Si algo le faltó al Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid de este miércoles fue el gol. Messi y Benzema no acertaron, Griezmann y Luis Suárez parecieron ausentes... Ter Stegen y Courtois casi no pasaron apuros y el marcador acabó como empezó. Mientras, un habitual en los clásicos de la última década marcó un gol que ha dado la vuelta al mundo y que no para de recibir elogios en las redes.

Cristiano Ronaldo marcó el gol de la victoria de la Juventus en su partido ante la Sampdoria. Y no fue un tanto más. En las redes y en todos los medios se elogia el tremendo salto del portugués para cabecear una pelota que acabó siendo el 2-1 para su equipo.

Es probable que muchos seguidores del Real Madrid echaran de menos a CR7. Los comentaristas de Carrusel recordaron anoche su importancia. Lo hizo Mijatovic reconociendo que por primera vez lo había echado de menos. "Con un killer el Real Madrid gana hoy por goleada", dijo en la SER después del partido.

Luis Suárez Miramontes fue en la misma línea cuando hizo hincapié en que cuando Benzema no marca el Madrid tiene un problema de calidad de cara al gol. A su juicio, es evidente cuando Sergio Ramos termina siendo uno de los jugadores con más aportación goleadora del equipo.