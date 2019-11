Sandra Sabatés, a Vox: "Quien no reconoce la violencia machista la está perpetuando"

Durante el acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid en conmemoración del Día contra la Violencia de Género, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, afirmó que había que "romper el silencio negacionista", recordando que los hombres también "sufren violencia de mujeres". Muchas mujeres abandonaron la sala tras escuchar al político. Otras le increparon su actitud, como una mujer que se quedó en silla de ruedas tras recibir tres disparos de su cuñado y le pidió a Smith que no hiciera política con la violencia machista.

Este episodio lo recogió 'El Intermedio' y Sandra Sabatés, copresentadora del programa, se colocó frente a la cámara para lanzar un mensaje al partido de ultraderecha: "Hoy Nadia Otmani se ha atrevido a hacer lo que cualquier representante político debería hacer: responder a la cara y de manera tajante a las voces que con mentiras y datos falsos tratan de negar la existencia de la violencia machista, y que han entrado en las instituciones para reventar el consenso que existía sobre un asunto tan sensible".

Y continúo diciendo: "15 años después hay mucho que mejorar. Falta protección a las víctimas, dotación presupuestaria, la preparación específica a los jueces, retirar en todos los casos la patria potestad a los asesinos y falta cambiar la ley para que se reconozca como víctimas de violencia de género a quienes son agredidas por un hombre por el hecho de ser mujer, sea o no su pareja".

"No, no todas las violencias son iguales. Las 1.028 víctimas oficiales de la violencia de género fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Por las que no están, por las que sufren violencia en estos momentos, por las que fueron valientes y denunciaron, por las que han conseguido escapar del maltrato, por las que tristemente lo seguirán sufriendo... por todas, hoy, más que nunca, no podemos tolerar ni un paso atrás", concluyó.

Así recibió Twitter el alegato de Sanda Sabatés:

Sandra Sabatés se acaba de marcar un discurso que se me han volado las bragas. #elintermedio — Lussypussy (@Lussypussy4) November 25, 2019

El monólogo que acaba de marcarse Sandra Sabatés en #ElIntermedio sobre Ortega Smith y el negacionismo de Vox es para ponérselo en bucle a cada representante de PP y Cs que haya pactado con ellos. — Miguel Bermejo (@MiguelBermejo_) November 25, 2019

