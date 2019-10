Marlaska responde a los que piden su dimisión por cenar durante la crisis en Cataluña

Una fotografía del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cenando este miércoles por la noche en un bar ha suscitado todo tipo de críticas e, incluso, el PP ha pedido su dimisión. "Ayer hablé con un policía que estaba conteniendo a los violentos en Barcelona, me dijo que no había bebido agua en varias horas por lo extremadamente difícil de la situación. Hoy está indignado de ver que a esa hora, su ministro disfrutaba de la noche madrileña", ha escrito este jueves por la mañana en Twitter, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, tras ver la imagen publicada por OkDiario. El tuit va acompañado por el hashtag #MarlaskaDimisión.

Ayer hablé con un policía que estaba conteniendo a los violentos en Barcelona, me dijo que no había bebido agua en varias horas por lo extremadamente difícil de la situación. Hoy está indignado de ver que a esa hora, su ministro disfrutaba de la noche madrileña#MarlaskaDimisión — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) October 17, 2019

Marlaska ha explicado en una entrevista en RNE que este miércoles estuvo en su despacho "desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche de forma permanente". A las 23 horas, cuenta el ministro, salió "a cenar una hamburguesa con el jefe de gabinete" y volvió una hora después a su despacho. "No me parece serio, y lo digo así de claro, esa política califica a quien la realiza", ha sentenciado.

Este mismo miércoles por la noche, Pepa Bueno entrevistó al ministro alrededor de las diez de la noche en Hora 25.Grande-Marlaska apuntaba que las protestas en Cataluña "tienen un elemento que, además de violento, es coordinado". Explicaba también que la situación que se vivía anoche en Barcelona estaba "controlada por las fuerzas de Seguridad": "Es una tensa calma, sobre todo en la inmediaciones de la consejería de Interior, pero no es la situación de ayer", tranquilizaba.