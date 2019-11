Cuando el PSOE era la "casta" y otras ocasiones en las que Iglesias renegó de Sánchez

Apenas 48 después de que el PSOE se impusiera al resto de fuerzas políticas en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, Pedro Sánchez y Unidas Podemos comparecían en una rueda de prensa conjunta para anunciar un preacuerdo para conformar "un Gobierno progresista de coalición". Un acuerdo que fue sellado con un sentido abrazo entre los líderes de ambos partidos políticos.

A partir de entonces, muchas han sido las personas que han tirado de hemeroteca para recordar los momentos en los que la relación entre ambas partes no era tan buena. Y no tenemos que remontarnos demasiado atrás. Mientras que Pedro Sánchez aseguraba hace apenas semanas que no dormiría tranquilo con un gobierno en coalición junto a Unidas Podemos, el líder de la formación morada acusaba al socialista de decir "cosas raras" y de meter "la gamba hasta el fondo a lo largo de esta campaña".

Pedro Sánchez y un gobierno junto al PP

A lo largo de esta campaña, Pablo Iglesias ha dejado caer en múltiples ocasiones que la intención de Pedro Sánchez era la de pactar con el Partido Popular para formar un nuevo gobierno. De hecho, a escasos días de las elecciones generales, lo llegó a dejar caer tanto en Valencia como en Bilbao y Barcelona. Todo ello en una serie de mítines en las que acusaba al partido socialista de virar a la derecha e incluso de dar alas a Vox: "Sanchez le está diciendo a la derecha 'Cataluña puede ser una excusa para que gobernemos juntos".

Por otro lado, el líder de Unidas Podemos también aseguró que el PSOE también había protagonizado un viraje hacia la derecha en cuestión territorial: "En diciembre de 2016 Sánchez dijo que Cataluña es una nación y España una nación de naciones", y "hace dos días dijo que había que prohibir" que "la gente se pudiera manifestar".

Una serie de acusaciones que serían respondidas varios días más tarde por Pedro Sánchez, quien no solo aseguró que no habría gran coalición con el PP, sino que acusó a Iglesias de bloquear la formación de un Gobierno liderado por el PSOE una y otra vez. Apenas una semana más tarde, ambos se fundían en un abrazo para la historia.

Votar entre lo mismo y lo mismo

En mayo de 2014, Pablo Iglesias aseguró en varias ocasiones que el PSOE era lo mismo que el PP. Bajo su punto de vista, ambos eran "casta" y había llegado el momento de votar por algo diferente: "La gente se ha dado cuenta de que la democracia no es elegir entre lo mismo y lo mismo". De hecho, el dirigente morado llegó a bautizar al PSOE como la casta de la flor en la mano.

En otro mítin, celebrado un año más tarde, Iglesias acusaba al PSOE de haber dejado de ser el partido del pueblo: "Habéis dejado de ser el partido de la gente corriente aunque remanguéis las camisas a ese profesor de universidad privada que se llama Pedro Sánchez".

Sin embargo, tras el resultado de las elecciones del pasado domingo, ambos han tenido que dejar sus diferencias a un lado y tender puentes para sacar adelante un nuevo gobierno. Un gobierno que necesitará de la ayuda de terceras fuerzas para poder salir adelante.