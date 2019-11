"Por favor, compartid este vídeo": un concursante de 'Got Talent' ataca al programa por no emitir su actuación

Muchas han sido las personas que han acudido a Got Talent para darse a conocer. Mientras que algunas de ellas lo han conseguido, como puede ser el caso de Cesar Brandon, Cristina Ramos o el Mago Joel, otras no han podido hacerlo porque su actuación no ha llegado a ser emitida en el programa. Uno de ellos es Rafael DiDiego, quien ha denunciado a través de su cuenta de Instagram "una estafa" que, en su opinión, le ha impedido promocionarse como artista.

Caracterizado como el Joker para expresar cómo se siente, el artista comienza el vídeo explicando que se presentó a Got Talent hace unas semanas, donde afirma que logró los votos positivos de todo el jurado y la ovación del público. Sin embargo, y a pesar de protagonizar una actuación que considera que está a la altura del programa, nunca llegó a emitirse en televisión: "Acabo de recibir un mail mediante el que me han dicho que no se va a emitir. Tal vez sea porque no interese, porque fue muy dura".

Así fue su actuación

Para poner en contexto a todas aquellas personas que vean el vídeo, el artista argumenta que Paz Padilla comenzó a aullar antes de empezar la actuación porque iba disfrazado de perro. Además, dice que la presentadora televisiva instó al público a hacer lo propio, algo que DiDiego no vio con buenos ojos: "Interrumpió toda mi actuación y me faltó al respeto".

Por otro lado, el artista asegura que Risto Mejide se puso a hablar con Edurne en mitad de la audición, llegando a tener que pararla para saber si necesitaba algo: "Risto se disculpó y me dijo que volviera a empezar desde el principio con mi actuación, aunque parece que no interesa que Risto salga disculpándose en mitad de una audición".

"Es una actuación muy controvertida"

Por todo ello, el artista considera que Mediaset ha preferido no emitir la audición: "Creo que por estas razones es una actuación muy controvertida, aunque acabaron dándome cuatro síes. No obstante, esta audición no conviene ser emitida en Telecinco porque va a dar muy mala imagen de cara a qué va a pensar la gente sobre Risto Mejide y Paz Padilla".

En el correo electrónico que recibía esta semana, los responsables del programa le explicaban que la decisión de no emitir su actuación se debe "a criterios de talento, diversidad, proyección y otros que el programa ha estimado oportunos". No obstante, la productora le explicó que colgará su actuación en YouTube próximamente. A pesar de ello, el artista considera que se le ha privado de poder promocionarse en televisión: "Estoy muy decepcionado".

Got Talent explica el funcionamiento del programa

En declaraciones a la Cadena SER, desde Got Talent España han explicado el funcionamiento del programa. A lo largo de esta edición se han presentado más de 6.000 personas, de las que apenas 300 han conseguido actuar en el teatro. Una vez allí, los jueces valoraron cada una de las actuaciones y 201 se llevaron 3 o 4 síes del jurado.

Sin embargo, y dado que el ratio de 'síes' es mucho más grande que las 56 vacantes disponibles para semifinales, no pueden aceptar a todos. Por esa misma razón, el jurado vuelve a reunirse en una fase conocida como Día de la Selección, donde determinan qué personas deben seguir en el programa y cuáles no. Por lo tanto, tan solo aquellas personas con un 'pase de oro' tienen garantizado su espacio en semifinales.

Es algo que está estipulado en el contrato que firma cada concursante, por lo que Rafael DiDiego ya sabía que no tenía garantizado un espacio en la semifinal. No obstante, Got Talent España se compromete a colgar en su cuenta de YouTube las actuaciones que no han logrado acceder a semifinales.