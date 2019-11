Zidane, sobre Bale: "¿Se está riendo del Madrid? Es mi jugador, eso es lo que me interesa"

Zinedine Zidane ha evitado contestar a la polémica de Gareth Bale con la bandera de Gales. El técnico francés respondió, sobre si el galés se está riendo del madridismo, que "Gareth es mi jugador. Eso es lo que me interesa, luego cada uno puede opinar".

"No voy a entrar en eso, no es mi competencia. Luego cada uno puede entrar en eso, pero Bale es mi jugador. Eso es lo que me interesa, luego cada uno puede opinar", explicó.

Cuando le preguntaron si estos gestos de Bale -irse antes del Bernabéu, el texto de la bandera- era "evitables", Zidane dijo que "hacemos muchas cosas, mucho ruido, por este tema".

"Lo más importante es concentrarnos en el fútbol. Luego cada uno opina y piensa una cosa. Es una cosa que es demasiado. Nosotros lo recuperamos y estamos encantados de que esté con nosotros. Yo voy a mirar a lo deportivo, no lo que se dice fuera. No me interesa lo de fuera", añadió.

Respecto a si se está trantado injustamente al galés, Zidane afirmó que "cuando miras lo que ha dado, la gente que siente el color que estamos aquí para el club pensamos que uno de nuestro equipo, nada más".

"No hay que mirar más allá. La gente tiene que estar con nosotros. Yo siempre voy a estar con él. Tenemos que mirar dentro del campo", añadió. Sobre una posible salida futura de Bale, el entrenador dijo que "si un día tiene que salir, lo explicará él. Hoy está con nosotros".

"Me parece bien la relación que tiene Mourinho con Florentino"

El recién nombrado entrenador del Tottenham, José Mourinho, dijo en rueda de prensa que "él ama a Florentino y Florentino lo ama a él". Respecto a ello, Zidane dijo que "le parece bien la relación que puede tener con nuestro presidente". "Él me ha traído a mí aquí como jugador, he vivido en este gran club gracias a él. Siempre voy a estar agradecido", añadió.

Respecto a Odegaard, uno de los jugadores más destacados de esta liga, Zidane dijo que: "Desde el inicio lo veo aportando mucho al equipo. Por el tema del futuro, no vamos hablar de eso. Lo importante es que está jugando bien. Aunque no para mañana".