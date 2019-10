Quim Torra llama a Pedro Sánchez para forzar una reunión urgente este lunes

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha puesto a disposición del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para mantener una reunión este mismo lunes aprovechando que viaja a Barcelona para visitar a los agentes heridos en los disturbios violentos de estos días y encontrarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado.

El presidente de la Generalitat ha enviado primero una carta la mañana de este lunes y ha llamado de nuevo al jefe de gabinete Sánchez sin obtener respuesta, además de enviarle un mensaje pidiéndole una reunión en la capital catalana: "Desde Moncloa dicen que el jefe de gabinete está al teléfono y con reuniones en este momento", apuntan desde Presidencia de la Generalitat.

"Habiendo enviado esta carta, volveremos a ponernos en contacto con usted telefónicamente para volverle a ofrecer un diálogo sin condiciones, como no podría ser de otra forma", exponía la nueva carta en respuesta a la misiva enviada por Sánchez este lunes.

En la carta de Sánchez pedía a Torra condenar la violencia, amparar a las fuerzas de seguridad y evitar la discordia, aspectos a las que el presidente de la Generalitat no hace referencia.

Torra recuerda al presidente del Gobierno en funciones que le ha llamado dos veces y "no se ha querido poner", lo que considera que no es un síntoma de voluntad de diálogo. "He querido hablado con usted sin poner condiciones", subraya Torra en la carta, donde añade que el deber de cualquier gobernante de un Estado democrático y de derecho es respetar y hacer respetar los derechos humanos, civiles y políticos de los ciudadanos.

Vulneración de derechos en Cataluña

Para Torra, en Catalunya se han vulnerado derechos humanos y civiles "de manera sistemática por razones ideológicas" pese a que el Estado tiene firmado tratados internacionales en este ámbito.

También expone que es responsabilidad prioritaria del presidente del Gobierno propiciar el diálogo entre los que piensan diferente: "La ausencia del diálogo, la imposición del silencio o la represión de la libre expresión favorecen la fractura social y el deterioramiento de la convivencia",

Según el presidente de la Generalitat, un representante público de convicciones democráticas debe favorecer "la expresión democrática de los ciudadanos y buscar salidas democráticas y pacíficas a los conflictos políticos". "No dar salidas democráticas a los conflictos es un síntoma de involución en un Estado moderno en el seno de la UE", concluye.