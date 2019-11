"Nadie ha hecho más daño al cambio climático que los padres de Thunberg"

El mismo día en que Naciones Unidas ha confirmado que Madrid acogerá la Cumbre del Clima que Chile declinó organizar a causa de las protestas sociales activas en el país (y que la ministra de Transición Energética haya confirmado que IFEMA será el recinto que albergue este evento), se celebraba un debate de portavoces en RTVE. En ese mismo debate, la portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dejado una de la frases de la jornada: "Nadie ha hecho más daño a la causa de la lucha contra el cambio climático que los padres de Greta Thunberg", ha apuntado la popular en el bloque sobre el cambio climático.

Precisamente Thunberg ha pedido este viernes ayuda a través de sus redes sociales para volver a cruzar el océano de vuelta a Europa (se encuentra en América tras realizar un viaje en barco) para poder asistir a la COP25. En su entrevista en 'Hora 25', la ministra de Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, ha recogido el guante de la joven activista.

"Bueno, no tenemos barco que fletar y, además, no sé muy bien en qué términos quiere cruzar el Atlántico. No sé muy bien como se resolverá, pero España va a intentar ayudarle", ha apuntado en los micrófonos de la Cadena SER.

Pone en cuestión el 'sí es sí'

Este no ha sido el único asunto polémico por el que ha pasado la portavoz popular. Álvarez de Toledo ha vuelto a defender en el debate su postura sobre el 'no es no'. "Sigo defendiendo lo que dije: no todo lo que no sea un sí es un no", ha apuntado en el bloque en el que se estaba abordando el feminismo. Algo que le han afeado Lastra, Irene Montero y Gabriel Rufián.

"Señora Álvarez de Toledo, tenemos que trabajar para que solo un sí sea un sí", ha apuntado Lastra. "¿Por qué no rectificas? ¿Por qué no dices que te equivocaste? (...) En tu partido la mayoría de las mujeres piensan que solo sí es sí", ha afeado Irene Montero.