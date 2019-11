Cabreo y desmovilización: hablan los que votaron por primera vez hace seis meses

Volverán a votar. Cabreados, pero volverán a votar. No todos. Y otros cambiarán de papeleta. Fueron nuevos electores el 28 de abril. Hablaban de política en corrillos con sus amigos, comentaban las nuevas opciones políticas, el temor o adhesión a la ultraderecha. La ilusión se ha desinflado. El bloqueo político ha agotado la paciencia de unos jóvenes que con solo 19 años se confiesan desmotivados y frustrados. ¿Qué ha pasado en estos siete meses?

Ningún analista espera la alta participación del 28 de abril que se situó en el 75,8%. Desde 2004 no iban tantos españoles a votar. Los jóvenes se movilizaron de manera excepcional y se decantaron mayoritariamente por el PSOE.

El temor a que persista el bloqueo

“Votaré porque tengo el colegio electoral debajo de mi casa. Al principio pensé no ir porque no compensa porque la conclusión de todas las encuestas es que vamos a repetir elecciones. A no ser que algún partido grande deje gobernar a otro, que no va a pasar porque Pedro Sánchez no aguanta a Pablo Casado y Casado no aguanta a Sánchez. Así que vamos a repetir elecciones”, cuenta Javier Sánchez. Votará de nuevo a Vox. Estudia Administración y Dirección de Empresas. Quiere que los políticos se dejen de politiqueos y se dediquen “a las cosas sociales, a las cosas de los españoles”.

Los amigos de Javier son de distinto signo político. Si en abril estaban muy motivados en estas elecciones las cosas han cambiado. “Teníamos nuestros debates. Cada uno iba a votar a un partido distinto, pero en estas elecciones decimos que ya nos da igual. Vamos a votar pero ya no hay un interés concreto”. El desencanto electoral ha llegado pronto a los 19 años. “Creo que seguirá el bloqueo político. No vamos conseguir nada con estas elecciones”, afirma. A Javier le gustaría ver un gobierno de coalición entre PP, Ciudadanos y Vox.

“La gente comienza a estar muy cansada. Como haya que repetir elecciones, no sé. Esto puede acabar mal. Salir a la calle y decirles a los políticos que se pongan de acuerdo”, sostiene.

Del voto al PSOE a un partido de derechas

Alina Rodríguez votó por primera vez en las elecciones generales del 28 de abril. El domingo volverá a las urnas pero cambiará la papeleta de su sobre. Ya no será del PSOE. “Veo la incompetencia y la falta de madurez al no ponerse de acuerdo y hacer que se repitan las elecciones. Me han hecho dudar muchísimo pero no los volveré a votar”, afirma.

A falta de tomar la decisión final, Alina se decanta por algún partido de derechas. “Me ha frustrado la repetición electoral porque he visto egoísmo en solo querer gobernar. No saben compartir. Me han decepcionado”, justifica como argumentos del viraje ideológico.

Espero que reflexionen y que se pongan de acuerdo tras las elecciones, cuenta Alina, tinerfeña de 19 años que estudia Protocolo en Madrid.

"No creo que Vox sea tan de ultraderecha como lo pintan"

“Ningún partido político me da seguridad realmente de lo que va a hacer. Por eso y en parte, mi voto es para Vox. Creo que si voto a Vox, sé lo que va a hacer y coincido con Pablo Iglesias en que esto va a acabar con un pacto PSOE-PP y eso para sus votantes creo que será difícil de digerir”. Quien lo tiene tan claro es Alexis Rodríguez, un estudiante de 20 años que se ha trasladado este año a la capital de España desde Canarias.

Recela del calificativo de ultraderecha a Vox: “No creo que sea tan de ultraderecha como lo pintan”. Tiene amigos “socialistas acérrimos” que están descontentos de que el PSOE no haya llegado a acuerdos con Ciudadanos o Unidas Podemos. “La gente se pregunta que a quién vota. Hay una incertidumbre generalizada que es preocupante”, apunta.

A Alexis le provoca tristeza la nueva convocatoria electoral. “La función de la clase política es pactar. A pesar de que no hubiese querido que gobernarse el PSOE me parece penoso que volvamos a vivir otras elecciones. Noto que la gente está perdiendo la esperanza y la paciencia con la clase política”. Su pronóstico pasa por el ascenso de Vox -cree que estarán entre los 30 y 40 diputados- y por la alta abstención. “Conozco a mucha gente que no va a ir a votar”, dice.

"Mis ideales no han cambiado y votaré de nuevo al PSOE"

Laura Santolaya también estudia Periodismo en Madrid. Irá a Logroño el domingo para evitar el voto por correo que tantos quebraderos de cabeza le dio en las pasadas elecciones. La papeleta será la misma. La del PSOE. “No han cambiado mis ideales. Sigo pensando lo mismo”, asegura.

“Siento impotencia ante las nuevas elecciones. En las anteriores hubo mucha movilización de los jóvenes. Todos mis amigos votaron. Y luego van, y no se ponen de acuerdo. Es como si se estuvieran riendo de nosotros. La situación es caótica. Se supone que volverá a salir el PSOE, pero a ver qué pasa”, analiza.

El entorno de Laura repetirá voto y acudirá a las urnas: “Si nos quedamos en casa no vamos a conseguir nada, pero la desmotivación existe”.

"Me sorprenden ciertas mentalidades en el s. XXI"

A Mikel Justo le gustaría ver a una mujer en la Presidencia del Gobierno. Mujer y progresista. “Necesitamos a alguien que pare esto, que haya una persona que tome la iniciativa. Desde mi punto de vista debería haber una mujer presidenta. Tienen las ideas más claras”, sostiene convencido.

Votó a Bildu el 28 de abril. “Ahora lo tengo difícil. Será voto de izquierdas, eso sí. Lo que me sorprende es que haya personas con cierta mentalidad en pleno siglo XXI cuando se supone que todo es más abierto de mente. Pero, al parecer no”, lamenta este deportista de élite, vasco y muy crítico con una clase política “que parece recién salida de la guardería”. Siente frustración porque “a día de hoy, cada partido dice lo que dice pero nunca cumple. Hay que elegir lo que menos malo te parece”.

Coincide Mikel, votante de izquierdas con Javier, votante de ultraderecha, en una cosa. Ambos temen que dentro de pocos meses haya una nueva convocatoria electoral. “Son así de jetas”, sentencia.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Alina Rodríguez, Mikel Justo, Laura Santolaya, Javier Sánchez y Alexis Rodríguez. / CADENA SER