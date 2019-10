Felipe González: "Si hay que llegar al 155 habrá que aplicarlo, pero no es momento"

El ex presidente del Gobierno central, Felipe González, admite que, "si hay que llegar se tendrá que llegar a aplicar el artículo 155" de la Constitución tras los acontecimientos en Cataluña después de la sentencia del ‘procés’, pero dice que "no es el momento". El socialista, que considera que "la violencia es intolerable", dice que Pedro Sánchez "está en la posición correcta que es la de un presidente de Gobierno que defiende la legalidad de la Carta Magna" y recuerda además que "echa de menos que más gente defienda el Estatuto de Autonomía".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios minutos antes de presidir una conferencia en Palma organizada por el Cercle d’Economia de Mallorca.

González además ha pedido "calma ante los incidentes violentos" y que "se defienda el estado de derecho". Entiende también que "no hay democracia sin reglas de juego", y recuerda que lo que está ocurriendo también ha sucedido recientemente en París, por ejemplo.

Por otro lado, el ex presidente del Gobierno estatal también ha hecho referencia a la convocatoria de unas nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre. Admite que no sabe cuál será el resultado, pero dice que "son necesarios seriamente los pactos de estado" y que "los partidos deben ser capaces de formar un Gobierno".

Por último, ha hablado sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit. Considera que "guarda similitud al que propuso Theresa May", la ex primera ministra británica. Asegura que "no puede ser más paradójico cargarse las instituciones, intentar cerrar el parlamento, y al final ofrecer como un resultado positivo lo mismo que se rechazó".