la final de la Champions

El gobierno de Italia ha enviado una carta al presidente de la UEFA, Aleksandr Ceferin, por medio del Ministro de Política de Juventud y Deportes Vincenzo Spadafora, cuestionando si debería disputarse la final de la Champions League de este año en Estambul.

Todo esto viene después de que en Siria la población civil kurda sufriera un ataque por parte de Turquía, un acto condenado por la Unión Europea. Sin embargo, los futbolistas del conjunto nacional otomano utilizaron el saludo militar para celebrar el empate de su equipo ante Francia este lunes.

Algo que ha enfadado bastante a la sociedad europea, sobre todo a Francia e Italia. El ministro de deportes italiano ha enviado una misiva a la UEFA cuestionando si debe jugarse la final de la Champions en Estambul tras lo sucedido.

Aquí la carta de Vincenzo Spadafora a Ceferin

"Tras la ofensiva turca contra el pueblo kurdo, he decidido escribir una carta al presidente de la uefa sobre la oportunidad de cuestionar la final de la champions league en Estambul. Les propongo aquí el texto completo:



Estimado Presidente Ceferin,



A raíz de los graves actos contra la población civil kurdo en los últimos días, el consejo de asuntos exteriores de la unión europea acaba de intervenir oficialmente: "La Unión Europea condena la acción militar de Turquía que afecta seriamente la estabilidad y la seguridad de toda la región ". palabras claras que interpretan el sentimiento extendido en la opinión pública europea e italiana. Las noticias de violaciones de los derechos humanos, crímenes contra los civiles y la matanza de activistas como hevrin khalaf han afectado profundamente a la comunidad internacional.



Recuerdo que la asamblea general de las naciones unidas promueve desde hace años el "día internacional del deporte para el desarrollo y la paz" CADA 6 de abril, reconociendo al deporte un importante valor social y cultural.



Por todas estas razones, como ministro de deportes del gobierno italiano, le pido que considere si no es inapropiado mantener, en Estambul, la final de la uefa champions league prevista para el próximo 30 de mayo.



Sabemos que el drama de lo que está sucediendo en Siria no se resuelve con este acto, pero todos somos conscientes de la importancia-Política, mediática, económica, cultural-que tiene una de las citas deportivas más importantes en todo el mundo.



Consciente de las numerosas consecuencias, y respetando la autonomía del órgano que usted presidido, espero que el fútbol europeo en su máxima expresión pueda, por su vía, tomar la elección más valiente y demostrar, una vez más, que el deporte es un instrumento De Paz.



Confiando en una respuesta positiva, les doy cordiales saludos.



Vincenzo Spadafora

Ministro de política de juventud y deporte de la república italiana"