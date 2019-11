Juncker termina su mandato acusando a los gobiernos UE de actuar por "razones oscuras"

Su equipo le había preparado una escenografía a su medida. En la sala de prensa, donde se le ha visto muy poco en estos 5 años marcados por sus problemas de salud, Juncker ha respondido a algunas preguntas de la prensa. Un acto diseñado con aires de homenaje que él ha convertido en un adiós triunfal al expresar todo su malestar por la decisión de los gobiernos europeos de desvincular la Presidencia de la Comisión y los jefes de lista de la última campaña electoral.

Su respuesta a la última pregunta de su comparecencia ha empezado suave. “La idea de realizar campaña en el 2014 como candidato a la Presidencia de la Comisión fue buena, la de no repetirlo en 2019 un error”, ha dicho satisfecho “de haber sido el primero y el único que llegará así al cargo” pero no se ha parado aquí. “No seré nunca más candidato a la Presidencia de la Comisión”, ha añadido seguro de que la iniciativa fue “un pequeño avance democrático” y advirtiendo que le dolía el tema ha añadido ese “lo han suprimido por razones obscuras”.

El ataque directo a los jefes de gobierno que en Julio consensuaron el nombre de Ursula Von der Leyen, para presidir la Comisión Europea, renunciando a vincular el cargo con los nombres de los candidatos del Partido Popular o del de los Socialistas europeos, cediendo a las presiones de Macrón no cuadra con la escena de flores, discursos y preguntas nostálgicas que le había preparado su equipo. Como si el Presidente no se esperara aplausos si no una rueda de prensa de verdad en la que poder expresar sus opiniones en el último dia de un mandato, marcado por la crisis del euro, el hundimiento económico de Grecia y el rechazo al derecho de asilo de los sirios que huían de la guerra.

Cinco años terribles para una Unión Europea que se prepara ahora para asumir el Brexit sin saber todavía con que proyecto podrá contrarrestar los efectos de la salida del Reino Unido, el próximo 31 de Enero, si las encuestas no se equivocan y Boris Johnson gana las elecciones británicas.