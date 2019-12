'Toy Boy' se despide como llegó: por la puerta de atrás

Antena 3 y Telecinco protagonizaron este martes el último duelo seriéfilo del 2019. 'Toy Boy' y 'La que se avecina' se despidieron de la audiencia rematando sus respectivas temporadas, aunque a una le fue mejor que a la otra.

'Toy Boy' cerró su primera y última temporada con un pobre 8,3% de cuota de pantalla. Poco más de un millón de espectadores (1.101.000) siguieron el desenlace de la historia del stripper Hugo Beltrán (Jesús Mosquera), un dato que corrobora el fatal rendimiento de esta serie en la audiencia lineal.

Conviene recordar que 'Toy Boy' se estrenó en Anterna 3 con un 13,6% y 1.849.000 espectadores. A partir de entonces, la serie producida por Plano Plano perdió seguidores cada semana, estancándose finalmente en el 8%.

Más suerte corrió anoche Telecinco con la emisión del último capítulo de la undécima temporada de 'La que se avecina'. Y es que la comedia estrella de Mediaset cerró Montepinar hasta nuevo aviso ante la atenta mirada de 2.319.000 de espectadores, consiguiendo anotar un fantástico 18,7% de share.

De esta manera, la ficción lideró su franja de emisión y se impuso claramente a la competencia como el espacio más visto del prime time (horario estelar).

'La que se avecina', la serie más vista de 2019

'La que se avecina', se alza como la serie más vista y con mejor target comercial de la televisión en abierto en 2019. Imbatible en su franja de emisión con un promedio del 18,8% de share y 2.519.000 espectadores, marca una ventaja de 7 puntos sobre Antena 3 (11,8%), a la que duplica en target comercial (22,5% vs. 10,7%) y triplica entre los jóvenes de 13 a 24 años (34,5% vs. 9,8%) y el púbico de 25 a 34 años (30,2% vs. 9,5%).

Se impone también en 12 de los 14 mercados geográficos anotando sus mejores registros en Castila-La Mancha (27,3%), Asturias (26,5%), Murcia (25,7%), Andalucía (22,7%) y Canarias (22,4%).

A pesar de estas indiscutibles cifras, 'LQSA' ha sufrido un desgaste respecto a anteriores temporadas (ha perdido 400.000 espectadores de media entre la T10 y la T11). Habrá que ver cómo afronta la serie el cambio de consumo el próximo año cuando regrese a Telecinco con la emisión de su temporada número 12.