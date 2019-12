Alrededor de 350 personas expresan su rechazo a la sentencia del Caso Arandina

Unas 350 personas, según la cifra facilitada a Efe por fuentes de la Policía Local y Nacional, se han concentrado esta tarde en la Plaza Mayor de Aranda de Duero (Burgos) para manifestar su rechazo a la reciente condena por agresión sexual a una menor en el conocido como "Caso Arandina".

La protesta, convocada a través de redes sociales, comenzó a las 18.00 horas con la presencia de familiares y allegados de dos de los tres exjugadores de la Arandina Fútbol Club condenados, Raúl Calvo y Carlos Cuadrado "Lucho", con pancartas contra las "denuncias falsas" y solicitando una "justicia justa" así como respeto a la presunción de inocencia.

Los familiares han leído un manifiesto, y una carta de los padres de Carlos Cuadrado, si bien han declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación. En el manifiesto, lamentan que el tribunal que ha condenado a 38 años de prisión a cada uno de los tres acusados de un delito de agresión sexual cometido contra una menor, de 15 años, haya tenido en cuenta como principal prueba el testimonio de la denunciante.

El texto leído también considera que en este caso no sólo ha quedado vulnerado el principio de inocencia sino también el derecho de defensa "porque a pesar de testimonios y pruebas no han podido demostrar su inocencia", ya que, en su opinión, han sido rechazadas o no tenidas en cuenta.

Los familiares creen que la condena a los tres encausados -Raúl Calvo, Carlos Cuadrado y Víctor rodríguez 'Viti'- es una consecuencia de la presión pública y del deseo de imponer un castigo ejemplar.

"Es muy duro para nosotros todo lo que estamos viviendo. Nunca pensé que tendría que estar aquí y así", ha comentado una prima de Raúl Calvo tras la lectura del manifiesto, para a continuación agradecer el apoyo que están recibiendo y que ha dicho que les "da fuerza para seguir luchando".

También ha intervenido la novia de Carlos Cuadrado para leer en nombre del padre del sentenciado una carta en la que califica la resolución judicial de "incongruente", y "para contentar a la presión mediática".

Han sido "dos años horrorosos, tanto nuestros hijos como nuestras familias y allegados, emocionalmente y económicamente y afectando a nuestra salud", ha agregado. La novia de Carlos Cuadrado, ante los presentes en la concentración, ha criticado la posible petición de entrada inmediata en prisión de los acusados recordando que llevan dos años yendo a firmar el 1 y 15 de cada mes "puntuales siempre" y "con sus cuentas a cero. No es justo". Aunque también estaba convocada por redes sociales otra concentración a las 18.00 horas en Zamora, donde reside uno de los condenados, finalmente la protesta no se ha llevado a cabo.

"Persistente y sincera"

Los magistrados de la Audiencia de Burgos avalaron en su sentencia esta semana la práctica totalidad del relato de la víctima, entendiendo que relató los hechos de forma "persistente y sincera" y que "no miente sobre los hechos expuestos", rechazando también que presentara la denuncia para perjudicar a los jugadores: "Carecía de móviles espurios para perjudicar a los denunciados, y ha sido congruente, en aquellas cuestiones esenciales", dicen apoyándose en testimonios como sus padres, sus hermanas o su psicopedagoga.

entienden que los acusados "fueron conscientes" de que la niña no consentía las relaciones sexuales que querían mantener con ella, y que se valieron de la intimidación ambiental para conseguir su objetivo. "Entendemos que el hecho de que la menor se encontrarse en un domicilio ajeno, con la luz apagada y rodeada por tres varones de superior complexión, y edad", explican, "constituye una situación de intimidación ambiental" con la víctima paralizada "temiendo que si se negaba los tres acusados pudieran reaccionar en forma violenta".