El motivo por el que 'La que se avecina' no volverá a ser la misma serie

'La que se avecina' vuelve esta noche a Telecinco con el remate de su undécima temporada, unos capítulos que se emitirán como colofón final de una entrega que se quedó a medias el pasado curso y que permitirá a los responsables de la comedia observar su comportamiento en un momento complicado para la ficción en abierto.

"El hecho de que una serie tenga éxito no significa que la gente no se pueda cansar en un momento dado. Todos sabemos que la emisión en abierto de las series pasan por un momento complicado y nunca sabes lo que puede pasar", dice Alberto Caballero, el creador de 'La que se avecina', quien asegura también que la serie goza de buena salud, aunque no se atreve a vaticinar el futuro de la ficción tras la emisión de su temporada número 12, ya encargada por la cadena.

¿Qué va a pasar con 'LQSA'?

En una entrevista para la Cadena SER en abril de este mismo año, Alberto Caballero afirmó que "la temporada 12 de 'La que se avecina' será la última, tal y como la conocemos". Ahora bien, ¿qué pasará después?

Efectivamente, la duodécima temporada tendrá un capítulo final que cerrará un ciclo que se inició en 2007 con el estreno de 'LQSA' en Telecinco. Lo que venga después todavía no está decidido. "No lo tenemos claro", afirma el productor ejecutivo, confirmando que ese final viene motivado por un cambio de plató. "El decorado está para tirar y tenemos claro que al hacerse ese cambio de plató tenemos que cerrar la historia de una manera que se pueda continuar".

Y añade: "Cuando dije que 'La que se avecina' acaba, tal y como la conocemos, es que algo tan cuantificable como es Montepinar va a desaparecer".

El fin de Montepinar

"Sentimos la necesidad de cambiar de aires y renovar el espacio", cuenta Caballero. "Para hacer 'LQSA', con el éxito que cosecha, tenemos muchas limitaciones con ese decorado. Si seguimos haciendo la serie es para hacerla mejor también a nivel técnico".

El futuro de 'La que se avecina' también depende mucho de los objetivos de la productora (Contubernio), que creativamente ya necesita buscar otras vías de negocio. Ya lo hizo con 'El Pueblo', otra comedia que ha emitido Amazon Prime Video en exclusiva, pero se avecinan nuevos proyectos.

"Estamos muy a gusto haciendo 'La que se avecina'. No es un desgaste creativo nuestro, es un problema más ligado a nuestra productora", explica el guionista. "Contubernio surgió gracias a Mediaset, pero es una productora de creativos. No hay gente detrás esperando rentabilizar la pela. La manera natural de enfocar la productora es hacer frente a nuevos proyectos".

Dicho lo cual, ¿qué necesita realmente 'La que se avecina', un spin off, una mudanza o un final definitivo? Se admiten opiniones.

En los nuevos episodios de 'LQSA'… El amor será uno de los motores que marcará hasta el extremo el devenir de los residentes del complejo residencial: Amador, que solo tiene ojos para Bárbara, tratará de ocultar la triste realidad de su vida con una sucesión de mentiras que arriesgarán su relación; y Javi, tras acoger en su casa a Martina por iniciativa de Lola, sentirá una irremediable atracción por la atractiva fisioterapeuta. Maite y Fermín, por su parte, se verán obligados a entrar en acción; la Cuqui, tratando de boicotear el romance de su ‘ex’; y el padre de Lola, empleándose a fondo para que el matrimonio de su hija con Javi prosiga contra viento y marea. Además, Antonio y Alba sufrirán una profunda transformación personal. Tras salir del coma, el mayorista de pescado, que recibirá los abnegados y cristianos cuidados de Berta, se volverá mejor persona, mientras que su hija tomará los hábitos, convirtiéndose en la primera monja transexual de España en una nueva etapa vital en la que se enfrentará a los prejuicios de la Iglesia. Sin embargo, no todo será alegría en Mirador de Montepinar, ya que el desastre y la ruina volverán a planear entre los propietarios cuando les notifiquen la elevada cuantía de la multa impuesta por la Seguridad Social por emplear a un inmigrante sin papeles. Tras agotar las vías legales, solo les quedarán las ilegales.