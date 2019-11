Las polémicas arbitrales en las que Velasco Carballo e Iturralde González no se ponen de acuerdo

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, pasó por El Larguero para repasar los fallos y aciertos del VAR la primera mitad de esta temporada. No obstante, él e Iturralde González, exárbitro, difirieron en varias jugadas polémicas.

La 'tolerancia cero' con las entradas desde atrás

En las primeras jornadas de esta temporada, varios jugadores vieron la tarjeta roja por entradas cometidas desde atrás. La razón: proteger especialmente el tendón de aquiles.

No obstante, a partir de la cuarta jornada cada vez fue menos frecuente que los jugadores que propinaban estos ataques fueron sancionados. "No ha habido un cambio de criterio. Eso sería tremendamente grave e injusto con el campeonato y la competición. Lo que cambian son los árbitros y las jugadas", explicó Velasco Carballo.

"Lo podemos adornar con las palabras más o menos bonitas. El criterio sí se ha cambiado. Ha habido un montón de entradas iguales de la primera a la tercera jornada y a partir de la cuarta no han sido sancionadas. Decir que se cambia el criterio es muy grave, pero entonces lo que falla es el mensaje", comenzó a explicar Iturralde.

"Al prinicipio se pedía tolerancia cero con las entradas desde atrás, pero luego no. Lo puedes adornar como quieras. Escrito no ha cambiado nada, pero a la hora de sancionar sí se ha cambiado el criterio", añadió.

Las faltas fuera del área que terminaron en penalti

Pero las faltas no son las únicas que crean polémica con los criterios del arbitraje. El VAR protagonizó una de las grandes poléimicas durante el Leganés - Levante. Un fallo de comunicación entre la sala VOR y el árbitro popinó que una falta fuera del área fuese penalti.

La reacción no tardó en llegar: Victoria Pavón, presidenta del club pepinero, pidió que se repitiese el partido. "Que hemos tenido una incidencia durante el Leganés lo ha visto toda España: el árbitro sobre el césped estaba usando el móvil", explicó Velasco Carballo. "No me gusta opinar sobre lo que hacen los demás, y menos una presidenta. Esa es su manera de defender sus intereses", añadió.

Además, Iturralde González informó en Carrusel Deportivo de que hay árbitros que piden a los colegiados de la sala VOR que no interfieran en el arbitraje. La respuesta de Velasco Carballo fue contundente: "Quien diga eso no conoce ni el VAR ni los árbitros. El corporativismo no existe".

🎙️ ¿Te consta que algún colegiado de Primera haya trasladado a sus jefes o compañeros del VAR que no le llamen tanto desde la sala VOR?



👉 Responde @Itu_Edu: "Sí"

https://t.co/rQgZFnrMUW — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 10, 2019