El aclamado monólogo de Bob Pop y su teoría sobre la sociedad columpio

Andreu Buenafuente continúa de baja. Desde que se operara de la espalda hace apenas una semana, el presentador de Late Motiv sigue recuperándose en su casa hasta que esté listo para volver. Por esa misma razón, y dado que el programa tiene que seguir adelante, el catalán ha tenido que dejar el programa en manos de sus colaboradores, quienes han suplido al cómico catalán durante estos últimos días.

El último de ellos ha sido Bob Pop quien, subido sobre un columpio, ha protagonizado un monólogo para el recuerdo. Y es que el colaborador del programa ha recurrido al columpio sobre el que se sentaba para describir a la sociedad actual. Una sociedad en la que todo va y viene menos Ciudadanos, donde cada vez se marchan más personas que parece que no volverán.

Bob Pop y la sociedad columpio

En primer lugar, y después de hablar sobre luces de Navidad en las distintas ciudades españolas, Bob Pop ha explicado que las películas de mafiosos vuelven a estar de moda. Todo ello gracias a historias como El Irlandés, la última película de Martin Scorsese: "Es como el caso de los EREs, pero con un irlandés en vez de un andaluz".

También la crisis, que suena cada vez más fuerte y amenaza con volver en un futuro cercano: "Están promocionando su regreso triunfal. Todavía no sabíamos que no habíamos terminado la anterior y ya nos han anunciado el remake. La pregunta es: si prevén una nueva, y saben que va a venir... ¿por qué no la paran? Porque la anterior les vino de puta madre.

"Este año se ha descubierto la existencia de agua en Marte, el clítoris y Teruel"

Por esa misma razón, Bob Pop compara a la sociedad con ese niño o niña que acaba golpeada por el columpio cada vez que se baja del mismo: "Nosotros somos el niño o la niña y el columpio es el neoliberalismo salvaje". Otra de las que vuelve es Rosa Díez, quien se dejó ver con el Partido Popular durante las últimas semanas tras su paso por UPyD: "Lo de Rosa Díez es una anomalía de la gravedad".

Y los golpes de estado en Suramérica: "En Bolivia se han quitado a Evo Morales y ha aparecido Jeanine Áñez blandiendo una biblia como una posesa rebozadita del señor. Otra que viene del siglo XV, cuando no celebrabais a Dios con luces LED, sino con antorchas. Una mafia beata que está detrás de Trump, de Bolsonaro de Piñera o de Duque. Eso no es un columpio, es un tobogán".

Por último, Bob Pop ha querido cerrar su monólogo haciendo un repaso de 2019, al que considera como "el super año": "Se descubre la existencia de agua en Marte, el clítoris y Teruel". Por esa misma razón, y de cara a 2020, el colaborador de Late Motiv pide que sigamos explorando lo desconocido para dar con "una sociedad feminista que nos salve del fascismo". "Porque al final, lo que más va y viene son nuestros derechos. Nunca llegan para quedarse, por lo que hay que estar preparados".