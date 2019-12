Melendi cuenta en 'El Hormiguero' por qué dejó de consumir marihuana

Melendi visitó este lunes 'El Hormiguero' para presentar su nuevo trabajo discográfico: '10:20:40'. El cantante habló de su décimo álbum de estudio, pero también del cambio drástico que ha dado en su vida, un cambio del que el programa de Antena 3 ha sido testigo a lo largo de los años.

"Tú vives rodeado de la música y en la música las juergas salvajes forman parte del juego", aseguró Pablo Motos en un momento de la entrevista, a lo que Melendi contestó: "Hay una creencia profunda que tuve que vencer. Nos acabamos creyendo que si dejamos de hacer ciertas cosas vamos a perder la creatividad, pero es mentira. Yo creo en la constancia, por eso tengo un horario de oficina".

"Creencia de que la música le debe mucho a las drogas", comentó entonces el presentador. "Desde mi punto de vista es una tontería", respondió el artista.

A continuación, Motos le hizo la siguiente pregunta: "Si vas a una fiesta y pasa un peta cerca, ¿no te dan ganas de darle un calada?". ¿La respuesta de Melendi? "Con el hachís y la marihuana fue bastante sencillo, porque me empezó a sentar mal y un día decidí dejarlo. Me daban paranoias extrañas. No merece la pena".