Robert Moreno ha ofrecido su versión sobre la ruptura de su relación con Luis Enrique, que este miércoles le calificó como una persona "desleal" y con una "ambición desmedida". El que fuera ayudante del asturiano durante años y su sustituto en la selección española tras su marcha por la enfermedad de su hija ha dado detalles de la polémica reunión del 12 de septiembre que resultó crucial en su desencuentro. Así ha sido su comparecencia pública, en quince frases:

1. "Es un momento muy desagradable para mí. No voy a dar una rueda de prensa porque acabaría haciendo reproches y dije que no los iba a hacer".

2. "Os tengo que presentar los hechos porque en este puzle faltan mis piezas".

3. "Estoy recibiendo mensajes de esos niños que entrené y que ahora son hombres y me dicen que se quedan de lo que aprendieron conmigo".

4. "Hace nueve años inicié mi trayectoria con Luis Enrique en el Barcelona B. En Roma nos fuimos con él y renunciamos a un año de contrato. Fuimos fieles. En el Celta le seguimos".

5. "Llegó lo que todo entrenador quiere: un grande. Empezamos a entrenar al Barça de forma exitosa. Nos dijo que no seguiría. Así, fuimos a su casa y dijimos que estábamos dispuestos a dejar de entrenar a la espera de que dijera algo".

6. "Le pedimos permiso para ir al celta con Juan Carlos Unzúe".

7. "El 19 junio pasado, en mi presentación, tras la renuncia irrevocable de Luis Enrique, el presidente de la Federación nos reunió a mí y a mi staff para decir que este era mi proyecto. Decía que teníamos contrato hasta después de la Eurocopa. Solo accedí con el OK de Luis. Se le pidió permiso. Me tocó dar el paso al frente y lo hize".

8. "Si yo no hubiese seguido [en la selección española], él no estaría en la selección. Habría otro seleccionador".

9. "Decidí ir a verle. Quería expresarle mi cariño y darle un abrazo. Me pareció correcto comentarle en persona que estaba dispuesto a dar un paso al lado. Me dijo que le parecía perfecto pero no contaba conmigo".

10. "Me quedé en estado de shock. Estuvimos diez días destrozados, preguntándonos que habíamos hecho mal".

11. "Envío un mensaje a la Federación en el que, sabiendo que mi presencia no era agradable, les comunicaba mi deseo de hablar para no se un impedimento [para la vuelta de Luis Enrique]".

12. "A dia de hoy no sé por qué Luis Enrique no quiere que esté con él".

13. "Me etiquetó con dos cosas muy feas y no lo merezco. Pasarán los años y seguiré sin saberlo".

14. "Soy el primero que se alegra de que tenga ganas de entrenar, que que pueda ganar la Eurocopa con este staff".

15. "A partir de ahora continúo con la carrera de primer entrenador que he empezado. Mi pasión ha sido siempre ser entrenador".