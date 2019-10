Así será la exhumación de Franco: durará entre 1 y 3 horas y se usarán dos helicópteros

El Gobierno ha facilitado varios datos de cómo será la exhumación de Franco el próximo jueves 24 de octubre. En esta operación van a participar dos helicópteros y va a durar entre una y tres horas por la dificultad que tendrá levantar la losa que tapa el féretro del dictador, así como el estado del ataúd. Losa de granito de 1.500 kilos que por cierto el Gobierno ha asegurado que se conservará en un lugar que no revelará.

El traslado aéreo no se sabrá hasta última hora ya que todo dependerá de las condiciones meteorológicas. Si el tiempo no es el óptimo, el traslado se hará por carretera. Además, será TVE quien sacará la imagen institucional de la exhumación. La cifra económica de esta operación rondará los 63.061,40 euros aunque la cifra aún no está cerrada. Por parte de la familia, asistirán 22 personas (nietos y bisnietos) que estarán tanto en el Valle de los Caídos como en el cementerio de Mingorrubio, lugar donde estarán los restos de Francisco Franco.

Los periodistas no podrán estar ni si quiera en la explanada de la basílica para así evitar el "circo mediático" que ha mencionado la familia. Según ha informado el Gobierno, no se va a abrir el ataúd de cinc donde está el dictador salvo que esté muy deteriorado. Sin embargo, se podrá ver el estado del cuerpo ya que el féretro tiene una especie de ventana.

De hecho, un helicóptero ya ha aterrizado este lunes en el aparcamiento del Valle de los Caídos, a escasos días del traslado de los restos del dictador Francisco Franco. El aparato ha sido estacionado en el aparcamiento, situado en un lateral anexo a la basílica, han añadido las fuentes, según las cuales, el helicóptero de transporte realiza pruebas sobre el terreno. Este lunes, el Valle de los Caídos está perimetrado y vallado con varios efectivos de la Guardia Civil custodiando el recinto, al que pasadas las once horas han accedido dos coches fúnebres. La Policía Nacional ha restringido también el acceso al madrileño cementerio de Mingorrubio y está llevando a cabo tareas de vigilancia en el lugar.