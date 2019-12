Mariano Rajoy ha acudido este martes a El Hormiguero para hablar sobre su nuevo libro, en el que hace una repaso a sus siete años al frente del Gobierno de España. Aprovechando su visita al programa de Atresmedia, el que fuera presidente del país también ha hablado sobre algunos de los momentos más importantes de su trayectoria como político e incluso sobre su nueva vida alejado de las cámaras.

Entre otras cosas, el ahora registrador de la propiedad ha recordado la moción de censura a la que tuvo que enfrentarse en 2018 y la fuga de Puigdemont a Bélgica. Pero no solo eso. También ha tenido tiempo para hablar sobre la situación de Cataluña tras el referéndum e incluso sobre el futuro de la política española tras las últimas elecciones generales.

De la barba de Rajoy a su bicicleta estática

Como viene siendo habitual, el invitado también ha tenido que enfrentarse a las preguntas de Trancas y Barrancas, quienes le preguntaron, entre otras cosas, si había pensado en afeitarse la barba para que no le reconozcan: "La verdad es que no. Solo me la afeité una vez, en el año 1996, pero me vi muy raro, por lo que no lo voy a volver a hacer".

Durante esta rueda de prensa improvisada, Rajoy también ha reconocido que no ha recibido ninguna llamada de Sánchez desde que este llegara al Gobierno. Pero no solo eso. El que fuera presidente del Partido Popular ha asegurado que nunca pidió comida a domicilio durante su etapa en la Moncloa y que se le olvidó una bicicleta estática en la mansión tras abandonarla: "La tengo allí porque no me cabía en casa. Pero bueno, se la puedo prestar a cualquiera".

El recuerdo a Alfredo Pérez Rubalcaba

Después de valorar su etapa al frente del Gobierno, las hormigas le preguntaron sobre su vida después de la política. Concretamente sobre los rivales políticos a los que más echa de menos tras abandonar el Congreso. A pesar de que Trancas y Barrancas le ofrecieron opciones como los chistes de Gabriel Rufián o la alegría de Miquel Iceta, Rajoy lo tuvo claro.

"Echo de menos a Rubalcaba, que desgraciadamente no está con nosotros". Una confesión que derivó en una auténtica ovación para el socialista, que fallecía el pasado mes de mayo como consecuencia de un ictus. De esta manera, el popular reconocía que echa de menos al que fuera su mayor rival político entre febrero de 2012 y julio de 2014.