La concursante más cristiana de 'First Dates': "Me dio por leerme la Biblia y me transformé"

'First Dates' recibió este miércoles a la comensal más devota que ha pasado por el programa diario de Cuatro. Su nombre es María José, tiene 51 años y la razón por la que se levanta cada día es Dios.

"Me considero una marciana", le aseguró a Carlos Sobera. "Tengo unos principios y unos criterios que la sociedad en la que vivo no tiene. Soy cristiana practicante y cumplo con todos los mandatos: no mato, no robo, no miento y no tengo sexo antes del matrimonio".

Tras esta breve pero efectiva presentación, Sobera le preguntó si había tenido pareja alguna vez. La participante confirmó que había compartido su vida con dos hombres. Con ninguno de ellos se casó, pero con uno sí que mantuvo relaciones sexuales.

"Me hice cristiana con 30 años", explicó después. "Me dio por leerme la biblia y me transformé".

A continuación, el presentador quiso saber el tipo de hombre que estaba buscando en el restaurante del amor. ¿La respuesta de esta cristiana practicante? "Quiero que sea fiel y buena gente", para después añadir: "También me encantan los rubios, con ojos azules, y que me saquen una cabeza".

Físicamente, Juanra, su cita de la noche, no cumplía con el prototípo que María José tenía en mente. Tampoco él compartía los ideales de ella. Sin embargo, decidieron seguir conociéndose fuera del programa.

